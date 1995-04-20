Relative Drawdown Pro Display mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.57
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Relative Drawdown Pro Display" для MT4 — полезный торговый инструмент.
Этот индикатор просто необходим трейдерам, использующим сеточные торговые системы!!!
- Индикатор Relative Drawdown Pro Display показывает текущую относительную просадку или плавающую прибыль в процентах по вашему счёту.
- Встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств с настраиваемым уровнем срабатывания.
- Индикатор показывает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он прикреплён.
- Индикатор также показывает баланс счёта, средства и маржу.
- Значения индикатора можно расположить в любом углу графика:
0 — для верхнего левого угла, 1 — верхнего правого, 2 — нижнего левого, 3 — нижнего правого.
- Также можно настроить цвет и размер шрифта.
- При использовании Relative Drawdown Display трейдеру больше не нужен калькулятор.
// Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь: https://www.mql5.com/ru/users/def1380/seller
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.