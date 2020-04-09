Apex Trading Dashboard PRO — это профессиональная торговая панель с расширенным управлением рисками, аналитикой в реальном времени и быстрым исполнением сделок. Легко управляйте стоп-лоссом, тейк-профитом, лотами и дневными лимитами риска через единый интуитивный интерфейс. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точности, дисциплине и полному контролю.

Ключевые особенности

• Продвинутая торговая панель: исполнение ордеров Buy/Sell, закрытие позиций, мгновенное управление сделками.

• Управление рисками: контроль риска на сделку, дневного риска, лимитов просадки, трейлинг-стопа.

• Гибкий расчет лота: автоматический расчет на основе баланса, средств, свободной маржи или фиксированного доллара риска.

• Настраиваемые SL/TP: установка значений по умолчанию или индивидуальная настройка.

• Аналитика в реальном времени: баланс, средства, свободная маржа, прибыль/убыток, позиции и риск-экспозиция.

• Удобный интерфейс: панель в стиле TradingView, настраиваемые цвета, кнопки и подписи.

• Оповещения: уведомления о просадке, RSI, нарушении лимитов риска.

• Вкладка Input: быстрое изменение SL, TP, процента риска, фиксированного лота и методов расчёта.

• Переключатель Units/Lots: использование лотов или единиц для точной торговли.

Описание входных параметров

Risk Management Settings

• RiskPercent — процент риска на сделку (по умолчанию 1%).

• MaxDailyRisk — максимальный дневной риск (%).

• MaxDrawdown — максимальная просадка (%).

• DefaultSL — стоп-лосс в пунктах.

• DefaultTP — тейк-профит в пунктах.

• RiskRewardRatio — автоматический расчет TP по формуле SL × RR.

• MaxPositions — максимальное количество одновременно открытых сделок.

• UseTrailingStop — включение трейлинг-стопа.

• TrailingStop — начальная дистанция трейлинг-стопа.

• TrailingStep — шаг подтягивания трейлинг-стопа.

Risk Calculation Method

• RiskCalcMethod — метод расчета риска:

– RISK_BALANCE_PERCENT — от баланса.

– RISK_EQUITY_PERCENT — от средств.

– RISK_FREE_MARGIN_PERCENT — от свободной маржи.

– RISK_FIXED_DOLLAR — фиксированная сумма в долларах.

• LotCalcMethod — метод расчёта лота:

– LOT_RISK_BASED — на основе риска.

– LOT_FIXED — фиксированный лот.

– LOT_EQUITY_PERCENT — процент от equity.

– LOT_FREE_MARGIN_PERCENT — процент от свободной маржи.

• FixedLotSize — размер лота при LOT_FIXED.

• UseUnitsInsteadOfLots — использовать единицы вместо лотов.

Alert Settings

• EnableAlerts — включить/выключить уведомления.

• RSI_Period — период RSI.

• RSI_Overbought / RSI_Oversold — уровни RSI.

• AlertOnDrawdown — уведомления о нарушении просадки или риска.