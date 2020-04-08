Fibonacci Alerts
- Индикаторы
- Efren Hernandez Partida
- Версия: 1.15
- Обновлено: 17 декабря 2025
- Активации: 5
Fibonacci Alerts — это индикатор, который отправляет оповещения и уведомления на ваш мобильный телефон при достижении ценой уровня Фибоначчи. Вы можете выбрать уровень, при котором сработает оповещение. Индикатор работает на всех рынках и таймфреймах, а также включает в себя инструмент управления рисками.
Особенности:
- Работает на всех рынках и таймфреймах.
- Может отображаться на нескольких графиках одновременно.
- Выбор уровней Фибоначчи.
- Включает в себя инструмент управления рисками.
- Настраиваемые цвета.
- Отправляет оповещения при достижении ценой выбранного уровня.
- Отправляет уведомления на ваш мобильный телефон.