Quantum Field

Торговля с помощью AI Model-2, который просчитывает вероятностные квантовые поля распределения цены.

Валютная пара : AUDCAD М5


Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profile+Seller


Panel - Включить или отключить торговую панель.

Panel AI - Включить или отключить торговую панель.

Enable background -  Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

Параметры настройки времени и дней недели торговли.
Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.


Потенциальные риски:

  • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
  • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
  • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

Рекомендуем также
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Эксперты
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
Crush
Yvan Musatov
Эксперты
Скальпинг (scalping, пипсовка) – это подход к торговле, основанный на техническом анализе и предполагающий открытие и закрытие большого количества сделок за короткие промежутки времени: сделки удерживаются открытыми от нескольких миллисекунд до нескольких минут. Другими словами, целью скальпинга на Форекс является не удержание позиции в течение нескольких часов, дней или недель, а получение прибыли за считанные минуты или даже секунды, всего по несколько пунктов на сделку. На практике чистого
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временны
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели. Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует   нейронную сеть , которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «н
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
SAM Waves AutoTrader
Sorin Alexandru Mocanu
5 (1)
Эксперты
SAM Waves AutoTrader – Precision Multi Currency Expert Advisor for Intraday Traders (M15-Chart EA • H4 Trend Confirmation • Forex-робот с фиксированным SL/TP • Без сеток / без мартингейла / без хеджирования • Топ-даун анализ • Лучший MT5 EA 2025 • Подходит для Prop-Firm и безопасный автоматизированный Forex-бот) Launch Offer – Special Early-Adopter Pricing Действует до 31 июля 2025 или до первых 15 продаж в июле, в зависимости от того, что наступит раньше. Тип лицензии Цена по акции Обычная цен
Balancer EA
Amir Hossein Moharreri
Эксперты
Balancer EA  is a sophisticated grid trading tool designed to maximize profits by simultaneously opening both buy and sell positions. Or even greater control, you can also utilize the manual panel to fine-tune your trading strategy. However, it is important to use this EA with caution and only risk an amount you are comfortable with. We encourage you to backtest the EA and experiment with the settings to find the ones that work best for you. Recommended     symbols : Backtest on any symbol of y
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Эксперты
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Эксперты
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Fibonacci Grid Genius
Mohamed Fouad Daoud Ahmed Daoud
Эксперты
Unlock Your Trading Potential with Our Breakthrough Grid EA Are you ready to transform your trading results and experience the power of consistent profitability? Say goodbye to uncertainty and hello to a proven strategy that capitalizes on what the market does best: moving up and down! Our cutting-edge Grid EA is designed to turn every price fluctuation into an opportunity, using time-tested trading principles combined with smart technology. Why Our Grid EA Stands Out 1. Simple Yet Powerful Stra
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Эксперты
Gridingale - это новый сложный советник, сочетающий в себе сетку и мартингейл. Он создает сетку ордеров в соответствии с настройками, но также добавляет к ней мартингейл. Таким образом, он будет фиксировать прибыль на малых и больших движениях.  Встроена система покрытия убытков, позволяющая восстанавливать ордера, которые слишком удалены от текущей цены. Есть возможность фильтровать открытие нового цикла с помощью индикатора. Он может работать на обеих сторонах одновременно, но интересно, чтоб
FREE
RetraceX Scalper MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Quick Fortune
Md Rezaul Huda Reza
Эксперты
Quick Fortune — полностью автоматизированный советник, ориентированный на управление высокими рисками Quick Fortune — полностью автоматизированный советник, который строго следует ритму рынка. Основа — стабильные движения. Наилучшие результаты достигаются при бесперебойной работе советника в течение длительного времени. Стратегия основана на четких, логически структурированных настройках и корректно работает в новостной период. Вы просто запускаете её один раз, и всё, что вам нужно сделать, про
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Rel
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данный советник торгует по сигналу индикаторов   Bollinger Bands: покупает на нижних уровнях при отскоке цены, а продает на верхних. Имеет возможность закрывать позиции по обратному сигналу, тейк-профиту или стоп-лоссу. Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, а некоторые используют сразу несколько индикаторов Боллинджера на одном графике. В этом советнике можно использовать до 3-х таких индикаторов. При использовании первого и второго индикатора, сделка будет осуществляться между л
Grid Master EA
Andrii Hurin
5 (2)
Эксперты
