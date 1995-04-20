Trend Correction Pro Histogram m

Crypto_Forex Индикатор "Trend Correction Pro Histogram" для MT4, без перерисовки!





- Гистограмма Trend Correction Pro может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего.

- 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда.

- Индикатор Trend Correction Pro Histogram разработан с главной целью — минимизировать убытки и максимизировать прибыль.

- Имеет параметр «Период», отвечающий за чувствительность индикатора.

- Встроенные оповещения для мобильных устройств и ПК.

- Индикатор имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы валютной пары, к которой он привязан.

- Также на дисплее отображаются баланс счета, средства и маржа.

- Информационный дисплей спреда, свопов и свопов можно расположить в любом углу графика.

- Гистограмма Trend Correction Pro может быть использована как простая, но прибыльная торговая система. См. ниже:





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ индикатор:

1) Проверьте наличие как минимум 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета. Это означает начало нового тренда. Например, на рисунке ниже синих столбцов больше 7.

2) Дождитесь появления хотя бы одного (ОДНОГО) столбца противоположного цвета, в нашем случае красного, который сразу после этого снова станет синим. Это означает, что произошла коррекция тренда.

3) Открывайте длинную позицию, когда появляется синий столбец, всего за одним красным столбцом до него. Это означает, что ордер был открыт в направлении основного тренда после коррекции.

4) Установите стоп-лосс (см. рисунки) и тейк-профит (TP). TP должен быть как минимум в 3 раза больше стоп-лосса. В этом случае вы будете в прибыли, даже если потеряете всего 30%.

5) Для коротких позиций (Sell) всё наоборот (см. рисунки).





