RSI with Alerts mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.1
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "RSI с оповещениями" для MT4, без перерисовки.
- RSI — один из самых популярных осцилляторов для торговли.
- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств: при входе в зону перепроданности/перекупленности и выходе из зоны перепроданности/перекупленности.
- Настраиваемые уровни срабатывания оповещений.
- Этот индикатор отлично подходит для импульсных торговых систем.
- Он отлично подходит для открытия позиций на продажу в зоне сильной перекупленности (выше 70) и позиций на покупку в зоне сильной перепроданности (ниже 30).
- Сам по себе RSI очень полезен для обнаружения дивергенций.
- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
- Этот индикатор также отлично сочетается с методами Price Action.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.