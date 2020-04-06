149 – цена для первых покупателей.

CandleSignalEA — это высокочастотный торговый советник,предназначенный для скальпинга на младших таймфреймах (в первую очередь M1). Он ориентирован на работу с высоковолатильными инструментами, такими как золото (XAU/USD), и генерирует множество небольших прибыльных сделок. Поскольку стратегия чувствительна к рыночному шуму и резким движениям, она особенно эффективна в условиях узких спредов и низких торговых издержек.

Советник полностью автономен: поддерживает динамический трейлинг-стоп, коррекцию уровней SL/TP под требования брокера, фильтрацию по спреду, RSI, наклону скользящей средней, проскальзыванию и времени суток, а также гибкую настройку методов установки стоп-лосса и тейк-профита.

Рекомендация: для стабильной работы настоятельно рекомендуется использовать ECN-счёт с низким

спредом и минимальной комиссией — это критически важно для прибыльности при скальпинге.



Настраиваемые параметры:

UseFixedLot — использовать фиксированный лот (вместо расчёта по риску).

FixedLot — размер фиксированного лота.

RiskPercent — процент риска от баланса на сделку (при UseFixedLot = false).

StopMode — режим установки стоп-лосса и тейк-профита: 0 — в пунктах, 1 — по ATR, 2 — по

экстремумам двух последних свечей.

StopLossPoints — размер стоп-лосса в пунктах (при StopMode = 0).

TakeProfitPoints — размер тейк-профита в пунктах (при StopMode = 0).

ATRPeriod — период индикатора ATR, используемого в фильтрах и расчётах.

ATRMultiplierSL — множитель ATR для расчёта стоп-лосса (при StopMode = 1).

ATRMultiplierTP — множитель ATR для расчёта тейк-профита (при StopMode = 1).

RR_Ratio — соотношение прибыли к риску при расчёте TP по экстремумам (StopMode = 2).

UseTrailing — включить трейлинг-стоп.

BE_AfterPoints — перевести позицию в безубыток после достижения указанной прибыли в пунктах.

TrailingStepPoints — шаг трейлинга в пунктах.

MaxSpreadPoints — максимальный допустимый спред для входа (в пунктах).

MaxSlippagePoints — максимальное допустимое проскальзывание при открытии ордера (в пунктах).

SkipWeekends — пропускать торговлю в выходные дни.

MagicNumber — магический номер ордеров (для идентификации).

CommentPrefix — префикс комментария к ордеру.

→ RSI Filter

UseRSIFilter — включить фильтр по индикатору RSI.

RSI_Period — период RSI.

RSI_MaxForBuy — максимальное значение RSI для разрешения покупки (фильтр перекупленности).

RSI_MinForSell — минимальное значение RSI для разрешения продажи (фильтр перепроданности).

→ Flat filter: MA slope

UseMASlopeFilter — включить фильтр флэта по наклону скользящей средней.

MASlopeFilterTF — таймфрейм, на котором анализируется наклон MA (например, H1).

MAPeriod — период скользящей средней.

MinSlopePoints — минимальный наклон MA в пунктах, при котором разрешена торговля (если наклон

меньше — рынок считается во флэте).

→ Time Restrictions (server time, -1 to cancel)

NoTradeStart1 / NoTradeEnd1 — начало и конец первого запрещённого временного интервала

(серверное время; установите Start = -1, чтобы отключить).

NoTradeStart2 / NoTradeEnd2 — начало и конец второго запрещённого временного интервала

(серверное время; установите Start = -1, чтобы отключить).