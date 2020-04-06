G de A

Моделирование для трейдеров, фондов управления капиталом и разработчиков MQL5.

Сотрудничество с G de A: Учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, это совместное предложение направлено на распространение инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия инфляционной девальвации. ищет партнеров для разработки инструментов ценообразования и финансовых расчетов в рамках своего алгоритма для защиты активов инвесторов, которым необходимо перевести свою местную валюту. Разрабатывается платформа для поглощения валютных резервов, обеспечивающая ликвидность на криптовалютном рынке. Внесите свой вклад, подписавшись на один из наших продуктов, участвуя в разработке наших алгоритмов или отправляя предложения.

www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida

danigalv@gmail.com


G de A использует автономную стратегию управления лотами, которая ограничивает финансовую стоимость убытков в соответствии с колебаниями рынка. Это означает, что убытки ограничены в финансовом отношении, а прибыль обеспечивает точность почти 85% в рамках целевого показателя 1x1. G d A всегда следует использовать при активном взаимодействии с пользователем, что должно активировать Algotrade при появлении сигнала коррекции Фибоначчи после подтверждения стратегии на более крупном таймфрейме (например, пересечение полос Боллинджера или скользящих средних). Настраивает G d A для работы на меньшем таймфрейме. Отображает стратегию на таймфрейме в 4 раза большем.
Рекомендуем также
DeepInsight
Gustavo Santos Pedrosa
Эксперты
Title: DeepInsight: Flow and Market Context Analysis What is DeepInsight? DeepInsight is a technical analysis tool for MetaTrader 5, developed to assist in reading market dynamics. The indicator processes volume and price movement data to generate objective visual references, facilitating the identification of areas of interest on the chart. The tool functions as an auxiliary analysis dashboard, offering support for manual decision-making without performing automatic order execution. Operationa
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Эксперты
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
MC Datrix EA
Renato Takahashi
Эксперты
All words I spent time to describe this EA trading system does not worth a download that you can do to test this expert advisor. MC Datrix EA is a trading system that combines trend filter, trigger points with specific conditions, smart takeprofit and stoploss calculations, a break orders system based on smart reversal trend. Trend filter was developed with TRIX indicator and also can be enabled or not. Trigger points were specially projected with MACD indicators values and signals. Trigger
Otrx Fimathe Automatica MT5
Fabio Rocha
Эксперты
LAUNCHING PROMOTION:: Only a few copies left at the current price! CURRENT PRICE: $70 MONTH Join our Telegram community to share ready-made setup files Come use our EA that uses the Fimathe Strategy in an automated way . Based on support and resistance zones, our EA was designed to provide you with a new experience. The EA uses a calculation to track 2 possible breakout points. When it locates it, it immediately takes this channel to the starting point and waits for the trade to take place. Al
ADAM for FTMO 5
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Эксперты
ADAM EA Special Version for FTMO Please find new Version here  https://www.mql5.com/en/market/product/113326 Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 -------------------------------------------------
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Эксперты
Gold is Hot EA основан на личном индикаторе WAT автора, который представляет собой комбинацию волатильности и индикатора MACD. EA точно обнаружит начало восходящих трендов с синей стрелкой и нисходящих трендов с красной стрелкой и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как xauusd; eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd, а также второстепенные пары, такие как audcad; nzdcad; eurnzd и eurcad на таймфреймах m15 или
GerFX Crypto Maniac MT5
Exler Consulting GmbH
2.33 (3)
Эксперты
Please be aware of the risks involved using an automated trading strategy: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. This strategy will always use a stop loss, but execution of the SL depends on your broker, so losses can be larger if there is slippage. LAUNCH PROMO: Only a few copies left
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Эксперты
PropMaster - Straddle Strategy Expert Advisor Overview PropMaster is a professional Expert Advisor designed specifically for PropFirm challenge evaluations. It implements a straddle strategy that places pending Buy Stop and Sell Stop orders at a calculated distance from current price, capturing momentum moves in either direction. Key Features Auto-Detection System The EA automatically detects the instrument type and adjusts all trading parameters accordingly. Whether you trade indices, forex pa
Bitcoin Timer MA
Luis Ruben Rivera Galvez
