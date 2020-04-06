Max Gold Scalping EA ms

Советник MAX GOLD SCALPING — полностью автоматическая торговая система для пары XAUUSD (золото) — очень безопасная и демонстрирует стабильный рост.

Это один из самых стабильных советников для золота на рынке в настоящее время, специально разработанный для таймфрейма M5.

Советник MAX GOLD SCALPING также подходит для торговли Prop_firm и участия в тестировании FTMO.

Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите XAUUSD set_file

Особенности советника:
- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой фиксированный стоп-лосс для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессиональным трейдерам, так и новичкам.
- Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4, применить соответствующий Set_file и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).
- Советник имеет точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Советник не использует более одного ордера в торговле.
- Ордера не удерживаются с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.
- Методы скальпинга.
- Реализован метод управления размером позиции по сложному проценту.
- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 50 долларов США.
- Таймфрейм: только M5.
- Торговая пара: только XAUUSD (золото).
- Время работы: советник ищет сигналы на вход в конце американской и начале азиатской торговой сессии.
- Кредитное плечо счета: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: риск 1-6% на сделку (4% в Set_file по умолчанию, можно изменить в настройках) или использовать фиксированный лот.
- Советник имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы для пары XAUUSD, к которой он подключен.
- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.

Как установить:
Для работы системы требуется счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
- Откройте график XAUUSD.
- Выберите таймфрейм M5 на графике.
- Прикрепите советник к графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто запустить MT4 на ПК (или VPS).

ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости.

СПРЕД И БРОКЕР: Для достижения наилучших результатов очень важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

