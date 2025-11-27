Account Guardian Pro
- Утилиты
- Yusuf Sahin
- Версия: 1.0
- Активации: 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ACCOUNT GUARDIAN PRO - Утилита защиты счета для MT5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
БЕТА-ВЕРСИЯ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Этот продукт находится в стадии бета-тестирования. Некоторые функции находятся в разработке, и вы можете столкнуться с незначительными ошибками. Ваши отзывы помогают улучшить программу для всех.
Пожалуйста, свяжитесь со мной для запросов функций, языковой поддержки или сообщений об ошибках.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОБ ЭТОЙ УТИЛИТЕ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Pro - это утилита управления рисками, предназначенная для защиты вашего торгового счета MT5 от нарушений дневной и общей просадки. Подходит для трейдеров проп-фирм и розничных счетов, требующих контроля рисков.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПРЕСЕТЫ ПРОП-ФИРМ - 8 предварительно настроенных вариантов
- FTMO (5% дневная, 10% общая)
- My Forex Funds (5% дневная, 12% общая)
- Funded Next (5% дневная, 10% общая)
- The5ers (4% дневная, 6% общая)
- E8 Funding (5% дневная, 8% общая)
- True Forex Funds (5% дневная, 10% общая)
- Topstep (3% дневная, 6% общая)
- Apex Trader (2.5% дневная, 5% общая)
МОНИТОРИНГ ПРОСАДКИ
- Мониторинг дневной просадки (в процентах)
- Мониторинг общей просадки (на уровне счета)
- Опция буфера безопасности (закрывает до достижения лимита)
- Опция трейлинг просадки
- Режимы баланса, эквити или фиксированного начального депозита
- Включает своп и комиссию в расчеты
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
- Предупреждения о риске на сделку
- Обнаружение отсутствия стоп-лосса и оповещения
- Мониторинг общего открытого риска
- Ограничитель максимума открытых позиций
- Ограничитель максимума дневных сделок
- Трекер дневной цели по прибыли
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
- Система светофора (4 цветных блока статуса)
- Прогресс-бары для визуализации просадки
- Таймер обратного отсчета до сброса дня
- Режим мини-панели (компактный вид)
- Отображение значений в реальном времени
ФИЛЬТР ТОРГОВОЙ СЕССИИ
- Определение разрешенных торговых часов
- Опция закрытия позиций вне сессии
- Фильтрация по серверному времени
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
- Автозакрытие позиций при нарушении DD
- Режимы закрытия: все, только убыточные или FIFO
- Опция отключения автоторговли
- Звуковые, push и email оповещения
НАСТРОЙКА
- Фильтрация по магическому номеру для мульти-EA
- 4 варианта позиции панели
- Настраиваемые цвета и размеры шрифтов
- Переключение между полной и мини панелью
- Работает со всеми символами и таймфреймами
- Совместимо с тестером стратегий
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ДЛЯ КОГО ЭТО
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Трейдеры проп-фирм, управляющие правилами просадки
- Участники челленджей, мониторящие уровни DD
- Розничные трейдеры, желающие инструменты управления рисками
- Портфельные менеджеры, отслеживающие несколько стратегий
- Дневные трейдеры, нуждающиеся в сессионных и дневных лимитах
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Выберите пресет проп-фирмы или установите пользовательские лимиты DD
2. Прикрепите EA к любому графику
3. Следите за светофором, прогресс-барами и обратным отсчетом
4. EA закрывает позиции при достижении лимитов
5. Визуальные и звуковые оповещения держат вас в курсе
Утилита непрерывно мониторит ваш счет, рассчитывая плавающую и закрытую прибыль/убыток для определения текущих уровней просадки. При приближении к лимитам появляются визуальные предупреждения.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Шаг 1: Выберите пресет проп-фирмы
Откройте настройки EA и выберите вашу фирму или используйте пользовательские настройки
Шаг 2: Настройте действия
- Автозакрытие при нарушении DD: ДА
- Отключить автоторговлю при нарушении: ДА
- Настройте оповещения по желанию
Шаг 3: Настройте отображение (опционально)
- Позиция панели: выберите угол
- Показать светофор: рекомендуется
- Показать прогресс-бары: для визуальной обратной связи
- Показать обратный отсчет: для таймера сброса дня
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип: Утилита EA (не торговая стратегия)
- Символы: Все
- Таймфреймы: Все
- Счета: Демо, реальные, проп-фирмы
- Тестирование: совместимо с тестером стратегий
- Использование ресурсов: низкое
- Поддержка мульти-EA: Да (фильтрация по магическому номеру)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Это утилита управления рисками, а не торговая система
- Эта утилита не гарантирует прибыль или защиту от убытков
- Всегда тестируйте настройки сначала на демо-счете
- Убедитесь, что в MT5 включена алгоритмическая торговля
- Одного экземпляра на счет достаточно
- Сброс дня происходит в 00:00 по серверному времени
- Работает вместе с любой ручной или автоматической торговой стратегией
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПОДДЕРЖКА
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны покупкой.
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникли проблемы, чтобы мы могли найти решение.