Эксперты
Отправьте мне сообщение, чтобы я мог отправить вам setfile Я рекомендую протестировать его на демо-счете в течение трех месяцев на VPS (если вы хотите, чтобы я порекомендовал VPS для этого робота, вы можете отправить мне личное сообщение), чтобы вы могли настроить его под свои нужды. Помните, что этот робот — инструмент, а не проверенная стратегия, проверенная годами. Для этого я рекомендую вам Gold Trend Swing Этот робот основан на открытии операций только в определенное время, установленное
Asia Scalper
Antoine Melhem
Эксперты
Asia Scalper — Советник на основе торговых сессий Asia Scalper — это советник для MetaTrader 5, ориентированный на пары GBPUSD (M30) и USDJPY (M15). Он торгует во время азиатской сессии и в переходный период к ранней Лондону, фокусируясь на типичном переходе от ночной консолидации к более чистому направленному движению. Система использует выборочный, низкочастотный подход и открывает сделки только при выполнении всех внутренних условий.   Основные особенности: – Работает только с GBPUSD (M30) и
Scorpion Trader
Renato Takahashi
Эксперты
O Scorpion Trader é um robô trader de negociação automática projetado especificamente para a bolsa brasileira B3. Ele utiliza uma estratégia exclusiva baseada na técnica japonesa Heikin Ashi para identificar pontos de reversão (mean reversion). Para calcular a tendência, o robô usa a técnica de médias móveis e candlesticks Heiken Ashi. Ele posiciona ordens de compra e venda nos pontos de reversão, com base em stops fixos ou variáveis ​​determinados com base em candlesticks anteriores. O robô ta
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Эксперты
After years of perfecting breakout trading strategies I am ready to share my latest development. A breakout system that uses machine learning (ML) to constantly adapt to the current market behavior and scan for the highest probability setups.  Breakout trading is a tried and tested strategy, but as anything in trading, it does come with several challanges. The challenge as a manual trader is to locate the correct swing points, where the probability of a break out is the highest. It is subjectiv
TheMidasPivot
Bklno Bakkos Bueno
Эксперты
TheMidasPivotBETA — это экспертный советник (ЭС) или «торговый робот», разработанный для автоматической работы на финансовом рынке. Специализируясь на паре XAUUSD (Золото) и ориентируясь на M15 (15-минутные) графики , он стремится выявлять и использовать значительные движения рынка. Как работает TheMidasPivotBETA? Этот ЭС действует как неутомимый и беспристрастный рыночный аналитик. Он принимает умные решения с помощью: Многосигнальный анализ и скоринг: Использует комбинацию технических индикат
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Эксперты
RESET PRO: Будущее алгоритмического трейдинга Революционная технология для стабильной и умной торговли RESET PRO — это передовое автоматизированное торговое решение, объединяющее новейший анализ рынка с динамической системой управления позициями. Наша эксклюзивная методология сброса и восстановления гарантирует стабильную производительность даже в самых сложных рыночных условиях. Ключевые технические особенности ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ СБРОСА Больше никаких потерь из-за неверного напра
FREE
Three Strategy Robot
Bruno Werneck Vieira
Эксперты
Этот экспертный советник работает с тремя различными, полностью настраиваемыми стратегиями. Каждая стратегия имеет свой собственный take profit, stop loss и trailing stop, которые могут быть настроены индивидуально. Первая стратегия Эта стратегия основана на закрытии свечи, пересекающей скользящую среднюю, которая по умолчанию настроена на 20 периодов. Это также настраиваемо! Она может работать независимо, без других стратегий, просто отключив их в меню. Вторая стратегия Эта стратегия добавляет
Scalpel Regeneration
Andriy Sydoruk
Эксперты
Scalpel Regeneration – универсальный бот-скальпель нового поколения. Может работать на любых типах счетов. На любых инструментах без исключения. Бот работает на реальных тиках. Корректирует все значение связанніе с ценой (пипсами) относительно волатильности. Поскольку бот необходимо оптимизировать для каждой валютной пары, то вы должны понимать, что это необходимая процедура перед запуском бота. Оптимизировать необходимо на реальным тикам. Пример оптимизации в обсуждении продукта. Также еще он
MovingInWL
Iurii Tokman
Эксперты
Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в без убыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита. Описание настроек советника: MagicNumber  - идентификатор ордеров LevelProfit - Уровень профита в пунктах, которого должна достигнуть позиция для того, чтобы её стоп был перенесён на уровень без убытка. LevelWLoss - Уровень без убытка в пунктах, на который будет перенесён стоп позиции после того, как её профит достигнет уровня  LevelProfit  в пунктах.
FREE
Investmen Guru
