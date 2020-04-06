Pro Price Action OB EA ms

PRO PRICE ACTION OB EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании ценового действия!

Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files!

Скачайте файлы настроек советника (EA Set_files) для тестирования и торговли:
Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - OutsideBar!

Pro Price Action OB EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать для вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание!

Особенности советника:
- Советник может работать на 7 парах одновременно.
- Система не тратит деньги на высокие комиссии, как многие скальперы.
- Нет жестких требований к спреду - советник можно использовать на любом счете.
- Система НЕ использует какие-либо опасные методы сетки.
- Советник имеет встроенное управление капиталом с помощью сложных процентов по умолчанию.
- Каждая сделка имеет SL и TP, которые не видны брокеру.
- SL и TP являются динамическими - они могут адаптироваться к волатильности рынка по умолчанию.
- Режим компенсации доступен в настройках советника.
- Фильтры тренда и осциллятора встроены.
- Динамический трейлинг-стоп также встроен.
- Торговые пары: NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Таймфрейм: D1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в конце свечи. Если система не установила ордера после формирования дневной свечи (на таймфрейме D1) - это означает, что на графике не было доступных сигналов входа.
- Советник имеет дисплей Info Spread Swap - он показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплен.
- Дисплей также показывает баланс счета, средства и маржу.
- Можно разместить Info Spread Swap Display в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.

Как установить:
- Откройте 7 рекомендуемых графиков:
NZDCAD, NZDUSD, AUDUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDCHF.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику.
- Робот делает все автоматически - все, что вам нужно, это установить его на MT4 и оставить ПК включенным 24/7 (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК).

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом веб-сайте MQL5.

