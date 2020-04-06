PROTO Fx построен на основе PHantom N1, но концептуально делает шаг вперёд.

Он основан на усовершенствованном, ориентированном на данные подходе и обучался на протяжении нескольких лет с использованием обширных исторических рыночных данных, а также поведения рынка в реальном времени.

Среда разработки включала реальные ценовые движения, циклы волатильности, структурные изменения рынка и макроэкономические события.

Помимо классических технических индикаторов, PROTO Fx обрабатывает мультимодальные потоки данных, включая визуальные графические паттерны, структуры свечей и профили ордерфлоу.

Целью было создать модель, которая не только распознаёт рыночную динамику, но и реагирует более избирательно и устойчиво, чем её предшественник.

PROTO Fx постоянно адаптируется к новым рыночным условиям и значительно агрессивнее отфильтровывает низкокачественные сигналы, не полагаясь на жёстко запрограммированные правила.