Outside Bar Trader EA gts

Советник OUTSIDE BAR TRADER — это высококачественная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия!





Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 6 валютных пар!









Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action «внешний бар» в сочетании с трендовыми и скальпинговыми техниками!





Советник работает на таймфрейме H1 во время европейской и американской торговых сессий.





Особенности советника:

- Советник может работать на 6 парах (8 графиках) одновременно.

- Автоматический расчёт лотов в зависимости от баланса счёта.

- В советнике по умолчанию встроено управление капиталом на основе сложных процентов.

- Стоп-лосс и тейк-профит динамические — по умолчанию они адаптируются к волатильности рынка.

- У каждой сделки есть стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру. - Интеллектуальная система фильтрации: фильтр тренда, фильтр осциллятора, фильтр по будням, фильтр по рабочим часам, фильтр по спреду и т.д.

- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов США.

- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Торговые пары: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 графика), GBPCAD (2 графика).

- Таймфрейм: H1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в соответствии с фильтром по будням и фильтром по рабочим часам (в европейскую и американскую сессии). Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике нет доступных сигналов входа.

- Функции адаптивного трейлинг-стопа и безубытка.





Как установить:

- Откройте 8 рекомендуемых графиков:

EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD (2 графика), GBPCAD (2 графика).

- Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику.

- Робот делает всё автоматически - вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо ПК).





ВАЖНО!!! Для наилучшей производительности торговой системы следуйте приведенным ниже рекомендациям:





- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо настроить фильтр рабочего времени. Просто напишите мне об этом (чтобы узнать часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам это проверить и предоставлю соответствующие Set_file при необходимости.





- СПРЕД и БРОКЕР: Для достижения наилучших результатов очень важно выбрать счёт с узкими спредами: ECN или Raw Spread.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.