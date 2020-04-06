CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Добро пожаловать в эволюцию искусственного интеллекта в MetaTrader 5.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition — это не просто советник (Expert Advisor), это движок для исследования рынка в реальном времени. В отличие от статических роботов, использующих фиксированные стратегии, NeuroBoid использует алгоритм Оптимизации Роя Частиц (PSO - Particle Swarm Optimization) для непрерывной адаптации к рыночным условиям.

Эта версия представляет собой технологический скачок, ориентированный на статистическую устойчивость и защиту капитала с помощью новых метрик оценки Score с учетом риска (Risk-Adjusted Score).

Мультивалютные возможности: Хотя советник разработан преимущественно для работы с XAUUSD (GOLD), он адаптируется к любому активу. Благодаря уникальной способности работать с PSO на основе памяти и непрерывному обучению, CrossRoad NeuroBoid способен успешно торговать любым активом с хорошей волатильностью.

Ключевые особенности

  • Валидация Walk-Forward в реальном времени: Робот не доверяет слепо прошлым данным. Он выполняет непрерывные тесты на неизвестных окнах данных, чтобы подтвердить устойчивость стратегии, прежде чем рисковать вашим капиталом.

  • Фитнес-функция с учетом риска (Risk-Adjusted Fitness): Оптимизация теперь наказывает нестабильные стратегии. Алгоритм ищет лучшую доходность с минимально возможной просадкой (Drawdown), имитируя реальный спред и проскальзывание (Slippage).

  • Профессиональная панель (Dashboard): Полностью новая графическая панель, отображающая состояние тренда, осцилляторы, силу сигнала, уверенность роя и фундаментальные данные счета.

  • Умный динамический лот: Размер позиции может автоматически увеличиваться в зависимости от «Уверенности» сигнала (процент согласия между агентами-Boids).

Техническая стратегия

NeuroBoid v6.4 анализирует 4 измерения рынка одновременно:

  1. Контекст и тренд: Выравнивание нескольких EMA (9, 15, 50, 100) и Parabolic SAR.

  2. Осцилляторы: RSI и Stochastic для выявления зон истощения.

  3. Импульс (Momentum): Расширенный анализ MACD и гистограммы.

  4. Разворот: Обнаружение паттернов вероятности разворота на основе Price Action и полос Боллинджера (Bollinger Bands).

⚙️ Параметры и требования

  • Рекомендуемый таймфрейм: M5 (по умолчанию), но адаптируется к M15, H1, H4 и D1.

  • Пары: Оптимизирован для пар с хорошей волатильностью и низким спредом (например: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

  • Режим работы: По умолчанию настроен на режим AGGRESSIVE для более частой торговли, но имеет режимы Conservative (Консервативный) и Balanced (Сбалансированный).

  • Тип счета: Для лучшего исполнения рекомендуются счета ECN или Raw Spread.

🛡️ Управление рисками

  • Динамическая система Stop Loss и Take Profit, основанная на волатильности (ATR).

  • Усовершенствованная защита прибыли: Эта версия оснащена непрерывными механизмами Breakeven (безубыток) и Trailing Gain (трейлинг прибыли). Они работают с триггерами, которые активно следуют за прибылью.

  • Фильтры по времени и защита от чрезмерного спреда.

  • Глобальный лимит максимального убытка: Автоматически останавливает торговлю, если средства падают на определенный процент (X%).


