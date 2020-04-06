PROTO Fx

PROTO Fx EA – Продвинутая AI-система с многоуровневой рыночной аналитикой

PROTO Fx построен на основе PHantom N1, но концептуально делает шаг вперёд.
Он основан на усовершенствованном, ориентированном на данные подходе и обучался на протяжении нескольких лет с использованием обширных исторических рыночных данных, а также поведения рынка в реальном времени.
Среда разработки включала реальные ценовые движения, циклы волатильности, структурные изменения рынка и макроэкономические события.
Помимо классических технических индикаторов, PROTO Fx обрабатывает мультимодальные потоки данных, включая визуальные графические паттерны, структуры свечей и профили ордерфлоу.

Целью было создать модель, которая не только распознаёт рыночную динамику, но и реагирует более избирательно и устойчиво, чем её предшественник.
PROTO Fx постоянно адаптируется к новым рыночным условиям и значительно агрессивнее отфильтровывает низкокачественные сигналы, не полагаясь на жёстко запрограммированные правила.

Live signal = PROTO Fx Signal
Цена будет постоянно увеличиваться в зависимости от количества проданных лицензий
При покупке PROTO Fx вы получаете PHantom N1 бесплатно

1. Улучшенная визуальная обработка рынка

Ключевым элементом PROTO Fx является способность визуально фиксировать и интерпретировать текущую рыночную ситуацию, аналогично PHantom N1, но с улучшенной логикой фильтрации.
Советник создаёт структурированные представления графических данных и обрабатывает их с помощью AI-ориентированного движка распознавания паттернов.

По сравнению с предыдущим поколением PROTO Fx делает больший акцент на качестве тренда и структурной стабильности: оцениваются уровни поддержки и сопротивления, зоны консолидации и динамика пробоев,
в то время как шумовые сетапы с низкой вероятностью последовательно отбрасываются.

2. Многоуровневая AI-система валидации

Визуально и технически собранная информация проходит многоэтапный процесс проверки, включающий семантический AI-уровень (GPT-5.1) для контекстного анализа.
Этот модуль проверяет правдоподобность обнаруженных паттернов, оценивает рыночные настроения на основе исторических реакций и классифицирует сигналы по различным уровням качества.

Благодаря этому многоступенчатому конвейеру – визуальное распознавание, количественные фильтры и логический анализ – слабые или противоречивые сигналы отсекаются значительно строже, чем раньше.
PROTO Fx фокусируется на сетапах с высокой степенью уверенности и снижает избыточную торговлю в неопределённых рыночных фазах.

3. PROTO Fx Core – Адаптивная торговая логика

После валидации сигнал поступает в модуль PROTO Fx Core — внутренне обученную модель принятия решений, использующую улучшенные профили риска и определение рыночного состояния.
Core оценивает силу сигнала, режим волатильности, недавнюю торговую производительность и корреляции с другими инструментами перед открытием сделки.

По сравнению с PHantom N1, PROTO Fx внедряет усовершенствованные механизмы: динамическое масштабирование риска на основе волатильности, более точный тайминг входов и опциональные
частичные фиксации прибыли для более плавной кривой доходности. Логика принятия решений остаётся правил-ориентированной, но адаптивной — рассчитанной на быструю реакцию без потери стабильности.

4. Техническое исполнение, контроль риска и безопасность

  • Оптимизированное исполнение ордеров с уменьшенной задержкой и улучшенной обработкой спреда/проскальзывания
  • Постоянный мониторинг аномальной волатильности и влияния новостей
  • Усовершенствованный проприетарный риск-движок для расчёта лота, согласования stop-loss / take-profit и ограничения просадки
  • Защитные режимы во время высокоимпактных новостей или экстремальных рыночных фаз для снижения экспозиции

PROTO Fx разработан для автономной работы с приоритетом защиты капитала. В неясных рыночных условиях система временно приостанавливается, вместо того чтобы принуждать сделки.

5. Ключевые особенности

  • Улучшенный визуальный анализ в реальном времени по сравнению с PHantom N1
  • Многоуровневая AI-проверка для повышения качества сделок
  • Адаптивная логика принятия решений с учётом волатильности
  • Фокус на стабильном росте капитала и снижении overtrading
  • Масштабируемость на несколько символов, оптимизация под M30 / H1
  • Подходит для внутридневной, свинг- и полуавтоматической торговли

Требования и рекомендации
1 Брокер Любой (низкий спред, быстрое исполнение)
2 Минимальный депозит 100$
3 Кредитное плечо Мин. 1:30
4 Таймфрейм M30 / H1
5 VPS Рекомендуется использовать VPS 24/7
6 Символ XAUUSD (и другие)


PROTO Fx — это не просто экспертный советник, а продвинутая AI-платформа для трейдинга, которая анализирует рынок подобно опытному человеку — но более структурировано, быстрее и без эмоциональных искажений.
Комбинация улучшенной визуальной обработки, многоуровневой AI-валидации и обновлённого модуля принятия решений выводит концепцию PHantom N1 на новый уровень.
 Идеально подходит для трейдеров, которые хотят использовать AI-поддержку решений, сохраняя полную прозрачность и контроль над риском.