Grid Master — это настраиваемый полностью автоматизированный алгоритм сеточной торговли. Он предназначен для улавливания волатильности рынка и преобразования ее в прибыль. Если на рынке происходит движение, из этого можно извлечь прибыль Grid Master обладает мощным торговым потенциалом, прост в настройке и использовании. Он имеет встроенную информационную торговую панель для отображения статистики, фильтр новостей и фильтр времени торговли для защиты вашего капитала. Как торгует советник: Сна
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Эксперты
ReversiLot – это мощный инструмент автоматической торговли на платформе MetaTrader 5, созданный для профессиональных трейдеров и инвесторов. Этот советник базируется на стратегии управления капиталом с использованием мартингейла и способен адаптироваться к рыночным условиям. Ключевые особенности: Динамическое управление лотом: Начальный лот рассчитывается на основе процента риска от депозита. Возможность увеличения объема лота по принципу умножения после каждой убыточной сделки. Гибкая настройк
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
5 (2)
Эксперты
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
FREE
GoldEdge
Andrii Hurin
Эксперты
GoldEdge – Превратите волатильность золота в своё преимущество GoldEdge — это профессиональный, полностью автоматизированный советник, созданный исключительно для торговли XAU/USD (Gold) . Он сочетает многофреймовый анализ рыночной структуры , точные паттерны прайс-экшн и фильтры подтверждения тренда, чтобы находить высоковероятные сделки с встроенной системой управления рисками. Независимо от того, предпочитаете ли вы агрессивный скальпинг или консервативную свинг-торговлю , GoldEdge адаптир
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Эксперты
The Gold Titan — это автоматизированный торговый советник для платформы MetaTrader, разработанный для работы с инструментом XAU/USD (золото). Алгоритм анализирует рыночные данные и совершает сделки в соответствии с заданными параметрами, поддерживая трейдера в процессе принятия торговых решений. Основные характеристики: • Оптимизация под XAU/USD Советник учитывает особенности инструмента золото/доллар США, что делает его адаптированным к высокой волатильности этого актива. • Комбинированный ана
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Эксперты
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Recovery System
Maksim Neimerik
Эксперты
Recovery System EA Советник предназначен для автоматизации процесса восстановления убытков на текущем символе. Он может быть использован при наличии текущего убытка, а также для сопровождения других советников. Также этот продукт может использоваться как самостоятельный советник. Recovery System EA содержит в настройках опцию выбора режима работы:    Recovery     MA Cross    Stochastic    Bollinger Bands    Non-indicators При работе в режиме Recovery советник выводит убыточную позицию из просад
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Эксперты
Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD, XAUUSD и AUDCAD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное обучение, и технологии анализа данных на основе ИИ, предо
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
Другие продукты этого автора
TIO Minecraft
Ihar Tsitou
Индикаторы
Это инструмент для проверки сторонних стрелочных индикаторов с выводом статистики на экран. Так же можно применить для них встроенные фильтры. Или можно вообще создать свою систему из одних только встроенных фильтров. Блок  ADX Включение   ADX   - вкл/выкл использование индикатора   ADX   ( Average   Directional   Movement   Index ); Период   - период используемого индикатора; Уровень   - сигнальный уровень для используемого индикатора; Тип цены   - тип цены для используемого индикатора; Блоки 
FREE
TIO Experience
Ihar Tsitou
Индикаторы
Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов. Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы. Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без. Для Бинарных опционов просто время экспирации.  В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.  Можно настроить расписание работы. Можно н
FREE
TIO Oscillator
Ihar Tsitou
Индикаторы
TIO Oscillator - Индикатор собственной разработки, показывающий каждую минуту значения от  М1, М5, М15, М30, Н1, Н4. При превышении критических уровней, например 80 и 20, на всех таймфреймах, мы имеем сильный сигнал на разворот движения.  В индикаторе есть 4 режима подсчета средних значений. Подберите уровни и режимы под свой стиль торговли. Как и все индикаторы, он не Грааль. Это лишь помощник для вашей Торговой Стратегии.
FREE
TIO No Limits
Ihar Tsitou
5 (1)
Эксперты
TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться. Советник торгует на 18 валютных парах! Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
TIO Global MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения с использованием подсчёта вероятностей Искусственного Интеллекта Модель 1. Валютная пара : AUDCAD М15, NZDCAD M15. Живой Сигнал:  https://www.mql5.com/ru/signals/2346533?source=Site+Profile+Seller Panel - Включить или отключить торговую панель. Panel AI - Включить или отключить торговую панель. Enable background -  Включить или отключить задний фон. AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную пр
Gold Grok
Ihar Tsitou
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) Day Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером ДА Запуск без предварительных настроек ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей, обученный на пространстве синтезированных фракталов высокой размерности Второго уровня. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Profile+Seller Ключевые особенности: Безопасность депозита Не использу
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв