CrossRoad NeuroBoids PSO AI

Добро пожаловать в эволюцию искусственного интеллекта в MetaTrader 5.

NeuroBoid v6.4 Complete Edition — это не просто советник (Expert Advisor), это движок для исследования рынка в реальном времени. В отличие от статических роботов, использующих фиксированные стратегии, NeuroBoid использует алгоритм Оптимизации Роя Частиц (PSO - Particle Swarm Optimization) для непрерывной адаптации к рыночным условиям.

Эта версия представляет собой технологический скачок, ориентированный на статистическую устойчивость и защиту капитала с помощью новых метрик оценки Score с учетом риска (Risk-Adjusted Score).

Мультивалютные возможности: Хотя советник разработан преимущественно для работы с XAUUSD (GOLD), он адаптируется к любому активу. Благодаря уникальной способности работать с PSO на основе памяти и непрерывному обучению, CrossRoad NeuroBoid способен успешно торговать любым активом с хорошей волатильностью.

Ключевые особенности

Валидация Walk-Forward в реальном времени: Робот не доверяет слепо прошлым данным. Он выполняет непрерывные тесты на неизвестных окнах данных, чтобы подтвердить устойчивость стратегии, прежде чем рисковать вашим капиталом.

Фитнес-функция с учетом риска (Risk-Adjusted Fitness): Оптимизация теперь наказывает нестабильные стратегии. Алгоритм ищет лучшую доходность с минимально возможной просадкой ( Drawdown ), имитируя реальный спред и проскальзывание (Slippage).

Профессиональная панель (Dashboard): Полностью новая графическая панель, отображающая состояние тренда, осцилляторы, силу сигнала, уверенность роя и фундаментальные данные счета.

Умный динамический лот: Размер позиции может автоматически увеличиваться в зависимости от «Уверенности» сигнала (процент согласия между агентами-Boids).

Техническая стратегия

NeuroBoid v6.4 анализирует 4 измерения рынка одновременно:

Контекст и тренд: Выравнивание нескольких EMA (9, 15, 50, 100) и Parabolic SAR. Осцилляторы: RSI и Stochastic для выявления зон истощения. Импульс (Momentum): Расширенный анализ MACD и гистограммы. Разворот: Обнаружение паттернов вероятности разворота на основе Price Action и полос Боллинджера (Bollinger Bands).

⚙️ Параметры и требования

Рекомендуемый таймфрейм: M5 (по умолчанию), но адаптируется к M15, H1, H4 и D1.

Пары: Оптимизирован для пар с хорошей волатильностью и низким спредом (например: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).

Режим работы: По умолчанию настроен на режим AGGRESSIVE для более частой торговли, но имеет режимы Conservative (Консервативный) и Balanced (Сбалансированный).

Тип счета: Для лучшего исполнения рекомендуются счета ECN или Raw Spread.

🛡️ Управление рисками