Рекомендуем также
Elbrus FX
Vitalii Manolaki
Эксперты
Используется стратегия основанная на пересечении скользящих средних. Покупка - быстрая МА (Moving Average) пересекает медленную снизу вверх,продажа - быстрая МА пересекает медленную сверху вниз. Применяется адаптивная сетка и усреднение с задержкой по времени. Адаптирован для 4-5 знаковых котировок, рабочий таймфрейм H1, рекомендуемый начальный депозит не менее 1 000 единиц базовой валюты. Параметры MaFast_period , MaSlow_period – периоды быстрой и медленной скользящей средней; MaFast_method ,
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
Maya MT4
Manpreet Singh
Эксперты
MAYA   is a smart trading system that uses a grid strategy and has been working well on real accounts for many years. Unlike other systems that are made to fit past data, Maya was built to take advantage of real, ongoing patterns in the market. So, it’s not just guessing and hoping to win. It actually understands how the market works and uses that to make money.  It just needs a onetime setup and then you can relax and see its working.     LIVE ACCOUNT STATS CAN BE CHECKED ON MYFXBOOK RUNNING FR
Gold Buy Trader
George Aguilor
Эксперты
Gold Buy Trader V105 Gold Buy Trader V105 is a professional Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) and other major instruments with a refined buy-grid strategy. It combines oversold stochastic entries with an optional one-cycle sell mode, offering flexibility for both trending and ranging markets. This version has been carefully optimized to meet strict MQL5 validation standards, ensuring smooth execution, stable performance, and compatibility across brokers. Key Features Buy-grid entry
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Moving Average protec
Steve Zoeger
Эксперты
Moving Average protec ====================================== The Robot is based on one standard moving average Indicator.No other Indicator required ========================================== The ea is based on a simple Moving average crossover.The default settings are already profitable.But you can change the settings and decide which averages you wan to  cross. =============================================================================================== This Robot is fully automated and has
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Эксперты
Советник расставляет отложенные ордера по точкам индикатора Parabolic Sar. После установки он передвигает ордера вслед за индикатором. Можно настроить на открытие ордеров только BuyStop или только SellStop, если необходимо. По умолчанию выставляются отложенные ордера и на покупку, и на продажу. Кроме индикатора Parapolic Sar, этот советник использует и другие индикаторы для более правильного решения открытия позиции, так что Вам не нужно вмешиваться в его торговлю. Например, он определяет диверг
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Эксперты
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Эксперты
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Эксперты
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Inferno24
Sergey Naymushin
Эксперты
Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордер
Aero Trade
Alprian
Эксперты
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
CrownFVG EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
CrownFVG EA is a precision-engineered Breakout + Fair Value Gap (FVG) trading system designed to deliver consistent profits on the M5 timeframe . Built with a multi-group scalping architecture, this EA combines institutional trading concepts with algorithmic speed to identify and trade market inefficiencies where price is most likely to react — the Fair Value Gaps. Developed for traders who value accuracy, control, and capital protection , CrownFVG EA avoids risky techniques like Martingale or
HSS Pro Price Action EA rt
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник HSS PRO PRICE ACTION — отличная внутридневная торговая система, основанная на анализе ценового действия! Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 8 Set_files для 8 соответствующих валютных пар! Торговая идея основана на известных мощных паттернах Price Action — «Молот» и «Падающая звезда», — которые сочетаются с трендовыми и скальпинговыми техниками! Советник работает на таймфрейме H1 во время европейской и амер
Magic Win
Reni
4 (2)
Эксперты
EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
EA Waddah gold d1 MT4
Sergey Demin
Эксперты
EA Waddah GOLD D1 — это мощный, полностью автоматизированный торговый советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на дневном таймфрейме (D1). Он объединяет четыре независимые, проверенные временем стратегии , обеспечивая стабильный рост капитала с низким уровнем риска. При покупке данного советника Вы получите ЛЮБОЙ наш другой советник бесплатно! Результаты и ключевые показатели (Бэктест 2006–2025) Советник был протестирован на исторических данных XAUUSD за 19 лет (с 2006 по ноябр
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Реал мониторинг:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Мониторинг :  https://www.mql5.com/ru/signals/author/profi_mql Версия для Мe
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
Stochastic Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (5)
Эксперты
How it works? This EA trades with Stochastic   Signal Line  and  Base Line  crossovers. Stochastic  will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a buy position if the Signal Line  crosses below  Base Line and base line is below the Buy below crossover level. Opens a sell position if the Signal Line  crosses above
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision   — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдер
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Эксперты
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
The intersection of moving averages
Kseniia Tretiakova
Эксперты
Торговый бот торгует по  стратегии "Пересечение скользящих средних".  Параметром входа в сделку является пересечение быстрой скользящей (с меньшим периодом) пересечение медленной скользящей (с большим периодом) сверху вниз. Стоп  stop loss ставится за предыдущую вершину при продаже.  Take profit по коэффициенту от величины stop loss. Фильтрация тренда ведется третьей скользящей средней. 
Artificial Neural Network Pro
Vladimir Tkach
4 (2)
Эксперты
Эксперт торгует по сигналам искусственной нейронной сети. Сеть с одним скрытым слоем. Наличие сигнала проверяется по закрытию бара заданного периода, что многократно увеличивает скорость оптимизации и тестирования. От предыдущей версии эксперта отличается рядом дополнительных возможностей: работает с отложенными ордерами; последующие сделки открывает с увеличенным лотом на заданный шаг; устанавливает сделку в безубыток по истечении заданного времени после её открытия; закрытие сделок по заданном
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Эксперты
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Эксперты
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Другие продукты этого автора
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
Советник ADVANCED MULTI SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система — очень безопасная и с устойчивым ростом. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время — он совершает около 70–100 сделок в месяц. Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Особенност
