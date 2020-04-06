Quantum Gold IA

🏆 AI GOLD TRADING EA :

 La Nouvelle Référence pour le Trading de l'Or (XAU/USD)

Expert Advisor Révolutionnaire pour MetaTrader 5

Découvrez AI Gold Trading EA, le robot de trading de nouvelle génération propulsé par l'Intelligence Artificielle, conçu exclusivement pour l'Or (XAU/USD), l'actif le plus dynamique et prestigieux des marchés financiers.

Né d'un développement intensif et méticuleux, cet Expert Advisor est modélisé spécifiquement pour exceller dans le climat financier des années 2025 et au-delà, intégrant une architecture prédictive pour anticiper et gérer la future volatilité du Gold.

    🔥 PERFORMANCE 2025 : Un ROI de 300% Historique

    L'année 2025 a marqué un tournant. Grâce à notre modélisation avancée de la volatilité future, AI Gold Trading EA a délivré un Retour sur Investissement (ROI) de 300% sur l'année, une performance spectaculaire et rarement atteinte dans l'univers exigeant du trading algorithmique de l'Or.

    ⚙️ Stratégie Révolutionnaire : Trendline Breakout System 2.0

    AI Gold Trading EA se distingue des solutions obsolètes. Il utilise une technologie IA exclusive pour la détection dynamique des lignes de tendance (Trendlines), reproduisant et surpassant la méthodologie des meilleurs traders institutionnels.

    🔑 L'Intelligence au Cœur de l'Algorithme :

    ✅ Détection Automatique Dynamique : L'EA identifie sur multiples timeframes (M15, M30, H1, H4) les niveaux de Supports et Résistances les plus robustes (minimum 5 points de contact), s'adaptant en temps réel aux conditions de marché 2025.

    🔁 Analyse Multi-Timeframes (MTA) : Confirmation des signaux sur 4 unités de temps simultanément pour filtrer le bruit et garantir une précision d'exécution maximale.

    🛡️ Gestion du Risque de Niveau Institutionnel, Conforme 2025

    Notre gestion des risques est la clé de la performance et de la longévité de l'EA.

    • Stop Loss Algorithmique : SL dynamique basé sur la volatilité en temps réel pour une protection optimale.

    • Position Sizing Intelligente : Calcul automatique de la taille des lots en fonction de votre capital et du risque toléré.

    • Drawdown Maîtrisé : Maximum limité à 8% – Parfaitement compatible avec les exigences strictes des Prop Firms (FTMO, MyForexFunds, etc.).

    • Ratios Risk/Reward : Optimisation pour un ratio minimum de 2:1.

    📈 Performances Exceptionnelles & Sécurité

    ✔️ Croissance Prouvée : Courbe de croissance constante et régulière.

    ✔️ Résistance Future : Conçu pour résister aux conditions de marché extrêmes et à la volatilité accrue post-2025.

    🧠 Intelligence Artificielle : Calcul de probabilité pour ne trader que l'excellence.

    💻 Fonctionnement 24/7 : Entièrement automatique, compatible VPS (recommandé), zéro surveillance requise.

    🔒 100% Sécurisé : Aucune DLL externe, code natif MQL5 optimisé et validé.

    🔄 Mises à jour GRATUITES À VIE : L'évolution de l'EA est notre engagement.

    📦 Inclus avec Votre Achat

    ✅ Fichier .EX5 prêt à l'emploi.

    ✅ Paramètres Optimisés 2025 (aucune configuration nécessaire).

    ✅ Accès garanti aux futures mises à jour (GRATUIT).

    ✅ Support technique dédié et personnalisé.

    📥 Installation Simplifiée (3 minutes)

    Téléchargez le fichier .EX5.

    Placez-le dans : MetaTrader 5 > MQL5 > Experts.

    Redémarrez MT5.

    Glissez l'EA sur un graphique XAU/USD M30/H1.

    Activez "AutoTrading". C'est prêt !

    💰 Offre de Lancement Expirant Bientôt – Sécurisez Votre Prix Actuel !

    Cadeau: Tous les acheteurs de cet Expert Advisor seront automatiquement éligible à une promotion exceptionnel leur permettant d'accéder à notre système de trading NAS100 à un tarif préférentiel jamais proposé publiquement.


