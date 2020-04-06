Anti Scalping Trader mh

"ANTI SCALPING TRADER EA" — это передовая автоматическая торговая система, основанная на последних исследованиях Price Action!

Это советник, работающий по принципу "установил и забыл", который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 14 Set_files!

Скачайте Set_files советника для тестирования и торговли:

Торговая идея основана на совершенно новом паттерне Price Action, который я открыл сам!

"ANTI SCALPING TRADER" — это отличная инвестиция, которая будет работать на вас долгие годы, поскольку все Set_files имеют положительное математическое ожидание!

Особенности советника:
- Советник может работать на 14 валютных парах одновременно.
- Каждая сделка нацелена на получение хорошей прибыли — это совсем не скальпинговый подход.
- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы.
- Нет жестких требований к спреду — советник может использоваться на любом счете.
- Система НЕ использует опасные методы сеточной торговли.
- Советник по умолчанию имеет встроенный мани-менеджмент с использованием сложных процентов.
- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- Стоп-лосс и тейк-профит динамические — по умолчанию они могут адаптироваться к волатильности рынка.
- Режим компенсации доступен в настройках советника.
- Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Таймфрейм: только D1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в конце дневной свечи. Если система не выставила ордера после формирования дневной свечи, это означает, что на графике не было сигналов на вход.

Как установить торговую систему:
- Откройте 14 следующих графиков:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике.
- Робот делает всё автоматически. Вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо компьютера).

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
