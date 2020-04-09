PropGuard Basic

PropGuard Basic - Бесплатная защита для челленджей проп-фирм

🛡️ Защитите свой счет от нарушения правил

PropGuard Basic - БЕСПЛАТНЫЙ советник для трейдеров проп-фирм. Больше никаких случайных нарушений просадки или целей по прибыли!

✅ Основные функции

📊 Мониторинг в реальном времени - Визуальная шкала показывает позицию между лимитом просадки и целью по прибыли с цветовой индикацией

🎯 Защита цели по прибыли - Автозакрытие всех сделок при достижении цели

📉 Защита от просадки - Мониторинг с звуковым предупреждением на 80% и автозакрытием

📰 Защита от новостей - 2 ручных события + календарь FFC с автообнаружением, автозакрытием и блокировкой торговли

📅 Пятничное автозакрытие - Автоматическое закрытие позиций перед выходными

🏆 Трекер челленджа - Шкала прогресса, статистика, график баланса, поддержка статической и трейлинговой просадки

🚨 Визуальные оповещения - Красный фон графиков, сообщения на экране, таймер, звуки

⚙️ Простая настройка

  1. Прикрепите к любому графику
  2. Установите проценты просадки и цели
  3. Настройте защиту от новостей
  4. Включите трекер челленджа
  5. Готово!

⚠️ Важно

  • ВЫ должны отключить Algo Trading при запросе
  • Добавьте https://nfs.faireconomy.media в WebRequest
  • Работает на любом таймфрейме и символе

💬 Поддержка

Вопросы? Оставьте комментарий или напишите мне!

🚀 ОБНОВИТЕСЬ ДО PROPGUARD FULL!

🔓 Премиум-функции:

💥 Автоотключение MT5 - Автоматически выключает MT5 при достижении лимитов. MT5 безопасно закрывается и автоматически открывается когда ограничение заканчивается. Включает выходное отключение с автоперезапуском.

⏱️ Защита мин. времени удержания - С визуальной панелью таймера

📊 Управление отложенными ордерами - Сохранить, временно или постоянно отменить

🎚️ Управление SL/TP - Временное удаление во время новостей с автовосстановлением

📈 Режим корзиночной прибыли - Отслеживание и закрытие нескольких сделок как корзины

🔢 Лимиты сделок - Максимум глобально и на символ

📱 Push-уведомления - Оповещения на телефон

💰 Настройки комиссии - Настраиваемая комиссия за лот

🎨 Полная настройка - Размеры панели (720p/1080p/4K), переключение оповещений, свои звуки

🌍 Расширенная фильтрация FFC - Фильтр по валютам с настройкой пар

🔐 Кнопка сброса и буфер безопасности - Ручное переопределение и настраиваемый запас

📊 Сравнение функций

Функция Basic FULL
Шкала производительности
Защита прибыли/просадки
Защита от новостей
Пятничное автозакрытие
Трекер челленджа
Визуальные оповещения
Автоотключение MT5
Мин. время удержания
Управление ордерами
Удаление SL/TP
Корзиночная прибыль
Лимиты сделок
Push-уведомления
Настройки комиссии
Полная настройка
Фильтры валют FFC

🔗 Получить PropGuard Full

https://www.mql5.com/en/market/product/154888?source=Site+Market+My+Products+Page

PropGuard - Прохождение челленджа не должно зависеть от удачи.


