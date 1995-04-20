Adaptive Energy Oscillator m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 10
Продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex "Adaptive Energy Oscillator" — эффективный вспомогательный торговый инструмент для MT4!
— Этот индикатор относится к новому поколению осцилляторов.
— "Adaptive Energy Oscillator" имеет настраиваемые адаптивные зоны перепроданности/перекупленности.
— Это технический индикатор импульса, очень полезный на трендовых рынках.
— Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности в направлении основного тренда.
— Адаптивная зона перепроданности: ниже зеленой линии.
— Адаптивная зона перекупленности: выше красной линии.
— Он точнее стандартных осцилляторов.
— Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
— Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.