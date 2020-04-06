Anti Scalping Trader mh
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 26.12
- Активации: 10
"ANTI SCALPING TRADER EA" — это передовая автоматическая торговая система, основанная на последних исследованиях Price Action!
Это советник, работающий по принципу "установил и забыл", который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 14 Set_files!
Скачайте Set_files советника для тестирования и торговли:
Торговая идея основана на совершенно новом паттерне Price Action, который я открыл сам!
"ANTI SCALPING TRADER" — это отличная инвестиция, которая будет работать на вас долгие годы, поскольку все Set_files имеют положительное математическое ожидание!
Особенности советника:
- Советник может работать на 14 валютных парах одновременно.
- Каждая сделка нацелена на получение хорошей прибыли — это совсем не скальпинговый подход.
- Система не тратит деньги на комиссии, как многие скальперы.
- Нет жестких требований к спреду — советник может использоваться на любом счете.
- Система НЕ использует опасные методы сеточной торговли.
- Советник по умолчанию имеет встроенный мани-менеджмент с использованием сложных процентов.
- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- Стоп-лосс и тейк-профит динамические — по умолчанию они могут адаптироваться к волатильности рынка.
- Режим компенсации доступен в настройках советника.
- Торговые пары: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Таймфрейм: только D1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в конце дневной свечи. Если система не выставила ордера после формирования дневной свечи, это означает, что на графике не было сигналов на вход.
Как установить торговую систему:
- Откройте 14 следующих графиков:
XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике.
- Робот делает всё автоматически. Вам нужно всего лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо компьютера).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.