Pro Price Action OB EA ms

PRO PRICE ACTION OB EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании ценового действия!





Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files!





Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - OutsideBar!





Pro Price Action OB EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать для вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание!





Особенности советника:

- Советник может работать на 7 парах одновременно.

- Система не тратит деньги на высокие комиссии, как многие скальперы.

- Нет жестких требований к спреду - советник можно использовать на любом счете.

- Система НЕ использует какие-либо опасные методы сетки.

- Советник имеет встроенное управление капиталом с помощью сложных процентов по умолчанию.

- Каждая сделка имеет SL и TP, которые не видны брокеру.

- SL и TP являются динамическими - они могут адаптироваться к волатильности рынка по умолчанию.

- Режим компенсации доступен в настройках советника.

- Фильтры тренда и осциллятора встроены.

- Динамический трейлинг-стоп также встроен.

- Торговые пары: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Таймфрейм: D1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в конце свечи. Если система не установила ордера после формирования дневной свечи (на таймфрейме D1) - это означает, что на графике не было доступных сигналов входа.

- Советник имеет дисплей Info Spread Swap - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.

- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.

- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:

0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.





Как установить:

- Откройте 7 рекомендуемых графиков:

NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.

- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику.

- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4 и оставить ПК включенным 24/7 (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.