    Caractéristique

    Détails


    Prix Final Prévu

    2000 USD

    Augmentation

    Le prix augmente à chaque nouvelle vente !

    ➡️ En achetant MAINTENANT, vous bénéficiez :

    • ✅ Tarif le plus bas GARANTI.
    • ✅ Mises à jour gratuites À VIE.
    • ✅ Support Prioritaire 24/7.

    ​⏰ Places limitées au tarif actuel.

    Ne manquez pas l'opportunité d'intégrer l'excellence du trading automatisé de l'Or.


     Foire Aux Questions (FAQ)

    Question

    Réponse

    Capital minimum ?

    À partir de 500 USD (1000 USD recommandé).

    Autres actifs ?

    NON, optimisé EXCLUSIVEMENT pour XAU/USD.

    Compatible Prop Firms ?

    OUI ! Drawdown < 8%, 100% conforme aux règles.

    Modifications paramètres ?

    NON, les paramètres 2025 sont optimisés par défaut.


    ⚠️ AVERTISSEMENT LÉGAL ⚖️

    Le trading comporte des risques de perte en capital. Les performances passées, y compris le ROI de 100% en 2025, ne garantissent pas les résultats futurs. Testez TOUJOURS en backtest et compte démo avant l'utilisation en réel. Tradez uniquement avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre

    🚀 Rejoignez les Traders d'Élite qui Automatisent leur Succès sur l'Or !

    ​💎 AI GOLD TRADING EA : Là où l'Intelligence rencontre le Trading du Gold.

    🥇 L'Excellence du Trading Automatisé sur XAU/USD, prêt pour 2025 et au-delà.

    ACHETEZ MAINTENANT AU PRIX DE LANCEMENT !

    🔥 Prix progressif – Le temps, c'est de l'argent.

