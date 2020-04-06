Price Action OB EA mq
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 26.11
- Активации: 10
Советник Price Action OB — отличная автоматическая торговая система, основанная на анализе ценового действия!
Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files!
Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли:
Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action — OutsideBar!
Специалист Price Action OB — отличная инвестиция: он будет работать на вас долгие годы, все Set_files имеют положительное математическое ожидание!
Особенности торговой системы:
- Система не тратит деньги на высокие комиссии, как многие скальперы.
- Нет жестких требований к спреду — советник можно использовать на любом счете.
- Система НЕ использует опасные методы сеточной торговли.
- Советник по умолчанию имеет встроенный мани-менеджмент с использованием сложных процентов.
- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- Стоп-лосс и тейк-профит динамические и по умолчанию адаптируются к волатильности рынка.
- В настройках советника доступен режим компенсации.
- Встроены фильтры тренда и осциллятора.
- Динамический трейлинг-стоп также встроен.
- Торговые пары: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Таймфрейм: D1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в конце свечи. Если система не установила ордера после формирования дневной свечи (на таймфрейме D1), это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход.
Как установить:
- Откройте 7 рекомендуемых графиков:
NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.
- Робот всё делает автоматически — вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.