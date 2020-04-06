Price Action OB EA mq

Советник Price Action OB — отличная автоматическая торговая система, основанная на анализе ценового действия!





Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files!









Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action — OutsideBar!





Специалист Price Action OB — отличная инвестиция: он будет работать на вас долгие годы, все Set_files имеют положительное математическое ожидание!





Особенности торговой системы:

- Система не тратит деньги на высокие комиссии, как многие скальперы.

- Нет жестких требований к спреду — советник можно использовать на любом счете.

- Система НЕ использует опасные методы сеточной торговли.

- Советник по умолчанию имеет встроенный мани-менеджмент с использованием сложных процентов.

- Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.

- Стоп-лосс и тейк-профит динамические и по умолчанию адаптируются к волатильности рынка.

- В настройках советника доступен режим компенсации.

- Встроены фильтры тренда и осциллятора.

- Динамический трейлинг-стоп также встроен.

- Торговые пары: NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Таймфрейм: D1.

- Время работы: советник ищет возможности входа в конце свечи. Если система не установила ордера после формирования дневной свечи (на таймфрейме D1), это означает, что на графике не было доступных сигналов на вход.





Как установить:

- Откройте 7 рекомендуемых графиков:

NZDCAD, EURUSD, USDCHF, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, AUDCHF.

- Выберите таймфрейм D1 на каждом графике.

- Прикрепите советника к каждому графику.

- Примените соответствующий «Set_file» к советнику.

- Робот всё делает автоматически — вам нужно лишь установить его на MT4 и оставить компьютер работающим круглосуточно (ИЛИ просто используйте VPS вместо ПК).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.