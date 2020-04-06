Lanareud EA

⭐⭐⭐⭐⭐  Lanareud EA 

Parameter Recommendation
Symbol GBPUSD + EURUSD + USDCHF 
Timeframe M15
Minimum Balance $250
Recommended $300+
Broker Type ECN / RAW Spread
Risk per Compounding 0.5–1%
Prop Firm Compatible Yes (strict drawdown control)

    Lanareud EA: A precision-engineered trading system.

    • Pairs: GBPUSD, EURUSD, USDCHF.

    • Focus: Smooth execution, accurate trade management, and dynamic risk control.

    • Result: Reliable, automated performance in all market conditions.

     Purchase this EA today and instantly receive the powerful Quantum Matrix EA as a FREE bonus — with unlimited copies included!

    https://www.mql5.com/en/market/product/155251