    ​📞 Support : Messagerie MQL5

    AI Gold Trading EA – Where Intelligence Meets Gold Trading 🏆✨
    Рекомендуем также
    Bitcoin Trading MT5
    Sinh Nguyen Tran Hoang
    Эксперты
    Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
    Orbit Rage Final 2
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Эксперты
    Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
    Sun Bin SCF
    Peat Winch
    Эксперты
    Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
    Forex Mentors Bot5
    Andriy Sydoruk
    Эксперты
    Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
    Skeleton BTC
    Miguel Felipe Orozco Velandia
    Эксперты
    This automated trading robot for MT5 has been developed with a conservative and realistic approach, focusing on risk management and capital preservation. Its operational structure is designed to maintain controlled drawdown, making it suitable for traders seeking a disciplined and long-term strategy. It implements a selective scalping strategy on the BTCUSD pair, operating on the M1 timeframe. Unlike other systems that open frequent trades without filters, this bot acts only when specific condit
    CalcWave
    Mohit Kumar
    Эксперты
    CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
    Holeshot MAX
    Carter Kyle Capital Inc.
    Эксперты
    Holeshot Max – ваш лучший помощник в трейдинге Holeshot Max — это не просто еще один торговый инструмент; это сложный союзник, призванный дать трейдерам всех уровней возможность легко завоевывать рынки. Holeshot Max, созданный на базе мощной платформы Metatrader 5, оснащен специальной системой управления капиталом, которая полностью передает контроль в ваши руки. Попрощайтесь со стрессом и неопределенностью: с Holeshot Max вы можете торговать без беспокойства, зная, что ваша толерантность к ри
    Holeshot Max MT5
    Carter Kyle Capital Inc.
    Эксперты
    Holeshot Max – Your Ultimate Trading Companion Holeshot Max is not just another trading tool; it's a sophisticated ally designed to empower traders of all levels to conquer the markets with ease. Built on the powerful Metatrader 5 platform, Holeshot Max is equipped with a custom equity management system that puts the control firmly in your hands. Say goodbye to stress and uncertainty – with Holeshot Max, you can trade worry-free, knowing that your risk tolerance and behavior are fully customizab
    Robo Forex Aura BTC EA
    Tiago Junior Moreira Ramos
    Эксперты
    BTC AURA – Интеллектуальный робот MT5 BTC AURA — это продвинутая торговая система, созданная для автоматизации операций на BTCUSD , с использованием стратегии обратного Мартингейла и интеллектуальных настроек. Робот использует прорывы и развороты рынка, стратегически управляя входами и размером лота, с фильтрами по времени, контролем по дням недели и визуальной панелью. С его помощью вы участвуете в волатильности Биткойна автоматически, без ручного вмешательства, с полной защитой через Stop Loss
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Эксперты
    PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
    Forex crypto Fully Customizable Grid EA
    Dobromir Tsolov
    Эксперты
    -         What it does? Opens BUY (or SELL) orders automatically every X pips you decide. Closes each trade at your personal TP .  Works on any symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC... 100 % YOUR SETTINGS   What can you enter in the settings? - Trading direction: Buy or Sell - Entry level - Entry volume - Maximum number of buy orders - Maximum number of sell orders - Pips required for each new entry - Pips to take profit per trade - Stop Loss Level - Close all trades when SL level is hit Exam
    Ozymandias EA
    Jaime Furlan De Paula
    Эксперты
    Алготрейдинг Эксперт-советник основан на логике тренда и формировании цен с использованием взвешенных линейных средних LWMA. Расчет оказывается влияние на самые последние цены, которые имеют больший вес в расчете среднего. Это среднее вычисляется путем взятия каждой из цен закрытия в определенный период времени и умножения их на предопределенный коэффициент веса. Как только учитывается положение периодов времени, они суммируются и делятся на сумму количества периодов времени. Сигналы Он состоит
    Bitcoin Striker M5X
    Krisztian Gulyas
    Эксперты
    **Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
    Brent Oil
    Babak Alamdar
    3.67 (9)
    Эксперты
    “Два эксперта по одной цене: залог Вашего успеха!” Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert в одном EA.   Live signal Текущая цена является временной, пока действует акция, вскоре цена будет повышена. Окончательная цена: 5000$ По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1120 $ Добро пожаловать на рынок нефти марки Brent Советник Brent Oil разработан для точной и гибкой работы на волатильных энергетических рынках. Brent Oil - это не просто система, это
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Эксперты
    Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Эксперты
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    Orderflow Scalper EA
    TitanScalper
    Эксперты
    ORDERFLOW SCALPER EA 4.5 [Real time high accurate absorption/exhaustion detection] Advanced Delta Merge Trading System for Professional Traders Full Documentation: [ Download PDF ] Instrument : US30 [DJ30] Time Frame : 15Min Myfxbook Chart: [myfxbook.com/members/DeltaMerge/] Recommended Brokers : icmarkets, fpmarkets [This EA is fully optimized for ICMARKETS US30 conditions] ️ Original Price: $2,399 Limited-Time Offer: $899 Revolutionary Order Flow Analysis Technology with Sma
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    Эксперты
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    Dragon Quantum
    Yassine Mouhssine
    5 (3)
    Эксперты
    Dragon Quantum EA – расширенная AI-система для торговли XAUUSD и EURUSD Dragon Quantum EA — полностью автоматизированная торговая система, созданная с использованием продвинутых технологий искусственного интеллекта. Она использует гибридную нейронную архитектуру, объединяющую модели LSTM и Transformer, чтобы анализировать ценовое поведение XAUUSD и EURUSD. Такой подход позволяет системе выявлять рыночные структуры, адаптироваться к изменяющейся волатильности и генерировать технически обоснован
    NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
    Salman Khan
    Эксперты
