RSI with Alerts mq

Индикатор Crypto_Forex "RSI с оповещениями" для MT4, без перерисовки.





- RSI — один из самых популярных осцилляторов для торговли.

- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: при входе в зону перепроданности/перекупленности и выходе из зоны перепроданности/перекупленности.

- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.

- Этот индикатор отлично подходит для импульсных торговых систем.

- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в зоне сильной перекупленности (выше 70) и позиций на покупку в зоне сильной перепроданности (ниже 30).

- Сам по себе RSI очень полезен для обнаружения дивергенций.

- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.

- Этот индикатор также отлично сочетается с методами Price Action.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.