Correction Breakout Pro pattern m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
Индикатор Crypto_Forex "Correction Breakout Pro pattern" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "Correction Breakout Pro pattern" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action с высоким потенциалом прибыли.
- Индикатор распознаёт бычьи и медвежьи пробои после коррекции цены:
- Бычий корректирующий пробой — сигнал синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий корректирующий пробой — сигнал красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК и мобильных устройствах.
- Индикатор "Correction Breakout Pro pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
- Имеет информационный дисплей — отображает текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.
- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу. - Информационный дисплей можно разместить в любом углу графика:
0 — для верхнего левого угла, 1 — для верхнего правого, 2 — для нижнего левого, 3 — для нижнего правого.
Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь:
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.