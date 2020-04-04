✅ Scalping Helper is a signal indicator that displays buy and sell arrows on your chart based on advanced market analysis. Signals appear only after candle close for accuracy.





INSTALLATION:

1. Copy "Scalping helper.mq5" to: MQL5/Indicators folder

2. Restart MT5 or refresh Navigator

3. Drag indicator onto chart





SIGNALS:

- GREEN ARROW (below candle) = Buy signal

- RED ARROW (above candle) = Sell signal





Signals only appear on closed candles, never on forming candle.





VISUAL PARAMETERS (customizable):

- Indicator Timeframe - Choose any timeframe (CURRENT = chart timeframe)

- Buy Signal Color - Color of buy arrows (default: Lime)

- Sell Signal Color - Color of sell arrows (default: Red)

- Buy Arrow Code - Arrow shape for buy (233 = up arrow, 241 = circle, 108 = L)

- Sell Arrow Code - Arrow shape for sell (234 = down arrow, 242 = circle, 110 = S)

- Arrow Width - Thickness of arrows (1-5)

- Arrow Offset - Distance from candle in points (default: 10)





POPULAR ARROW CODES:

- 233 - Up arrow

- 234 - Down arrow

- 159 - Large up arrow

- 160 - Large down arrow

- 241 - Circle

- 242 - Circle

- 108 - Letter "L"

- 115 - Letter "S"





USAGE TIPS:

✓ Works on any timeframe and symbol

✓ Use with proper risk management

✓ Signals are not repainting

✓ Best used with confirmation from other analysis

✓ Test on demo account first





SUPPORT:

Adjust visual parameters to match your chart style and preferences.