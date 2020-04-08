Volume FVG

Индикатор Fair Value Gap

Индикатор определяет дисбалансы цены на трёх свечах, где диапазон средней свечи не перекрывается соседними. Эти разрывы показывают временные нарушения потока ордеров из-за резкого давления покупателей или продавцов в волатильные периоды.

Фильтр по объёму

Фильтр объёма гарантирует, что разрывы появляются только при значимой торговой активности. Бычьи разрывы требуют положительного направления свечи (закрытие выше открытия), медвежьи - отрицательного (закрытие ниже открытия). Это отсеивает слабые дисбалансы без убеждённости участников. Установите UseVolume в true и настройте VolumeThreshold для активации фильтрации.

Входные параметры