PropGuard Basic
- Утилиты
- Stephen J Martret
- Версия: 1.0
🛡️ Защитите свой счет от нарушения правил
PropGuard Basic - БЕСПЛАТНЫЙ советник для трейдеров проп-фирм. Больше никаких случайных нарушений просадки или целей по прибыли!
✅ Основные функции
📊 Мониторинг в реальном времени - Визуальная шкала показывает позицию между лимитом просадки и целью по прибыли с цветовой индикацией
🎯 Защита цели по прибыли - Автозакрытие всех сделок при достижении цели
📉 Защита от просадки - Мониторинг с звуковым предупреждением на 80% и автозакрытием
📰 Защита от новостей - 2 ручных события + календарь FFC с автообнаружением, автозакрытием и блокировкой торговли
📅 Пятничное автозакрытие - Автоматическое закрытие позиций перед выходными
🏆 Трекер челленджа - Шкала прогресса, статистика, график баланса, поддержка статической и трейлинговой просадки
🚨 Визуальные оповещения - Красный фон графиков, сообщения на экране, таймер, звуки
⚙️ Простая настройка
- Прикрепите к любому графику
- Установите проценты просадки и цели
- Настройте защиту от новостей
- Включите трекер челленджа
- Готово!
⚠️ Важно
- ВЫ должны отключить Algo Trading при запросе
- Добавьте https://nfs.faireconomy.media в WebRequest
- Работает на любом таймфрейме и символе
💬 Поддержка
Вопросы? Оставьте комментарий или напишите мне!🚀 ОБНОВИТЕСЬ ДО PROPGUARD FULL!
🔓 Премиум-функции:
💥 Автоотключение MT5 - Автоматически выключает MT5 при достижении лимитов. MT5 безопасно закрывается и автоматически открывается когда ограничение заканчивается. Включает выходное отключение с автоперезапуском.
⏱️ Защита мин. времени удержания - С визуальной панелью таймера
📊 Управление отложенными ордерами - Сохранить, временно или постоянно отменить
🎚️ Управление SL/TP - Временное удаление во время новостей с автовосстановлением
📈 Режим корзиночной прибыли - Отслеживание и закрытие нескольких сделок как корзины
🔢 Лимиты сделок - Максимум глобально и на символ
📱 Push-уведомления - Оповещения на телефон
💰 Настройки комиссии - Настраиваемая комиссия за лот
🎨 Полная настройка - Размеры панели (720p/1080p/4K), переключение оповещений, свои звуки
🌍 Расширенная фильтрация FFC - Фильтр по валютам с настройкой пар
🔐 Кнопка сброса и буфер безопасности - Ручное переопределение и настраиваемый запас
📊 Сравнение функций
|Функция
|Basic
|FULL
|Шкала производительности
|✅
|✅
|Защита прибыли/просадки
|✅
|✅
|Защита от новостей
|✅
|✅
|Пятничное автозакрытие
|✅
|✅
|Трекер челленджа
|✅
|✅
|Визуальные оповещения
|✅
|✅
|Автоотключение MT5
|❌
|✅
|Мин. время удержания
|❌
|✅
|Управление ордерами
|❌
|✅
|Удаление SL/TP
|❌
|✅
|Корзиночная прибыль
|❌
|✅
|Лимиты сделок
|❌
|✅
|Push-уведомления
|❌
|✅
|Настройки комиссии
|❌
|✅
|Полная настройка
|❌
|✅
|Фильтры валют FFC
|❌
|✅
🔗 Получить PropGuard Full
PropGuard - Прохождение челленджа не должно зависеть от удачи.