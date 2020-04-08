Volume FVG
- Индикаторы
- Arinze Michael Ejike
- Версия: 5.786
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 5
Индикатор Fair Value Gap
Индикатор определяет дисбалансы цены на трёх свечах, где диапазон средней свечи не перекрывается соседними. Эти разрывы показывают временные нарушения потока ордеров из-за резкого давления покупателей или продавцов в волатильные периоды.
Фильтр по объёму
Фильтр объёма гарантирует, что разрывы появляются только при значимой торговой активности. Бычьи разрывы требуют положительного направления свечи (закрытие выше открытия), медвежьи - отрицательного (закрытие ниже открытия). Это отсеивает слабые дисбалансы без убеждённости участников. Установите UseVolume в true и настройте VolumeThreshold для активации фильтрации.
Входные параметры
- InpColorUp - Цвет бычьих разрывов (по умолчанию лайм).
- InpColorDown - Цвет медвежьих разрывов (по умолчанию тёмно-розовый).
- Lookback - Количество баров для сканирования (по умолчанию 21).
- UseVolume - Включить фильтрацию по объёму (по умолчанию false).
- VolumeThreshold - Минимальный требуемый объём (по умолчанию 0).
- UseAlerts - Главный переключатель оповещений (по умолчанию true).
- UsePopupAlert - Показывать всплывающие уведомления (по умолчанию true).
- UseEmailAlert - Отправлять email-оповещения (по умолчанию false).
- UsePushNotification - Отправлять мобильные оповещения (по умолчанию false).
- UseAlertOnFVGCreation - Оповещение при формировании разрыва (по умолчанию true).
- UseAlertOnFVGFilled - Оповещение при заполнении разрыва (по умолчанию true).