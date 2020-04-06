ImperialX

📌 Важная техническая информация
Рекомендуемый символ: EURUSD (работает на всех парах с соответствующими параметрами)
Таймфреймы: M15 — H1
Поддержка мультивалютности: ДА (при правильных настройках)
Поддержка Netting / Hedge: ДА (в режиме hedge всегда лучше)
Минимальный депозит: 200 USD (рекомендуется режим очень низкого риска)
Рекомендуемый депозит (высокий потенциал): 1 000 USD
Оптимальный депозит (полный защищённый потенциал): 5 000 – 10 000 USD
Кредитное плечо: работает от 1:30 — оптимально 1:500
Совместимо со всеми брокерами: ДА (рекомендуется ECN — идеален стандартный счёт IC Markets)
Работает сразу без настройки: ДА (параметры по умолчанию оптимизированы для EURUSD)
Специальные параметры для других пар: высылаются по запросу после покупки
Рекомендуется VPS: ДА

⭐ Обзор
ImperialX — премиальный эксперт-советник семейства Imperium, разработанный для анализа рынка с помощью продвинутой вероятностной системы, усиленной внешним механизмом машинного обучения.

Советник сочетает строгую методологию, статистическую точность и динамическую адаптацию, чтобы обеспечить стабильную, эффективную и долговечную торговую работу.

Основываясь на развивающемся вероятностном движке, ImperialX постоянно рассчитывает наилучшие возможные исходы с использованием данных, обогащённых внешним ИИ. Он не просто исполняет сигналы: он выбирает наиболее вероятные сценарии и адаптируется в реальном времени к изменениям рынка.

🔥 Основные характеристики ImperialX
✔ Продвинутый вероятностный движок
Каждое решение оценивается по:

  • качеству рыночного контекста

  • статистической вероятности движения

  • силе сигнала

  • структуре и динамике волатильности

Позиция открывается только когда внутренний балл вероятности превышает определённые пороги.

✔ Внешнее машинное обучение
ImperialX работает на системе машинного обучения, обученной на:

  • основных трендах

  • длительных диапазонах

  • фазах высокой волатильности

  • экстремальных движениях

  • повторяющихся структурах цен

Эти данные непрерывно оптимизируют выбор сценариев и укрепляют надёжность вероятностного движка.

✔ Высокая, но контролируемая частота сделок
ImperialX может торговать очень часто при оптимальных условиях. Однако в неблагоприятные фазы он может добровольно снизить активность на несколько часов или даже дней, чтобы сохранить капитал и избежать низкокачественных входов.

✔ Мультипарный — по умолчанию оптимизирован для EURUSD
Советник работает на всех парах форекс. Специализированные параметры для каждой пары могут быть предоставлены по запросу после покупки.

✔ Очень простая установка

  • Прикрепите советник к графику

  • Выберите уровень риска (по желанию)

  • ImperialX начинает работать сразу

Параметры по умолчанию для EURUSD позволяют мгновенное развертывание.

✔ Создан для производительности и стабильности
ImperialX предлагает:

  • ультранадёжную логику

  • динамическую адаптацию

  • контролируемую экспозицию

  • оптимизированную частоту

  • контролируемый риск

  • идеальную совместимость (ECN / RAW / Standard)

Рекомендуемые брокеры: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals и др.

⚙️ Минимальные требования и рекомендации
Элемент\tЗначение
Минимальный депозит\t200 USD
Рекомендуется (высокий потенциал)\t1 000 USD
Оптимально (безопасность + полная мощность)\t5 000 – 10 000 USD
Минимальное плечо\t1:30
Оптимальное плечо\t1:500
Тип счёта\tЛюбой
VPS\tРекомендуется

🧩 Для кого предназначен ImperialX?
Для трейдеров, ищущих:

  • премиальный эксперт-советник

  • реальную вероятностную стратегию

  • адаптацию ко всем рыночным условиям

  • строгую дисциплину и долгосрочную стабильность

  • простое использование без сложных настроек

ImperialX разработан для обеспечения стабильной производительности при контролируемом риске.

💼 Доступность
Доступен для аренды для гибкого использования. Полная версия (пожизненная покупка) также доступна, чтобы воспользоваться всей мощью ImperialX без ограничений.

🔎 Прозрачность и философия Imperium
Большинство роботов на рынке демонстрируют нереалистичные бэктесты, поддельный «ИИ» или чрезмерную оптимизацию, которые не выдерживают реальные условия. Результат: более 80% покупателей теряют деньги в реальной торговле.

С ImperialX мы принадлежим к редким проектам, применяющим строгую логику:

  • Реалистичные результаты, никаких раздутых цифр

  • Контролируемый риск, дисциплинированная логика

  • Надёжная архитектура, тестированная и проверенная

  • Долгосрочная перспектива, никаких чудес или нереальных обещаний

Мы не стремимся впечатлять: мы стремимся быть среди 20% действительно успешных. Прозрачность и строгость — в основе философии Imperium.

👥 Разработка и команда
ImperialX — результат сотрудничества между: 3 опытными трейдерами и 2 специализированными разработчиками MQL5 — что гарантирует производительный, реалистичный и прозрачный советник, созданный для реального рынка.

🎯 Заключение
ImperialX — премиальный эксперт-советник, сочетающий продвинутые вероятности, внешнее машинное обучение и операционную стабильность.

Устанавливается за секунды, автоматически адаптируется к рынку и обеспечивает стабильную производительность благодаря своей интеллектуальной архитектуре.

ImperialX — Rule The Market.


