DailyGold Surge EA

DailyGold Surge EA — это полностью автоматизированный Эксперт-советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото). Он определяет текущий месячный тренд и открывает позиции, соответствующие тренду, точно в высоковероятном ежедневном окне с 01:00 до 02:00 (по серверному времени).

АКЦИЯ ЗАПУСКА Осталось всего несколько копий по $399! Следующая цена: $499 Финальная цена: $1999

Когда золото совершает естественный краткосрочный разворот, EA умно добавляет вторую позицию в противоположном направлении — превращая временные откаты в дополнительные возможности, при этом строго соблюдая управление рисками.

Чистая и профессиональная стратегия:

  • ❌ Нет мартингейла
  • ❌ Нет грида
  • ❌ Нет хеджирования
  • ❌ Нет опасного усреднения

Чистая трендовая логика, созданная для устойчивой долгосрочной работы.

Ключевые особенности

  • Определение месячного тренда: Все сделки соответствуют доминирующему тренду золота для максимального преимущества.
  • Ежедневные точные входы: Основные позиции открываются мгновенно в окне 01:00–02:00.
  • Адаптивный контр-вход: Интеллектуальный вход в противоположном направлении по параметру opposite_pips_away.
  • Защита прибыли: Трейлинг-стоп активируется после прохождения расстояния pips_away для фиксации прибыли.
  • Контролируемое управление рисками: Размер лота на основе процента (по умолчанию 0.5% на вход) для стабильной экспозиции.

⚠️ Важная реальность Этот EA не предназначен для трейдеров, которые ищут: ❌ 100% винрейт ❌ Гарантированную ежедневную прибыль ❌ Быстрое удвоение счёта

Высокорисковые системы мартингейла или грида могут обещать более быстрые результаты — но чаще всего приводят к полному сливу счёта.

DailyGold Surge EA создан для дисциплинированных трейдеров, предпочитающих более безопасные профессиональные трендовые стратегии. Убыточные сделки и периоды просадки будут случаться, но когда приходит большой всплеск золота (а он всегда приходит), он покрывает предыдущие убытки и уверенно продвигает счёт вперёд.

📊 Прозрачность бэктестинга DailyGold Surge EA разработан для работы на основе текущего рыночного тренда. Поэтому:

  • Бэктесты следует оценивать только по недавним данным
  • Рекомендуемый период тестирования: последние 12 месяцев или конкретные недавние даты
  • Более старые исторические данные могут не отражать текущее поведение рынка

Это обеспечивает реалистичные и честные ожидания по производительности.

Параметры EA

  • LOT__Risk_percentage_1: Риск % на первый ежедневный вход (по умолчанию: 0.5%)
  • LOT__Risk_percentage_2: Риск % на вход в противоположном направлении (по умолчанию: 0.5%)
  • S_L: Stop Loss (в пунктах)
  • T_P: Take Profit (в пунктах)
  • opposite_pips_away: Расстояние в пунктах для активации противоположного входа
  • pips_away: Расстояние до активации трейлинг-стопа
  • Trailing_stop: Величина трейлинг-стопа
  • Trailing_start: Уровень начала трейлинга

🔧 Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: H1
  • Минимальный баланс:
    • $500 (личные счета)
    • $5,000 (проп-фирмы)
  • Брокер: Рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами для оптимального исполнения

Особое замечание для трейдеров проп-фирм С максимальной просадкой менее 6% и консервативными настройками риска DailyGold Surge EA идеально подходит для прохождения челленджей проп-фирм и безопасного управления фондированными счетами.

DailyGold Surge EA даёт терпеливым трейдерам надёжный способ ловить реальные ежедневные всплески золота с профессиональной трендовой логикой. Начните строить стабильные результаты на MQL5 Market уже сегодня!