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Crypto_Forex: Heiken Ashi Candles для MT4. Не перерисовывается. - Heiken_Ashi_Candles отлично сочетается с индикатором Trend Line MA, как на картинке. - Индикатор Heiken_Ashi_Candles - очень полезный вспомогательный индикатор, делающий тренд более заметным. - Он полезен для тог
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение д
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Кроме того, я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex SWAP Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор SWAP Display показывает текущие SWAP для длинных и коротких сделок пары Forex, к которой он прикреплен. - Можно разместить значения SWAP Display в любом углу графика: 0 - для верхне
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Индикаторы
Это бесплатный продукт, который вы можете использовать для своих нужд! Также я очень ценю ваши положительные отзывы! Большое спасибо! Нажмите здесь, чтобы увидеть высококачественные торговые роботы и индикаторы! Индикатор Forex Spread Display для MT4, отличный вспомогательный торговый инструмент. - Индикатор Spread Display показывает текущий спред валютной пары, к которой он прикреплен. - Можно расположить значение Spread display в любом углу графика: 0 - для верхнего левого угла, 1 - верхн
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. -
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ни
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для моде
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
ADAPTIVE SCALPER EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files! Используйте Set_files v25.11 из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Советник автоматически адаптируется к рыночным условиям с помощью методов ИИ. - Система безопасна и НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каж
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
PRICE ACTION TRADER EA - отличная автоматическая торговая система, основанная на исследовании Price Action! Это советник "установил и забыл", который делает всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files! Идея торговли основана на известном мощном паттерне Price Action - PinBar! Price Action Trader EA - очень хорошая инвестиция - он будет работать на вас годами, все Set_files имеют положительное математическое ожидание! Используйте Set-файлы из раздела "Комментарии" для использования/тест
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамический стоп-лосс в зависимости от
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а лини
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну па
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Внутренние и внешние бары" для MT4. - Индикатор "Внутренние и внешние бары" очень мощный для торговли по ценовому действию. Не перерисовывается; Без задержки; - Индикатор определяет внутренние и внешние бары на графике: - Бычий паттерн - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - Внутренний бар сам по себе имеет высокое отношение R/R (прибыль/риск). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник "SINGLE SNIPER" — это мощная скальпинговая торговая система для платформы MT4! Высокий процент выигрышей — около 85–90%! Система использует управление рисками с помощью сложных процентов! Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите EA set_file - Сделки очень точны: около 85–90%. - Система НЕ использует никаких опасных методов, таких как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный SL для
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник ADVANCED ADAPTIVE SCALPER — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 10 Set_files для 10 пар! Используйте Set_files  (v25.11) из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. Этот советник — расширенная версия советника Adaptive Scalper. Дополнительные возможности советника Advanced Adaptive Scalper по сравнению с базовым
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Модель разворота доджи" для MT4. - Индикатор "Модель разворота доджи" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает модель разворота доджи на графике, где свеча доджи находится в середине модели, а последняя свеча - прорывная: - Модель разворота бычьего доджи - синяя стрелка на графике (см. рисунки). - Модель разворота медвежьего доджи - красная стрелка на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устр
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Эксперты
SwapFree Adaptive Scalper EA — это умная, безопасная и надежная полностью автоматическая многопарная скальпинговая торговая система! Это советник «установил и забыл», который делает всю торговую работу за вас! Доступно 9 Set_files для 9 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file Особенности советника: - Методы скальпинга. - Отс
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Индикатор "MA Speed" для MT4, без перерисовки. СКОРОСТЬ скользящей средней - уникальный трендовый индикатор. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это первая производная скользящей средней. - Индикатор MA Speed ​​показывает, как быстро сама MA меняет свое направление. - Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Speed. Подходит для SMA, EMA, SMMA и LWMA. - Рекомендуется использовать MA Speed ​​в тре
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Doji Breakout pattern" для MT4. - Индикатор "Doji Breakout pattern" - это чистая торговля по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает прорыв паттерна доджи в направлении тренда, где свеча доджи находится в середине паттерна, а последняя свеча - прорыв: - Бычий паттерн доджи - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий паттерн доджи - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устрой
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA — точная автоматическая торговая система с высокой точностью для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник действительно является одной из самых стабильных систем на рынке в настоящее время. Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5. SF Multi Sniper EA — это советник «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Используйте Set_files из раздела «Комментарии» для использования/тестирования советника. - Ни
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern для MT4. - Индикатор "Consolidation Bar" - очень мощный индикатор, ориентированный на прорывы, для торговли по ценовому действию. - Индикатор определяет консолидацию цены в узкой области в течение 1 бара и показывает: направление прорыва, местоположение отложенного ордера и местоположение SL. - Бычий консолидационный бар - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Медвежий консолидационный бар - сигнал красной стрелки на графике (см. рису
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
OSB Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор, эффективный вспомогательный инструмент Price Action. - Используется новый продвинутый метод расчета. - Новое поколение осцилляторов — см. изображения, чтобы узнать, как его использовать. - OSB Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа для сигналов Price Action, Divergence и Oversold/OverBought. - Значения перепроданности: ниже 30. - Значения перекупленности: выше 70. - С помощью этого индикатора можно
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв