CandleSignalEA
- Эксперты
- Ilia Stavrov
- Версия: 4.6
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 8
149 – цена для первых покупателей.
CandleSignalEA — это высокочастотный торговый советник,предназначенный для скальпинга на младших таймфреймах (в первую очередь M1). Он ориентирован на работу с высоковолатильными инструментами, такими как золото (XAU/USD), и генерирует множество небольших прибыльных сделок. Поскольку стратегия чувствительна к рыночному шуму и резким движениям, она особенно эффективна в условиях узких спредов и низких торговых издержек.
Советник полностью автономен: поддерживает динамический трейлинг-стоп, коррекцию уровней SL/TP под требования брокера, фильтрацию по спреду, RSI, наклону скользящей средней, проскальзыванию и времени суток, а также гибкую настройку методов установки стоп-лосса и тейк-профита.
Рекомендация: для стабильной работы настоятельно рекомендуется использовать ECN-счёт с низким
спредом и минимальной комиссией — это критически важно для прибыльности при скальпинге.
Настраиваемые параметры:
UseFixedLot — использовать фиксированный лот (вместо расчёта по риску).
FixedLot — размер фиксированного лота.
RiskPercent — процент риска от баланса на сделку (при UseFixedLot = false).
StopMode — режим установки стоп-лосса и тейк-профита: 0 — в пунктах, 1 — по ATR, 2 — по
экстремумам двух последних свечей.
StopLossPoints — размер стоп-лосса в пунктах (при StopMode = 0).
TakeProfitPoints — размер тейк-профита в пунктах (при StopMode = 0).
ATRPeriod — период индикатора ATR, используемого в фильтрах и расчётах.
ATRMultiplierSL — множитель ATR для расчёта стоп-лосса (при StopMode = 1).
ATRMultiplierTP — множитель ATR для расчёта тейк-профита (при StopMode = 1).
RR_Ratio — соотношение прибыли к риску при расчёте TP по экстремумам (StopMode = 2).
UseTrailing — включить трейлинг-стоп.
BE_AfterPoints — перевести позицию в безубыток после достижения указанной прибыли в пунктах.
TrailingStepPoints — шаг трейлинга в пунктах.
MaxSpreadPoints — максимальный допустимый спред для входа (в пунктах).
MaxSlippagePoints — максимальное допустимое проскальзывание при открытии ордера (в пунктах).
SkipWeekends — пропускать торговлю в выходные дни.
MagicNumber — магический номер ордеров (для идентификации).
CommentPrefix — префикс комментария к ордеру.
→ RSI Filter
UseRSIFilter — включить фильтр по индикатору RSI.
RSI_Period — период RSI.
RSI_MaxForBuy — максимальное значение RSI для разрешения покупки (фильтр перекупленности).
RSI_MinForSell — минимальное значение RSI для разрешения продажи (фильтр перепроданности).
→ Flat filter: MA slope
UseMASlopeFilter — включить фильтр флэта по наклону скользящей средней.
MASlopeFilterTF — таймфрейм, на котором анализируется наклон MA (например, H1).
MAPeriod — период скользящей средней.
MinSlopePoints — минимальный наклон MA в пунктах, при котором разрешена торговля (если наклон
меньше — рынок считается во флэте).
→ Time Restrictions (server time, -1 to cancel)
NoTradeStart1 / NoTradeEnd1 — начало и конец первого запрещённого временного интервала
(серверное время; установите Start = -1, чтобы отключить).
NoTradeStart2 / NoTradeEnd2 — начало и конец второго запрещённого временного интервала
(серверное время; установите Start = -1, чтобы отключить).