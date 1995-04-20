Stochastic with 2 Moving Averages ms
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.2
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Стохастик и 2 скользящие средние" для MT4, без перерисовки.
- Стохастик — один из лучших индикаторов на рынке — идеальный инструмент для многих трейдеров.
- Индикатор "Стохастик и 2 скользящие средние" позволяет отображать быструю и медленную скользящие средние стохастика.
- Зона перекупленности — выше 80; зона перепроданности — ниже 20.
- Отлично подходит для открытия позиций на продажу выше 80 и на покупку ниже 20.
- Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
- Учитывайте условия сигнала на покупку:
(1) - Быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх в зоне перепроданности: открывайте сделку на покупку.
(2) - Значение стохастика в зоне перекупленности пересекает быструю скользящую среднюю сверху вниз: закрывайте сделку на покупку.
(3) - Для сделок на продажу всё наоборот (см. изображения).