    Stop guessing. Start trading BTC with AI-powered precision. NeuralBTC AI is not just another Expert Advisor — it's a complete AI trading ecosystem built specifically for Bitcoin. Our proprietary neural network processes real-time BTCUSD market data 24/7, delivering actionable trading signals with calculated confidence levels. LIVE AI SERVER INCLUDED Your license includes full access to our cloud-based AI infrastructure: Dedicated neural network analyzing Bitcoin markets 24/7 Real-time dat
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Эксперты
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Spike Catcher Counter
    BILLY ARANDUQUE ABCEDE
    Эксперты
    EA Name : Spike Catcher Counter Timeframe: 1-minute Minimum Balance Each Asset : 200$ Indicators/Parameters: Volume: The number of trades executed during each 1-minute price bar. Envelopes: A technical indicator consisting of upper and lower bands around a moving average to identify potential overbought and oversold levels. Parabolic SAR: A trend-following indicator that provides potential entry and exit points by plotting dots above or below the price. RSI (Relative Strength Index): A momentum
    Sydney MT5
    Ruben Octavio Gonzalez Aviles
    3.26 (19)
    Эксперты
    Sydney - это сложный и новый алгоритм, который использует искусственный интеллект в сочетании с традиционным техническим анализом для прогнозирования будущих движений рынка по символам GBPUSD и USDJPY . Этот советник использует рекуррентные нейронные сети, а именно ячейки с долговременной памятью (Long-Short-Term-Memory), которые обучаются на данных индикаторов технического анализа. Благодаря этому методу советник способен узнать, какие индикаторы наиболее релевантны для будущего движения цены,
    Risk Guard Pro
    Muniz Machado Thiago
    Эксперты
    RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
    GoldRobotics
    Patiwat Phinitsuwan
    Эксперты
    GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
    Range Vector Fibo Logic
    Ravi Gurung
    Эксперты
    Holiday Special (Ends Jan 15th): Get fully automated for 2026. Lifetime License reduced to $299 (Save $200) and 3-Month Access for $99 . Start the New Year with a professional edge. Range Vector Fibo Logic (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) is a sophisticated algorithmic trading system designed to capture Institutional Momentum Bursts in the forex and crypto markets. While most EAs rely on dangerous Martingale grids or lagging indicators, RVFL uses a proprietary “Vector Analysis” approach.
    V Wave EA
    STANTON ROUX
    5 (1)
    Эксперты
    V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
    EA Dance BTC h1
    Sergey Demin
    Эксперты
    Автоматический советник для инструмента  Bitcoin . Таймфрейм  H1. Терминал МТ5 Этот советник я создавал специально для проп-фирмы. Все усилия пяти лет ушли на создание безопасного продукта. Советник состоит из 8-ми малых советников и является готовым Портфелем. Внимание: Советник использует две большие торговые стратегии (!): Торговля по Тренду; Торговля по Сезонным Паттернам (временные циклы) Советник   НЕ   использует токсичные стратегии: Стратегия Наличие                                  
    USDJPY 70pct Win Rate Expert
    Gaziz Zhumash
    Эксперты
    Unlock Profitable Forex Trading with the Precision Boost your trading performance with this expertly crafted Forex trading expert advisor, optimized for USD/JPY on 15-minute tick data. This EA combines powerful technical indicators and risk management to maximize profit potential while limiting risk. Designed for traders who value steady growth and automated strategies, this EA brings together proven methodologies for long and short entries and exits. Key Strategy Highlights: Technical Indicator
    С этим продуктом покупают
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (377)
    Эксперты
    Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Эксперты
    РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Эксперты
    Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Эксперты
    Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Эксперты
    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (9)
    Эксперты
    ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Эксперты
    Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Эксперты
    Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Эксперты
    Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Эксперты
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Эксперты
    Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Эксперты
    Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Эксперты
    Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Эксперты
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Эксперты
    BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Эксперты
    ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
    Remstone
    Remstone
    5 (7)
    Эксперты
    Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Эксперты
    PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Эксперты
    How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Эксперты
    Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
    EA Pips Hunter
    Ihor Otkydach
    4.25 (4)
    Эксперты
    Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Эксперты
    ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Эксперты
    Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
    Nano Machine
    William Brandon Autry
    5 (4)
    Эксперты
    ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Эксперты
    Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Эксперты
    AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Эксперты
    Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Эксперты
    Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Эксперты
    Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
    Другие продукты этого автора
    Nasdaq Quantum PRO EA
    Ilies Zalegh
    Эксперты
    Nasdaq Quantum EA – Эксклюзивный советник для NASDAQ 100 (US100) Привет, трейдеры , Мы гордимся представить Nasdaq Quantum EA, торгового робота нового поколения для MetaTrader 5, разработанного исключительно для NASDAQ 100 (US100) – одного из самых мощных и волатильных индексов в мире. После месяцев разработки и оптимизации, этот EA был создан с ясной целью: использовать уникальные возможности NASDAQ при интеллектуальном и устойчивом управлении риском. ️   Уникальная и надёжная стратегия
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв