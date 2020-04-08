Volume FVG

Индикатор Fair Value Gap

Индикатор определяет дисбалансы цены на трёх свечах, где диапазон средней свечи не перекрывается соседними. Эти разрывы показывают временные нарушения потока ордеров из-за резкого давления покупателей или продавцов в волатильные периоды.

Фильтр по объёму

Фильтр объёма гарантирует, что разрывы появляются только при значимой торговой активности. Бычьи разрывы требуют положительного направления свечи (закрытие выше открытия), медвежьи - отрицательного (закрытие ниже открытия). Это отсеивает слабые дисбалансы без убеждённости участников. Установите UseVolume в true и настройте VolumeThreshold для активации фильтрации.

Входные параметры

  • InpColorUp - Цвет бычьих разрывов (по умолчанию лайм).
  • InpColorDown - Цвет медвежьих разрывов (по умолчанию тёмно-розовый).
  • Lookback - Количество баров для сканирования (по умолчанию 21).
  • UseVolume - Включить фильтрацию по объёму (по умолчанию false).
  • VolumeThreshold - Минимальный требуемый объём (по умолчанию 0).
  • UseAlerts - Главный переключатель оповещений (по умолчанию true).
  • UsePopupAlert - Показывать всплывающие уведомления (по умолчанию true).
  • UseEmailAlert - Отправлять email-оповещения (по умолчанию false).
  • UsePushNotification - Отправлять мобильные оповещения (по умолчанию false).
  • UseAlertOnFVGCreation - Оповещение при формировании разрыва (по умолчанию true).
  • UseAlertOnFVGFilled - Оповещение при заполнении разрыва (по умолчанию true).

Рекомендуем также
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Индикаторы
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Better RSI With Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Entry Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Binary Options Markets: All Description This indicator is an enhanced version of the Relative Strength Index (RSI) with additional features for visual clarity and cycle detection. It is designed to provide traders with a clearer view of momentum conditions and potential turning points. Main features: Improved RSI Visualization – The indicator displays RSI va
God Spike Boom
Pedro Luis Oiaz Villamar
Индикаторы
Перед вами индикатор, который совершит революцию в торговле синтетическими индексами BOOM на торговой платформе Deriv mt5. Бог Спайк Бум . Основные характеристики: Работает только в индексах BOOM. Есть трендовый фильтр. Отправляйте оповещения только тогда, когда рынок растет. Звуковые оповещения. Вы можете отправлять оповещения на мобильный. Как пользоваться: Применять во временных диапазонах m1 и m5. Дождитесь звукового оповещения. Проанализируйте, есть ли сильный тренд или он уже на
Trend Arrow Super MT5
Aleksandr Makarov
Индикаторы
Trend Arrow Super Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные. Special offer -  https://www.mql5.com/en/users/bossik2810 Профессиональная,но при этом очень простая в применение Форекс система.Индикатор даёт точные BUY\SELL сигналы. Trend Arrow Super   очень прост в применение,вам нужно просто прикрепить его на график и следовать простым рекомендация по торговле. Сигнал на покупку: Стрелка + гистограмма зеленого цвета, входим сразу по рынку на покупку. Сигнал на продажу: Стрелка + Г
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Индикаторы
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Индикаторы
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Your Pointer - это не обычный форекс канал. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала. Он как и все каналы имеет среднюю линию а также линию максимума и минимума. Этот канал стоит внимания из-за своего необычного поведения. Применение индикатора Your Pointer позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее кан
RSIScalperPro
PATRICK WENNING
Индикаторы
Представляем RSIScalperPro - революционный индикатор на основе RSI для MetaTrader 5, специально разработанный для скальпинга на графике одной минуты. С RSIScalperPro у вас будет мощный инструментарий для точных сигналов входа и выхода, чтобы повысить вашу торговую эффективность. RSIScalperPro использует два различных индикатора RSI, которые предоставляют четкие сигналы для уровней перекупленности и перепроданности. Вы можете настроить временные периоды и ограничительные значения двух RSI в соот
MT5 Rectangle Extender Indicator
Muhammad Shamsuddeen Muhammad
Индикаторы
MT5 Rectangle Extender Indicator is a simple and easy tool that automatically extends any box/rectangle drawn on the chart to the right edge of the screen.  This tool can be used for easy drawing of zones and can help with determining future areas of interest on the chart once price trades back to those levels. Very suitable for supply and demand, order blocks, POI's (Points of Interest) mapping on charts. Sometimes its better to have a zone than a single price level as price can shoot above or
Squeeze Momentum Force MT5
German Pablo Gori
Индикаторы
Squeeze Momentum Force MT5 - Momentum and Volatility Squeeze Indicator OVERVIEW Squeeze Momentum Force is a technical indicator for MetaTrader 5 that combines volatility squeeze detection with momentum analysis. Based on concepts from John Carter's TTM Squeeze indicator, this tool identifies periods of low volatility (squeeze) that often precede significant price movements. CORE CONCEPTS Volatility Squeeze Detection The indicator detects squeeze conditions by comparing Bollinger Bands with
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Индикаторы
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
