Apex Trading Dashboard PRO
- Утилиты
- Cedric Landry Shema
- Версия: 1.20
Apex Trading Dashboard PRO — это профессиональная торговая панель с расширенным управлением рисками, аналитикой в реальном времени и быстрым исполнением сделок. Легко управляйте стоп-лоссом, тейк-профитом, лотами и дневными лимитами риска через единый интуитивный интерфейс. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точности, дисциплине и полному контролю.
Ключевые особенности
• Продвинутая торговая панель: исполнение ордеров Buy/Sell, закрытие позиций, мгновенное управление сделками.
• Управление рисками: контроль риска на сделку, дневного риска, лимитов просадки, трейлинг-стопа.
• Гибкий расчет лота: автоматический расчет на основе баланса, средств, свободной маржи или фиксированного доллара риска.
• Настраиваемые SL/TP: установка значений по умолчанию или индивидуальная настройка.
• Аналитика в реальном времени: баланс, средства, свободная маржа, прибыль/убыток, позиции и риск-экспозиция.
• Удобный интерфейс: панель в стиле TradingView, настраиваемые цвета, кнопки и подписи.
• Оповещения: уведомления о просадке, RSI, нарушении лимитов риска.
• Вкладка Input: быстрое изменение SL, TP, процента риска, фиксированного лота и методов расчёта.
• Переключатель Units/Lots: использование лотов или единиц для точной торговли.
Описание входных параметров
Risk Management Settings
• RiskPercent — процент риска на сделку (по умолчанию 1%).
• MaxDailyRisk — максимальный дневной риск (%).
• MaxDrawdown — максимальная просадка (%).
• DefaultSL — стоп-лосс в пунктах.
• DefaultTP — тейк-профит в пунктах.
• RiskRewardRatio — автоматический расчет TP по формуле SL × RR.
• MaxPositions — максимальное количество одновременно открытых сделок.
• UseTrailingStop — включение трейлинг-стопа.
• TrailingStop — начальная дистанция трейлинг-стопа.
• TrailingStep — шаг подтягивания трейлинг-стопа.
Risk Calculation Method
• RiskCalcMethod — метод расчета риска:
– RISK_BALANCE_PERCENT — от баланса.
– RISK_EQUITY_PERCENT — от средств.
– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT — от свободной маржи.
– RISK_FIXED_DOLLAR — фиксированная сумма в долларах.
• LotCalcMethod — метод расчёта лота:
– LOT_RISK_BASED — на основе риска.
– LOT_FIXED — фиксированный лот.
– LOT_EQUITY_PERCENT — процент от equity.
– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT — процент от свободной маржи.
• FixedLotSize — размер лота при LOT_FIXED.
• UseUnitsInsteadOfLots — использовать единицы вместо лотов.
Alert Settings
• EnableAlerts — включить/выключить уведомления.
• RSI_Period — период RSI.
• RSI_Overbought / RSI_Oversold — уровни RSI.
• AlertOnDrawdown — уведомления о нарушении просадки или риска.