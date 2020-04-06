PROTO Fx
PROTO Fx EA – Продвинутая AI-система с многоуровневой рыночной аналитикой
PROTO Fx построен на основе PHantom N1, но концептуально делает шаг вперёд.
Он основан на усовершенствованном, ориентированном на данные подходе и обучался на протяжении нескольких лет с использованием обширных исторических рыночных данных, а также поведения рынка в реальном времени.
Среда разработки включала реальные ценовые движения, циклы волатильности, структурные изменения рынка и макроэкономические события.
Помимо классических технических индикаторов, PROTO Fx обрабатывает мультимодальные потоки данных, включая визуальные графические паттерны, структуры свечей и профили ордерфлоу.
Целью было создать модель, которая не только распознаёт рыночную динамику, но и реагирует более избирательно и устойчиво, чем её предшественник.
PROTO Fx постоянно адаптируется к новым рыночным условиям и значительно агрессивнее отфильтровывает низкокачественные сигналы, не полагаясь на жёстко запрограммированные правила.
1. Улучшенная визуальная обработка рынка
Ключевым элементом PROTO Fx является способность визуально фиксировать и интерпретировать текущую рыночную ситуацию, аналогично PHantom N1, но с улучшенной логикой фильтрации.
Советник создаёт структурированные представления графических данных и обрабатывает их с помощью AI-ориентированного движка распознавания паттернов.
По сравнению с предыдущим поколением PROTO Fx делает больший акцент на качестве тренда и структурной стабильности: оцениваются уровни поддержки и сопротивления, зоны консолидации и динамика пробоев,
в то время как шумовые сетапы с низкой вероятностью последовательно отбрасываются.
2. Многоуровневая AI-система валидации
Визуально и технически собранная информация проходит многоэтапный процесс проверки, включающий семантический AI-уровень (GPT-5.1) для контекстного анализа.
Этот модуль проверяет правдоподобность обнаруженных паттернов, оценивает рыночные настроения на основе исторических реакций и классифицирует сигналы по различным уровням качества.
Благодаря этому многоступенчатому конвейеру – визуальное распознавание, количественные фильтры и логический анализ – слабые или противоречивые сигналы отсекаются значительно строже, чем раньше.
PROTO Fx фокусируется на сетапах с высокой степенью уверенности и снижает избыточную торговлю в неопределённых рыночных фазах.
3. PROTO Fx Core – Адаптивная торговая логика
После валидации сигнал поступает в модуль PROTO Fx Core — внутренне обученную модель принятия решений, использующую улучшенные профили риска и определение рыночного состояния.
Core оценивает силу сигнала, режим волатильности, недавнюю торговую производительность и корреляции с другими инструментами перед открытием сделки.
По сравнению с PHantom N1, PROTO Fx внедряет усовершенствованные механизмы: динамическое масштабирование риска на основе волатильности, более точный тайминг входов и опциональные
частичные фиксации прибыли для более плавной кривой доходности. Логика принятия решений остаётся правил-ориентированной, но адаптивной — рассчитанной на быструю реакцию без потери стабильности.
4. Техническое исполнение, контроль риска и безопасность
- Оптимизированное исполнение ордеров с уменьшенной задержкой и улучшенной обработкой спреда/проскальзывания
- Постоянный мониторинг аномальной волатильности и влияния новостей
- Усовершенствованный проприетарный риск-движок для расчёта лота, согласования stop-loss / take-profit и ограничения просадки
- Защитные режимы во время высокоимпактных новостей или экстремальных рыночных фаз для снижения экспозиции
PROTO Fx разработан для автономной работы с приоритетом защиты капитала. В неясных рыночных условиях система временно приостанавливается, вместо того чтобы принуждать сделки.
5. Ключевые особенности
- Улучшенный визуальный анализ в реальном времени по сравнению с PHantom N1
- Многоуровневая AI-проверка для повышения качества сделок
- Адаптивная логика принятия решений с учётом волатильности
- Фокус на стабильном росте капитала и снижении overtrading
- Масштабируемость на несколько символов, оптимизация под M30 / H1
- Подходит для внутридневной, свинг- и полуавтоматической торговли
Требования и рекомендации
|1
|Брокер
|Любой (низкий спред, быстрое исполнение)
|2
|Минимальный депозит
|100$
|3
|Кредитное плечо
|Мин. 1:30
|4
|Таймфрейм
|M30 / H1
|5
|VPS
|Рекомендуется использовать VPS 24/7
|6
|Символ
|XAUUSD (и другие)
PROTO Fx — это не просто экспертный советник, а продвинутая AI-платформа для трейдинга, которая анализирует рынок подобно опытному человеку — но более структурировано, быстрее и без эмоциональных искажений.
Комбинация улучшенной визуальной обработки, многоуровневой AI-валидации и обновлённого модуля принятия решений выводит концепцию PHantom N1 на новый уровень.
Идеально подходит для трейдеров, которые хотят использовать AI-поддержку решений, сохраняя полную прозрачность и контроль над риском.