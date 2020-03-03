Iron Silk MT5
- Эксперты
- Najlaa Alsalih
- Версия: 1.32
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 10
Iron Silk - Будущее торговли
- Дополнительные сведения о настройке: (ссылка)
- Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения живой ссылки на сигнал после покупки.
-
Бонус лояльности — напишите мне после покупки, чтобы получить подарочный Советник.
-
Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу MQL5 (для Telegram свяжитесь со мной): (ссылка)
Обратные тесты работают лучше с предоставленными мной настройками. Свяжитесь со мной для получения файла.
Цены начинаются от 1000. Только 1 трейдеров имеют доступ на данный момент. После 5 выданных лицензий цена увеличится до 1560.
****** Дайте знать, если хотите получить файл пробной версии только для демо-использования. ******
- Управление рисками: Надежные встроенные функции стоп-лосса и тейк-профита обеспечивают защиту ваших сделок (свяжитесь со мной для получения дополнительной информации).
- Простая настройка: Один-График Советник- Iron Silk должен работать только на одном графике (XAGUSD) M30 и автоматически торгует по всем символам.
- Стратегия: Применяет "Шаблон Вольфа" для определения потенциальных точек разворота, выявляя пятиволновые паттерны в движениях цен.
Iron Silk?
- Совершенные алгоритмы для более быстрого принятия решений.
- Оптимизирован для волатильных рынков, таких как XAGUSD.
- Поддерживает различных брокеров с любыми спредами.
- Отлично работает с испытаниями проп-фирм и финансируемыми счетами (свяжитесь со мной для получения дополнительных деталей).
Используя наши сложные стратегии, Iron Silk обеспечивает стабильную, эффективную и прибыльную торговлю в различных рыночных условиях. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, этот Советник адаптируется к вашим потребностям.
Установка и настройка
- Установите Советник на вашу платформу MetaTrader и примените его к одному графику (XAGUSD).
- Выберите таймфрейм (M30), при необходимости отрегулируйте размер лота и позвольте Советнику выполнить остальное.
- Убедитесь, что ваш счет работает на VPS для постоянной торговли.
Минимальный депозит: Мы рекомендуем как минимум $200 для достижения наилучших результатов.
Свяжитесь с нами
После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить доступ к частному каналу Telegram, где вы получите последние обновления, новости и инструкции. Этот эксклюзивный канал доступен только для наших клиентов!