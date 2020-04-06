Xagusd
- Эксперты
- Salavat Yulamanov
- Версия: 1.0
- Активации: 5
- Советник работает по стратегии пробоя трендового уровня и следования за трендом, анализируя старшие таймфреймы для максимальной точности.
- Фиксированный стоп-лосс — строгий контроль рисков в каждой сделке.
- Трейлинг-стоп — автоматическая фиксация прибыли при движении в вашу пользу.
- Закрытие по общему профиту — достижение целевой прибыли в единицах депозита.
- Простота, надежность и стабильность — ваш ключ к уверенной торговле
- мониторинг
- myfxbook.com/members/salavat1/gold-puls/11817746
- Если необходимо увеличить лот до Lot 0.1 то необходимо и увеличить пропорционально величину TotalProfitToClose до 150
- Преимущества:
- Тайм фрейм M30
- Торговая пара XAGUSD XAUUSD
- Настройки
- Lot 0.01; Initial Lot size
- TotalProfitToClose 24; Close all trades if total profit reaches this amount
- SL 8500; Stop Loss in points TP 10000; Take Profit in points
- NoLossPoints 1760; SL to BreakEven after profit reaches this many points
- TrailingPoints 3730; Trailing Stop distance in points (0 to disable)
- Color clrYellow; Color (used for?) - Original use unclear
- Delta 1; Delta in points for level calculation from High/Low
- TimeSet "00:00"; Time to calculate levels ("00:00" for previous day's H/L)
- MaxSpread 500; Maximum allowed spread in points
- IncreaseFactor 1.3; Lot increase factor after a loss
- magic 522236; Magic Number
- "MA Filter"
- MA_Period 153; Moving Average Period
- MA_Method MODE_SMA; Moving Average Method
- EnableBuy true; Allow Buy trades
- EnableSell false; Allow Sell trades
- EnableTradingByDays true; Enable Trading only on specific days
- EnableTradingByTime true; Enable Trading only during specific times
- TradingDays "2,3,4,5"; Days for trading (1=Mon, 2=Tue, .. 7=Sun) - CHECK THIS LOGIC
- TradingTimeStart = "04:00"; Trading Start Time (HH:MM)
- TradingTimeEnd = "18:00"; Trading End Time (HH:MM)
- Настройки по умолчанию для Брокеров с 2 знаками после запятой для XAUUSD для брокеров с 3 знаками после запятой необходимо в настройки добавить 0 в
- SL
- TP
- NoLoss
- Trailing
Стартовая цена: 100 долларов
Постепенное повышение цены на советник
