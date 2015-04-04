KnightWatcher Trade Sync Utility
- Утилиты
- Cedric Landry Shema
- Версия: 1.20
- Обновлено: 23 декабря 2025
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) — это лёгкая и безопасная утилита для синхронизации данных, предназначенная для подключения вашей торговой активности в MT4/MT5 к вашему журналу KnightWatcher. Она автоматически считывает все открытые позиции и историю закрытых сделок, не выполняя, не изменяя и не управляя никакими сделками на вашем счёте. Утилита отправляет обновления каждые 5 секунд, чтобы ваша панель управления всегда показывала точную информацию о прибыли, убытках и позициях в реальном времени. Для безопасной аутентификации используется ваш API Key и Secret.
TradeSync работает в фоновом режиме и никак не влияет на ваши торговые результаты или исполнение сделок. Установка проста — достаточно включить WebRequest и добавить URL API KnightWatcher.
Этот инструмент идеален для трейдеров, которые хотят автоматизированное ведение журнала, аналитику и отслеживание без ручного ввода данных.
Как начинающие, так и опытные трейдеры могут воспользоваться его простой интеграцией и чистым потоком данных.
Утилита обеспечивает полную прозрачность с опциональными журналами отладки и отслеживает каждую попытку синхронизации.
Полное руководство по настройке доступно здесь: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
