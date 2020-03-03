Iron Silk MT5

Iron Silk - Будущее торговли

  • Дополнительные сведения о настройке: (ссылка)
  • Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения живой ссылки на сигнал после покупки.

  • Бонус лояльности — напишите мне после покупки, чтобы получить подарочный Советник.

  • Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу MQL5 (для Telegram свяжитесь со мной): (ссылка)


Обратные тесты работают лучше с предоставленными мной настройками. Свяжитесь со мной для получения файла.

Цены начинаются от 1000. Только 1 трейдеров имеют доступ на данный момент. После 5 выданных лицензий цена увеличится до 1560.

****** Дайте знать, если хотите получить файл пробной версии только для демо-использования. ******


  • Управление рисками: Надежные встроенные функции стоп-лосса и тейк-профита обеспечивают защиту ваших сделок (свяжитесь со мной для получения дополнительной информации).
  • Простая настройка: Один-График Советник- Iron Silk должен работать только на одном графике (XAGUSD) M30  и автоматически торгует по всем символам.
  • Стратегия: Применяет "Шаблон Вольфа" для определения потенциальных точек разворота, выявляя пятиволновые паттерны в движениях цен.

Iron Silk?

  • Совершенные алгоритмы для более быстрого принятия решений.
  • Оптимизирован для волатильных рынков, таких как XAGUSD.
  • Поддерживает различных брокеров с любыми спредами.
  • Отлично работает с испытаниями проп-фирм и финансируемыми счетами (свяжитесь со мной для получения дополнительных деталей).

Используя наши сложные стратегии, Iron Silk обеспечивает стабильную, эффективную и прибыльную торговлю в различных рыночных условиях. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, этот Советник адаптируется к вашим потребностям.


Установка и настройка

  1. Установите Советник на вашу платформу MetaTrader и примените его к одному графику (XAGUSD).
  2. Выберите таймфрейм (M30), при необходимости отрегулируйте размер лота и позвольте Советнику выполнить остальное.
  3. Убедитесь, что ваш счет работает на VPS для постоянной торговли.

Минимальный депозит: Мы рекомендуем как минимум $200 для достижения наилучших результатов.


Свяжитесь с нами

После покупки, пожалуйста, отправьте нам личное сообщение, чтобы получить доступ к частному каналу Telegram, где вы получите последние обновления, новости и инструкции. Этот эксклюзивный канал доступен только для наших клиентов!


