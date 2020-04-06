ImperialX
- Эксперты
- Matisse Garcia
- Версия: 1.2
- Обновлено: 2 декабря 2025
- Активации: 8
🌐 Веб-сайт и поддержка
Официальный сайт: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/
Контакт: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact
📌 Важная техническая информация
Рекомендуемый символ: EURUSD (работает на всех парах с соответствующими параметрами)
Таймфреймы: M15 — H1
Поддержка мультивалютности: ДА (при правильных настройках)
Поддержка Netting / Hedge: ДА (в режиме hedge всегда лучше)
Минимальный депозит: 200 USD (рекомендуется режим очень низкого риска)
Рекомендуемый депозит (высокий потенциал): 1 000 USD
Оптимальный депозит (полный защищённый потенциал): 5 000 – 10 000 USD
Кредитное плечо: работает от 1:30 — оптимально 1:500
Совместимо со всеми брокерами: ДА (рекомендуется ECN — идеален стандартный счёт IC Markets)
Работает сразу без настройки: ДА (параметры по умолчанию оптимизированы для EURUSD)
Специальные параметры для других пар: высылаются по запросу после покупки
Рекомендуется VPS: ДА
⭐ Обзор
ImperialX — премиальный эксперт-советник семейства Imperium, разработанный для анализа рынка с помощью продвинутой вероятностной системы, усиленной внешним механизмом машинного обучения.
Советник сочетает строгую методологию, статистическую точность и динамическую адаптацию, чтобы обеспечить стабильную, эффективную и долговечную торговую работу.
Основываясь на развивающемся вероятностном движке, ImperialX постоянно рассчитывает наилучшие возможные исходы с использованием данных, обогащённых внешним ИИ. Он не просто исполняет сигналы: он выбирает наиболее вероятные сценарии и адаптируется в реальном времени к изменениям рынка.
🔥 Основные характеристики ImperialX
✔ Продвинутый вероятностный движок
Каждое решение оценивается по:
-
качеству рыночного контекста
-
статистической вероятности движения
-
силе сигнала
-
структуре и динамике волатильности
Позиция открывается только когда внутренний балл вероятности превышает определённые пороги.
✔ Внешнее машинное обучение
ImperialX работает на системе машинного обучения, обученной на:
-
основных трендах
-
длительных диапазонах
-
фазах высокой волатильности
-
экстремальных движениях
-
повторяющихся структурах цен
Эти данные непрерывно оптимизируют выбор сценариев и укрепляют надёжность вероятностного движка.
✔ Высокая, но контролируемая частота сделок
ImperialX может торговать очень часто при оптимальных условиях. Однако в неблагоприятные фазы он может добровольно снизить активность на несколько часов или даже дней, чтобы сохранить капитал и избежать низкокачественных входов.
✔ Мультипарный — по умолчанию оптимизирован для EURUSD
Советник работает на всех парах форекс. Специализированные параметры для каждой пары могут быть предоставлены по запросу после покупки.
✔ Очень простая установка
-
Прикрепите советник к графику
-
Выберите уровень риска (по желанию)
-
ImperialX начинает работать сразу
Параметры по умолчанию для EURUSD позволяют мгновенное развертывание.
✔ Создан для производительности и стабильности
ImperialX предлагает:
-
ультранадёжную логику
-
динамическую адаптацию
-
контролируемую экспозицию
-
оптимизированную частоту
-
контролируемый риск
-
идеальную совместимость (ECN / RAW / Standard)
Рекомендуемые брокеры: IC Markets, FP Markets, Pepperstone, BlackBull, Admirals и др.
⚙️ Минимальные требования и рекомендации
Элемент\tЗначение
Минимальный депозит\t200 USD
Рекомендуется (высокий потенциал)\t1 000 USD
Оптимально (безопасность + полная мощность)\t5 000 – 10 000 USD
Минимальное плечо\t1:30
Оптимальное плечо\t1:500
Тип счёта\tЛюбой
VPS\tРекомендуется
🧩 Для кого предназначен ImperialX?
Для трейдеров, ищущих:
-
премиальный эксперт-советник
-
реальную вероятностную стратегию
-
адаптацию ко всем рыночным условиям
-
строгую дисциплину и долгосрочную стабильность
-
простое использование без сложных настроек
ImperialX разработан для обеспечения стабильной производительности при контролируемом риске.
💼 Доступность
Доступен для аренды для гибкого использования. Полная версия (пожизненная покупка) также доступна, чтобы воспользоваться всей мощью ImperialX без ограничений.
🔎 Прозрачность и философия Imperium
Большинство роботов на рынке демонстрируют нереалистичные бэктесты, поддельный «ИИ» или чрезмерную оптимизацию, которые не выдерживают реальные условия. Результат: более 80% покупателей теряют деньги в реальной торговле.
С ImperialX мы принадлежим к редким проектам, применяющим строгую логику:
-
Реалистичные результаты, никаких раздутых цифр
-
Контролируемый риск, дисциплинированная логика
-
Надёжная архитектура, тестированная и проверенная
-
Долгосрочная перспектива, никаких чудес или нереальных обещаний
Мы не стремимся впечатлять: мы стремимся быть среди 20% действительно успешных. Прозрачность и строгость — в основе философии Imperium.
👥 Разработка и команда
ImperialX — результат сотрудничества между: 3 опытными трейдерами и 2 специализированными разработчиками MQL5 — что гарантирует производительный, реалистичный и прозрачный советник, созданный для реального рынка.
🌐 Веб-сайт и поддержка
Официальный сайт: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/
Контакт: https://imperiumtrading-ai.vercel.app/contact
Для любых вопросов, поддержки или получения персонализированных параметров после покупки вы можете связаться с нами через:
-
сообщения MQL5
-
или напрямую через наш официальный сайт
🎯 Заключение
ImperialX — премиальный эксперт-советник, сочетающий продвинутые вероятности, внешнее машинное обучение и операционную стабильность.
Устанавливается за секунды, автоматически адаптируется к рынку и обеспечивает стабильную производительность благодаря своей интеллектуальной архитектуре.
ImperialX — Rule The Market.