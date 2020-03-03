Breakout Scalper X
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Breakout Scalper X - Ваш лучший помощник в торговле золотом.
Полностью автоматический советник, не требующий дополнительных настроек, предназначенный для торговли на валютной паре GOLD (XAUUSD) H1
Стратегия основана на пробитии важных уровней (быстрое скальпирование)
Не использует опасные торговые методы, сетки, мартингейлы и т. д.
Это реальный торговый алгоритм. Результат — очень стабильная кривая роста.
Внимание: по умолчанию советник настроен на 2-х значные котировки брокера ( например Робофорекс и т.д)
Для брокеров с 3-значными котировками ( например Exness) загрузите сет файл - 3Digit.set
После покупки загрузите сет файлы для реальной торговли:
2-х значные котировки брокера - 2DigitLive.set
3-х значные котировки брокера - 3DigitLive.set
Рекомендации:
- Trading pair: GOLD (XAUUSD)
- Timeframe: H1
- Minimum deposit: $100
- Trading leverage: 1:100 и выше
- Broker: Любой брокер с низким спредом
- VPS: Используйте VPS, чтобы советник работал круглосуточно.
Основные характеристики:
- Всегда использует стоп-лосс/тейк-профит.;
- Никаких мартингейлов/сеток/хеджирования и т. д.;
Успейте купить по самой низкой цене, стоимость советника будет только расти!!
Предупреждение о рисках: Торговля сопряжена со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Перед реальной торговлей протестируйте на демо-счете.
Удачной торговли!