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Описание форекс бота Investment Guru: Высокоэффективный торговый инструмент Введение Среди множества инструментов для трейдинга на валютном рынке, форекс бот   Investment Guru   выделяется своей развитой внутренней архитектурой и уникальной механикой работы. Его основная цель — предоставление трейдерам возможности максимально эффективно использовать рыночную волатильность, без обещаний прибыли, но с четкой структурой, стимулирующей к покупке. Принцип работы Investment Guru   использует методы тр
Conflux MT5
Jin Sangun
Эксперты
Обзор Conflux EA — это экспертный советник (EA), разработанный для анализа сложных рыночных движений и выполнения интеллектуальных сделок. Этот советник специально адаптирован к рыночным условиям с использованием искусственного интеллекта, особенно для таких активов, как золото (GOLD), биткойн (BITCOIN) и другие волатильные инструменты. В отличие от простых правил торговли, EA глубоко интерпретирует рыночные данные, помогая трейдерам находить скрытые возможности. Советник использует различные те
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
Эксперты
Hedge Star EA – Smart, Adaptive, Fully Automated Trading Intelligence ( candleforms.co ) Hedge Star EA is a next-generation automated trading system engineered to deliver stability, precision, and adaptability in changing market conditions. By combining trend analysis, hedge logic, grid mechanics, and dynamic risk-control features, the robot reacts intelligently to price movements while keeping risk tightly managed. 1. Trend-Driven Smart Entry System Hedge Star EA determines trend directio
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Эксперты
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Accurate Trend Finder
Machel Delaurence Miller
Эксперты
The "Accurate Trend Finder" EA combines the power of 10 technical indicators, 10 candlestick patterns, and precise analysis of support and resistance levels to make highly accurate and reliable decisions on trend direction, ensuring you stay ahead in the market. This EA is a sophisticated trading tool designed to automate trading decisions based on a combination of technical indicators and candlestick patterns. This EA is engineered to help traders make informed and precise trading decisions by
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Эксперты
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
Black Cat XAU
Prama Shellaerinda
3 (1)
Эксперты
BlackCAT XAU is a simple and powerful Expert Advisor. This robot has a very powerful keylevel determination algorithm embedded. With this keylevel reference, this robot can work effectively and efficiently. BlackCAT XAU is specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair, and can be run on the M5 or M15 timeframe   Instrument Specifications Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: M5 Account Requirements Type: Hedging Spreads: Low Spread Min Deposit: $200   Top Features of BlackCAT EA Settings Easy
Enoch
Alexandro Matos
Эксперты
NO DLL NEEDED ! English Description (for MQL5 Market) Title : ENOCH – The Guardian of Automated Trading Description : ENOCH is a powerful Expert Advisor designed for traders who demand discipline, automation, and consistency. With a flexible risk management structure and a smart lot increment system , ENOCH acts as a true guardian of your account , protecting your capital while seeking the best trading opportunities. ️ Main Features : Risk Management : customizable lot size, Stop Los
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Эксперты
EURUSD London Breakout Pro Разработанный с использованием передовых инструментов искусственного интеллекта, EURUSD London Breakout Pro предлагает чистый и эффективный код, оптимизированный для скорости и стабильности. Этот советник применяет институциональный подход к управлению рисками и избегает высокорискованных стратегий, таких как мартингейл, усреднение по сетке (grid averaging) или неконтролируемый хеджинг. Создан для трейдеров, которые ценят точность и безопасность, система сочетает пров
FREE
XAU Auto Buy EA MT5
Lie Ning Mao
Эксперты
Основные возможности EA Умное управление ордерами: поддержка общего переключателя, динамического расчета максимальных позиций, контроля интервалов и др. Гибкое управление тейк-профитом и стоп-лоссом: поддержка динамического стоп-лосса, защиты от плавающих убытков, трейлинг-стопа и других механизмов защиты прибыли. Фильтрация сигналов SAR: использование трендовых сигналов Parabolic SAR для более точных точек входа. Продвинутое управление рисками: встроенные механизмы управления балансом счета, м
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Эксперты
Babel assistant 1          MT5 netting советник ”Babel_assistant_1” по индикатору ZigZag формирует уровни Фибонвччи на периодах графиков M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, вычисляет вероятность трендов на покупку и продажу. Робот открывает позицию при превышении заданного уровня тренда  4.925 . Затем он  выставляет отложенные ордера на некоторых  уровнях Фибоначчи, формирует линии Stop Loss и Take Profit.  На экране отображаются текущие результаты работы по позиции, сделкам, трендам.           Ручное
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Эксперты
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв