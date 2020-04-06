Sideways Trader Pro EA mw
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 25.17
- Активации: 5
Советник SIDEWAYS TRADER PRO — это продвинутая система торговли по сетке для двух пар!
Робот автоматически адаптируется к рыночным условиям.
Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:
Отличительные особенности советника:
- Точки входа и выхода автоматически корректируются советником в зависимости от волатильности рынка.
- Советник может одновременно управлять ордерами на покупку и продажу по каждой паре.
- Советник может работать на двух парах одновременно.
- Робот также автоматически строит динамическую сетку в зависимости от волатильности.
- Нет жестких требований к спреду — Советник можно использовать на любом счете.
- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы, просто используйте стандартный счет.
- Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.
- Таймфрейм: M5.
- Торговые пары: NZDCAD, AUDNZD.
- Время работы: советник работает круглосуточно.
- Советник имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.
- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу.
- Информационный дисплей можно разместить в любом углу графика:
0 — для верхнего левого угла, 1 — верхнего правого, 2 — нижнего левого, 3 — нижнего правого.
Как установить:
- Откройте 2 следующих графика:
NZDCAD, AUDNZD.
- Выберите таймфрейм M5 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.
- Оставьте компьютер включенным круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК), чтобы советник мог выполнять свою работу.
ВАЖНО:
- Параметры MAGIC для покупки/продажи всегда должны быть разными.
- MAGIC не должны совпадать на разных парах — используйте рекомендуемые Set_files.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.