Price Action OB EA mq

Советник Price Action OB — отличная автоматическая торговая система, основанная на анализе ценового действия!

Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files!

Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли:

Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action — OutsideBar!

Специалист Price Action OB — отличная инвестиция: он будет работать на вас долгие годы, все Set_files имеют положительное математическое ожидание!

Особенности торговой системы:
- Система не тратит деньги на высокие комиссии, как многие скальперы.
- Нет жестких требований к спреду — советник можно использовать на любом счете.
- Система НЕ использует опасные методы сеточной торговли.
- Советник по умолчанию имеет встроенный мани-менеджмент с использованием сложных процентов.
- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- Стоп-лосс и тейк-профит динамические и по умолчанию адаптируются к волатильности рынка.
- В настройках советника доступен режим компенсации.
- Встроены фильтры тренда и осциллятора.
- Динамический трейлинг-стоп также встроен.
- Торговые пары: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Таймфрейм: D1.
- Время работы: советник ищет возможности входа в конце свечи. Если система не установила ордера после формирования дневной свечи (на таймфрейме D1), это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход.

Как установить:
- Откройте 7 рекомендуемых графиков:
NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.
- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.
- Прикрепите советника к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.
- Робот всё делает автоматически — вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК).

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
