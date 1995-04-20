WPR Speed mf
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.55
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "WPR SPEED" для MT4 — отличный инструмент для прогнозирования, не перерисовывается.
— Расчет этого индикатора основан на физических уравнениях. WPR SPEED — это первая производная самого осциллятора WPR.
— WPR SPEED хорош для скальпинга на боковых и флэтовых рынках.
— Индикатор WPR SPEED показывает, как быстро WPR меняет свое направление — он очень чувствителен.
— Рекомендуется использовать индикатор WPR SPEED для импульсных скальпинговых торговых стратегий: найдите большие пики индикатора и открывайте скальпинговые сделки в противоположных направлениях (как на картинках).
— Индикатор имеет встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.