Anti Scalping Trader mh

"ANTI SCALPING TRADER EA" — это передовая автоматическая торговая система, основанная на последних исследованиях Price Action!





Это советник, работающий по принципу "установил и забыл", который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 14 Set_files!





Скачайте Set_files советника для тестирования и торговли:





Торговая идея основана на совершенно новом паттерне Price Action, который я открыл сам!





"ANTI SCALPING TRADER" — это отличная инвестиция, которая будет работать на вас долгие годы, поскольку все Set_files имеют положительное математическое ожидание!





Особенности советника:

- Советник может работать на 14 валютных парах одновременно.

- Каждая сделка нацелена на получение хорошей прибыли — это совсем не скальпинговый подход.

- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы.

- Нет жестких требований к спреду — советник может использоваться на любом счете.

- Система НЕ использует опасные методы сеточной торговли.

- Советник по умолчанию имеет встроенный мани-менеджмент с использованием сложных процентов.

- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.

- Стоп-лосс и тейк-профит динамические — по умолчанию они могут адаптироваться к волатильности рынка.

- Режим компенсации доступен в настройках советника.

- Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Таймфрейм: только D1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в конце дневной свечи. Если система не выставила ордера после формирования дневной свечи, это означает, что на графике не было сигналов на вход.





Как установить торговую систему:

- Откройте 14 следующих графиков:

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике.

- Робот делает всё автоматически. Вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо компьютера).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.