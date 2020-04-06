G de A
- Эксперты
- Daniel De Almeida Galvao
Сотрудничество с G de A: Учитывая очевидную потребность в обмене валютой и финансовыми активами, это совместное предложение направлено на распространение инструментов ценообразования среди участников мирового рынка для противодействия инфляционной девальвации. ищет партнеров для разработки инструментов ценообразования и финансовых расчетов в рамках своего алгоритма для защиты активов инвесторов, которым необходимо перевести свою местную валюту. Разрабатывается платформа для поглощения валютных резервов, обеспечивающая ликвидность на криптовалютном рынке. Внесите свой вклад, подписавшись на один из наших продуктов, участвуя в разработке наших алгоритмов или отправляя предложения.
www.linkedin.com/in/galvão-de-almeida
danigalv@gmail.com