Auto SF Pro Scalping EA mz
- Эксперты
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 25.15
- Активации: 10
Советник AUTO SF PRO SCALPING — полностью автоматическая многопарная торговая система без свопов для MT4 — очень безопасная и с устойчивым ростом.
Это советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар!
Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли:
Отличительные особенности советника:
- Отсутствие влияния ролловера.
- Отсутствие свопов.
- Отсутствие удержания ордеров с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.
- Методы скальпинга.
- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет собственный фиксированный стоп-лосс для защиты счета.
- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессионалам Форекс, так и новичкам. - Робот делает всё автоматически. Вам нужно лишь установить его на MT4 (следуйте простой инструкции «Как установить» ниже) и оставить компьютер включенным или использовать VPS.
- Точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.
- Реализован метод управления капиталом на основе сложных процентов.
- Минимальный баланс счёта для запуска робота составляет всего 100 долларов США.
- Таймфрейм: только M15.
- Торговые пары: GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Время работы: советник ищет сигналы на вход в начале азиатской торговой сессии.
- Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- Управление рисками: риск 3% на сделку (можно изменить в настройках) или фиксированный лот.
- Советник имеет функцию отображения текущего спреда и свопа для валютной пары, к которой он прикреплён. - На дисплее также отображаются баланс счёта, средства и маржа.
- Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
Как установить:
- Для работы системы требуется счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
- Откройте графики GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, EURCHF, USDCHF, EURAUD, EURCAD.
- Выберите таймфрейм M15 на каждом графике.
- Прикрепите советник к каждому графику.
- Примените соответствующий «Set_file» к советнику на каждом графике. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.
- Робот всё делает автоматически - вам нужно только оставить MT4 запущенным на ПК (или VPS).
ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:
- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, необходимо скорректировать настройки времени советника. Просто напишите мне об этом (чтобы узнать часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.
- СПРЕД И БРОКЕР: Для оптимальной работы крайне важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.