Контакт: https://www.mql5.com/en/users/eagle71
ACCOUNT GUARDIAN PRO - Утилита защиты счета для MT5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
БЕТА-ВЕРСИЯ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Этот продукт находится в стадии бета-тестирования. Некоторые функции находятся в разработке, и вы можете столкнуться с незначительными ошибками. Ваши отзывы помогают улучшить программу для всех.
Пожалуйста, свяжитесь со мной для запросов функций, языковой поддержки или сообщений об ошибках.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОБ ЭТОЙ УТИЛИТЕ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Account Guardian Pro - это утилита управления рисками, предназначенная для защиты вашего торгового счета MT5 от нарушений дневной и общей просадки. Подходит для трейдеров проп-фирм и розничных счетов, требующих контроля рисков.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПРЕСЕТЫ ПРОП-ФИРМ - 8 предварительно настроенных вариантов
- FTMO (5% дневная, 10% общая)
- My Forex Funds (5% дневная, 12% общая)
- Funded Next (5% дневная, 10% общая)
- The5ers (4% дневная, 6% общая)
- E8 Funding (5% дневная, 8% общая)
- True Forex Funds (5% дневная, 10% общая)
- Topstep (3% дневная, 6% общая)
- Apex Trader (2.5% дневная, 5% общая)
МОНИТОРИНГ ПРОСАДКИ
- Мониторинг дневной просадки (в процентах)
- Мониторинг общей просадки (на уровне счета)
- Опция буфера безопасности (закрывает до достижения лимита)
- Опция трейлинг просадки
- Режимы баланса, эквити или фиксированного начального депозита
- Включает своп и комиссию в расчеты
ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
- Предупреждения о риске на сделку
- Обнаружение отсутствия стоп-лосса и оповещения
- Мониторинг общего открытого риска
- Ограничитель максимума открытых позиций
- Ограничитель максимума дневных сделок
- Трекер дневной цели по прибыли
ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
- Система светофора (4 цветных блока статуса)
- Прогресс-бары для визуализации просадки
- Таймер обратного отсчета до сброса дня
- Режим мини-панели (компактный вид)
- Отображение значений в реальном времени
ФИЛЬТР ТОРГОВОЙ СЕССИИ
- Определение разрешенных торговых часов
- Опция закрытия позиций вне сессии
- Фильтрация по серверному времени
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
- Автозакрытие позиций при нарушении DD
- Режимы закрытия: все, только убыточные или FIFO
- Опция отключения автоторговли
- Звуковые, push и email оповещения
НАСТРОЙКА
- Фильтрация по магическому номеру для мульти-EA
- 4 варианта позиции панели
- Настраиваемые цвета и размеры шрифтов
- Переключение между полной и мини панелью
- Работает со всеми символами и таймфреймами
- Совместимо с тестером стратегий
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ДЛЯ КОГО ЭТО
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Трейдеры проп-фирм, управляющие правилами просадки
- Участники челленджей, мониторящие уровни DD
- Розничные трейдеры, желающие инструменты управления рисками
- Портфельные менеджеры, отслеживающие несколько стратегий
- Дневные трейдеры, нуждающиеся в сессионных и дневных лимитах
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. Выберите пресет проп-фирмы или установите пользовательские лимиты DD
2. Прикрепите EA к любому графику
3. Следите за светофором, прогресс-барами и обратным отсчетом
4. EA закрывает позиции при достижении лимитов
5. Визуальные и звуковые оповещения держат вас в курсе
Утилита непрерывно мониторит ваш счет, рассчитывая плавающую и закрытую прибыль/убыток для определения текущих уровней просадки. При приближении к лимитам появляются визуальные предупреждения.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Шаг 1: Выберите пресет проп-фирмы
Откройте настройки EA и выберите вашу фирму или используйте пользовательские настройки
Шаг 2: Настройте действия
- Автозакрытие при нарушении DD: ДА
- Отключить автоторговлю при нарушении: ДА
- Настройте оповещения по желанию
Шаг 3: Настройте отображение (опционально)
- Позиция панели: выберите угол
- Показать светофор: рекомендуется
- Показать прогресс-бары: для визуальной обратной связи
- Показать обратный отсчет: для таймера сброса дня
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Платформа: MetaTrader 5
- Тип: Утилита EA (не торговая стратегия)
- Символы: Все
- Таймфреймы: Все
- Счета: Демо, реальные, проп-фирмы
- Тестирование: совместимо с тестером стратегий
- Использование ресурсов: низкое
- Поддержка мульти-EA: Да (фильтрация по магическому номеру)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- Это утилита управления рисками, а не торговая система
- Эта утилита не гарантирует прибыль или защиту от убытков
- Всегда тестируйте настройки сначала на демо-счете
- Убедитесь, что в MT5 включена алгоритмическая торговля
- Одного экземпляра на счет достаточно
- Сброс дня происходит в 00:00 по серверному времени
- Работает вместе с любой ручной или автоматической торговой стратегией
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПОДДЕРЖКА
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны покупкой.
Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникли проблемы, чтобы мы могли найти решение.
Контакт: https://www.mql5.com/en/users/eagle71