Max Gold Scalping EA ms

Советник MAX GOLD SCALPING — полностью автоматическая торговая система для пары XAUUSD (золото) — очень безопасная и демонстрирует стабильный рост.
Это один из самых стабильных советников для золота на рынке в настоящее время, специально разработанный для таймфрейма M5.
Советник MAX GOLD SCALPING также подходит для торговли Prop_firm и участия в тестировании FTMO.
Используйте Set_file для тестирования и торговли: загрузите XAUUSD set_file
Особенности советника:
- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой фиксированный стоп-лосс для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессиональным трейдерам, так и новичкам.
- Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4, применить соответствующий Set_file и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).
- Советник имеет точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Советник не использует более одного ордера в торговле.
- Ордера не удерживаются с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.
- Методы скальпинга.
- Реализован метод управления размером позиции по сложному проценту.
- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 50 долларов США.
- Таймфрейм: только M5.
- Торговая пара: только XAUUSD (золото).
- Время работы: советник ищет сигналы на вход в конце американской и начале азиатской торговой сессии.
- Кредитное плечо счета: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: риск 1-6% на сделку (4% в Set_file по умолчанию, можно изменить в настройках) или использовать фиксированный лот.
- Советник имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы для пары XAUUSD, к которой он подключен.
- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
Как установить:
Для работы системы требуется счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
- Откройте график XAUUSD.
- Выберите таймфрейм M5 на графике.
- Прикрепите советник к графику.
- Примените соответствующий "Set_file" к советнику. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто запустить MT4 на ПК (или VPS).
ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости.
СПРЕД И БРОКЕР: Для достижения наилучших результатов очень важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
