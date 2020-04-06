CrossRoad NeuroBoids PSO AI
- Fabio Rodrigues
- Версия: 6.4
Добро пожаловать в эволюцию искусственного интеллекта в MetaTrader 5.
NeuroBoid v6.4 Complete Edition — это не просто советник (Expert Advisor), это движок для исследования рынка в реальном времени. В отличие от статических роботов, использующих фиксированные стратегии, NeuroBoid использует алгоритм Оптимизации Роя Частиц (PSO - Particle Swarm Optimization) для непрерывной адаптации к рыночным условиям.
Эта версия представляет собой технологический скачок, ориентированный на статистическую устойчивость и защиту капитала с помощью новых метрик оценки Score с учетом риска (Risk-Adjusted Score).
Мультивалютные возможности: Хотя советник разработан преимущественно для работы с XAUUSD (GOLD), он адаптируется к любому активу. Благодаря уникальной способности работать с PSO на основе памяти и непрерывному обучению, CrossRoad NeuroBoid способен успешно торговать любым активом с хорошей волатильностью.
Ключевые особенности
-
Валидация Walk-Forward в реальном времени: Робот не доверяет слепо прошлым данным. Он выполняет непрерывные тесты на неизвестных окнах данных, чтобы подтвердить устойчивость стратегии, прежде чем рисковать вашим капиталом.
-
Фитнес-функция с учетом риска (Risk-Adjusted Fitness): Оптимизация теперь наказывает нестабильные стратегии. Алгоритм ищет лучшую доходность с минимально возможной просадкой (Drawdown), имитируя реальный спред и проскальзывание (Slippage).
-
Профессиональная панель (Dashboard): Полностью новая графическая панель, отображающая состояние тренда, осцилляторы, силу сигнала, уверенность роя и фундаментальные данные счета.
-
Умный динамический лот: Размер позиции может автоматически увеличиваться в зависимости от «Уверенности» сигнала (процент согласия между агентами-Boids).
Техническая стратегия
NeuroBoid v6.4 анализирует 4 измерения рынка одновременно:
-
Контекст и тренд: Выравнивание нескольких EMA (9, 15, 50, 100) и Parabolic SAR.
-
Осцилляторы: RSI и Stochastic для выявления зон истощения.
-
Импульс (Momentum): Расширенный анализ MACD и гистограммы.
-
Разворот: Обнаружение паттернов вероятности разворота на основе Price Action и полос Боллинджера (Bollinger Bands).
⚙️ Параметры и требования
-
Рекомендуемый таймфрейм: M5 (по умолчанию), но адаптируется к M15, H1, H4 и D1.
-
Пары: Оптимизирован для пар с хорошей волатильностью и низким спредом (например: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD).
-
Режим работы: По умолчанию настроен на режим AGGRESSIVE для более частой торговли, но имеет режимы Conservative (Консервативный) и Balanced (Сбалансированный).
-
Тип счета: Для лучшего исполнения рекомендуются счета ECN или Raw Spread.
🛡️ Управление рисками
-
Динамическая система Stop Loss и Take Profit, основанная на волатильности (ATR).
-
Усовершенствованная защита прибыли: Эта версия оснащена непрерывными механизмами Breakeven (безубыток) и Trailing Gain (трейлинг прибыли). Они работают с триггерами, которые активно следуют за прибылью.
-
Фильтры по времени и защита от чрезмерного спреда.
-
Глобальный лимит максимального убытка: Автоматически останавливает торговлю, если средства падают на определенный процент (X%).