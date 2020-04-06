DailyGold Surge EA
- Эксперты
- Samson Adekunle Okunola
- Версия: 1.1
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 11
DailyGold Surge EA — это полностью автоматизированный Эксперт-советник, разработанный исключительно для XAUUSD (золото). Он определяет текущий месячный тренд и открывает позиции, соответствующие тренду, точно в высоковероятном ежедневном окне с 01:00 до 02:00 (по серверному времени).
АКЦИЯ ЗАПУСКА Осталось всего несколько копий по $399! Следующая цена: $499 Финальная цена: $1999
Когда золото совершает естественный краткосрочный разворот, EA умно добавляет вторую позицию в противоположном направлении — превращая временные откаты в дополнительные возможности, при этом строго соблюдая управление рисками.
Чистая и профессиональная стратегия:
- ❌ Нет мартингейла
- ❌ Нет грида
- ❌ Нет хеджирования
- ❌ Нет опасного усреднения
Чистая трендовая логика, созданная для устойчивой долгосрочной работы.
Ключевые особенности
- Определение месячного тренда: Все сделки соответствуют доминирующему тренду золота для максимального преимущества.
- Ежедневные точные входы: Основные позиции открываются мгновенно в окне 01:00–02:00.
- Адаптивный контр-вход: Интеллектуальный вход в противоположном направлении по параметру opposite_pips_away.
- Защита прибыли: Трейлинг-стоп активируется после прохождения расстояния pips_away для фиксации прибыли.
- Контролируемое управление рисками: Размер лота на основе процента (по умолчанию 0.5% на вход) для стабильной экспозиции.
⚠️ Важная реальность Этот EA не предназначен для трейдеров, которые ищут: ❌ 100% винрейт ❌ Гарантированную ежедневную прибыль ❌ Быстрое удвоение счёта
Высокорисковые системы мартингейла или грида могут обещать более быстрые результаты — но чаще всего приводят к полному сливу счёта.
DailyGold Surge EA создан для дисциплинированных трейдеров, предпочитающих более безопасные профессиональные трендовые стратегии. Убыточные сделки и периоды просадки будут случаться, но когда приходит большой всплеск золота (а он всегда приходит), он покрывает предыдущие убытки и уверенно продвигает счёт вперёд.
📊 Прозрачность бэктестинга DailyGold Surge EA разработан для работы на основе текущего рыночного тренда. Поэтому:
- Бэктесты следует оценивать только по недавним данным
- Рекомендуемый период тестирования: последние 12 месяцев или конкретные недавние даты
- Более старые исторические данные могут не отражать текущее поведение рынка
Это обеспечивает реалистичные и честные ожидания по производительности.
Параметры EA
- LOT__Risk_percentage_1: Риск % на первый ежедневный вход (по умолчанию: 0.5%)
- LOT__Risk_percentage_2: Риск % на вход в противоположном направлении (по умолчанию: 0.5%)
- S_L: Stop Loss (в пунктах)
- T_P: Take Profit (в пунктах)
- opposite_pips_away: Расстояние в пунктах для активации противоположного входа
- pips_away: Расстояние до активации трейлинг-стопа
- Trailing_stop: Величина трейлинг-стопа
- Trailing_start: Уровень начала трейлинга
🔧 Рекомендуемые настройки
- Символ: XAUUSD
- Таймфрейм: H1
- Минимальный баланс:
- $500 (личные счета)
- $5,000 (проп-фирмы)
- Брокер: Рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами для оптимального исполнения
Особое замечание для трейдеров проп-фирм С максимальной просадкой менее 6% и консервативными настройками риска DailyGold Surge EA идеально подходит для прохождения челленджей проп-фирм и безопасного управления фондированными счетами.
DailyGold Surge EA даёт терпеливым трейдерам надёжный способ ловить реальные ежедневные всплески золота с профессиональной трендовой логикой. Начните строить стабильные результаты на MQL5 Market уже сегодня!