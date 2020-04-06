Xagusd

  • Советник работает по стратегии пробоя трендового уровня и следования за трендом, анализируя старшие таймфреймы для максимальной точности.
  • Фиксированный стоп-лосс — строгий контроль рисков в каждой сделке.
  • Трейлинг-стоп — автоматическая фиксация прибыли при движении в вашу пользу.
  • Закрытие по общему профиту — достижение целевой прибыли в единицах депозита.
  • Простота, надежность и стабильность — ваш ключ к уверенной торговле

    •        мониторинг

    •        myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746

    • Если необходимо увеличить лот  до  Lot    0.1        то необходимо и увеличить пропорционально величину   TotalProfitToClose    до   150 
    • Преимущества:

    • Фиксированный стоп-лосс — строгий контроль рисков в каждой сделке.
    • Трейлинг-стоп — автоматическая фиксация прибыли при движении в вашу пользу.
    • Закрытие по общему профиту — достижение целевой прибыли в единицах депозита.
    • Простота, надежность и стабильность — ваш ключ к уверенной торговле

    • Тайм фрейм M30

    • Торговая пара  XAGUSD    XAUUSD

    • Настройки 

    •     Lot                                             0.01;                  Initial Lot size
    •     TotalProfitToClose                          24;                  Close all trades if total profit reaches this amount
    •     SL                                              8500;                  Stop Loss in points   TP                  10000;                Take Profit in points
    •     NoLossPoints                              1760;                   SL to BreakEven after profit reaches this many points
    •     TrailingPoints                             3730;                   Trailing Stop distance in points (0 to disable)
    •     Color                                   clrYellow;                   Color (used for?) - Original use unclear
    •     Delta                                               1;                   Delta in points for level calculation from High/Low
    •     TimeSet                                  "00:00";                   Time to calculate levels ("00:00" for previous day's H/L)
    •     MaxSpread                                   500;                   Maximum allowed spread in points
    •     IncreaseFactor                              1.3;                   Lot increase factor after a loss
    •     magic                                     522236;                   Magic Number 

    •    "MA Filter"
    •     MA_Period                                    153;                   Moving Average Period
    •     MA_Method                        MODE_SMA;                   Moving Average Method
    •   
    •     EnableBuy                                   true;                    Allow Buy trades
    •     EnableSell                                  false;                    Allow Sell trades
    •     EnableTradingByDays                   true;                    Enable Trading only on specific days
    •     EnableTradingByTime                  true;                    Enable Trading only during specific times
    •     TradingDays                          "2,3,4,5";                    Days for trading (1=Mon, 2=Tue, .. 7=Sun) - CHECK THIS LOGIC
    •     TradingTimeStart     =              "04:00";                    Trading Start Time (HH:MM)
    •     TradingTimeEnd       =              "18:00";                    Trading End Time (HH:MM)
    • .
    • Настройки по умолчанию для Брокеров с 2 знаками после запятой для  XAUUSD для брокеров с 3 знаками после запятой необходимо в настройки добавить 0  в 
    •  SL                                                                                          
    •  TP                                                                                         
    •  NoLoss                                                                              
    •  Trailing 
    Стартовая цена: 100 долларов
    Постепенное повышение цены на советник

