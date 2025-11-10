Atlas scalper on gold

4.13
ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА

Профессиональная автоматизированная торговля XAUUSD

🎁 ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ

Бесплатный доступ до 1 июня 2026 года

Испытайте мощь профессиональной торговли золотом без какого-либо риска или обязательств.

Мы предлагаем ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА совершенно бесплатно до 1 июня 2026 года. Это не пробная версия с ограниченными функциями — это полный, неограниченный доступ к нашему премиальному советнику. Почему? Потому что мы уверены, что как только вы увидите результаты своими глазами, вы поймете истинную ценность того, что мы создали.

Протестируйте. Убедитесь. Затем решайте.

Трансформируйте свою торговлю золотом

ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА — это не просто очередной торговый советник, это проверенная в боях торговая система, специально разработанная для покорения рынка XAUUSD. В то время как большинство советников не могут адаптироваться к уникальной волатильности золота, наш процветает в ней.

Построенный на передовых алгоритмах и подкрепленный строгим тестированием в различных рыночных условиях, этот советник создан с одной целью: превратить легендарные колебания цен на золото в стабильные торговые возможности.

Независимо от того, устали ли вы от непоследовательных результатов ручной торговли или хотите диверсифицировать свой автоматизированный портфель, ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА предоставляет торговые технологии институционального уровня прямо на вашу платформу MetaTrader.

Почему ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА доминирует

🎯 Точная скальпинговая стратегия для золота

Лазерная фокусировка на графиках XAUUSD M5 — Не универсальный форекс-советник, адаптированный для золота, а созданный с нуля специально для этого актива • Молниеносное исполнение — Захватывает мимолетные возможности, которые упускают ручные трейдеры • Интеллектуальные алгоритмы входа/выхода — Определяет высоковероятные сетапы с хирургической точностью • Адаптация к рыночным условиям — Подстраивается под флэтовые, трендовые и волатильные условия

🛡️ Управление рисками военного класса

Многоуровневые системы защиты — Ваш капитал защищен на каждом уровне • Динамическое определение размера позиции — Автоматически корректирует размер сделки на основе капитала счета • Продвинутое восстановление после просадки — Разработан для восстановления после неблагоприятных движений рынка • Стресс-тестированная устойчивость — Доказано, что выдерживает экстремальную волатильность и манипуляции институциональных «китов» • Никогда не рискует больше, чем необходимо — Консервативен по дизайну, агрессивен только когда условия благоприятны

⚙️ Гибкие профили риска: Ваш выбор, ваш контроль

Выберите стратегию, которая соответствует вашей торговой личности:

🟢 Очень низкий риск: Хранитель капитала

• Идеален для консервативных трейдеров и пенсионных счетов • Стабильный, предсказуемый рост с минимальными просадками • Подходит для тех, кто ценит спокойный сон больше адреналина

🟡 Низкий риск: Сбалансированный строитель

• Оптимальное соотношение риска и вознаграждения для долгосрочного накопления богатства • Сильная доходность без чрезмерного риска • Золотая середина для большинства профессиональных трейдеров

🟠 Средний риск: Ускоритель роста

• Усиленный потенциал прибыли с контролируемой волатильностью • Для трейдеров, стремящихся к более быстрому росту счета • Баланс между амбициями и разумным управлением рисками

🔴 Высокий риск: Максимизатор прибыли

• Агрессивная стратегия для опытных трейдеров • Максимальный потенциал доходности для тех, кто понимает и принимает волатильность • Не для слабонервных, но потенциально самый прибыльный

🚀 Простая настройка

Установка и торговля менее чем за 5 минут — Не требуется знание программирования • Предварительно оптимизированные настройки — Прибыльность прямо из коробки • Выбор профиля риска одним кликом — Выберите свой профиль и позвольте советнику делать остальное • Работает с любым брокером — Совместим со всеми платформами MetaTrader 5

Доказанная эффективность: Цифры говорят сами за себя

Бэктест с 2 января 2023 года по 1 марта 2025 года на таймфрейме M5

Уровень риска Начальный депозит Прибыль по бэктесту ROI Что это означает
Высокий риск €100 €2,070.79 2,071% Превратите €100 в €2,170 — взрывной потенциал роста
Средний риск €100 €4,831.03 4,831% Превратите €100 в €4,931 — исключительная производительность
Низкий риск €100 €1,640.95 1,641% Превратите €100 в €1,740 — консервативно, но впечатляюще
Очень низкий риск €100 €1,000.10 1,000% Превратите €100 в €1,100 — стабильная, надежная доходность

💡 Что на самом деле означают эти результаты

Это не тщательно отобранная статистика за удачный месяц. Это более двух лет последовательной, систематической работы в различных рыночных циклах, включая:

• Крупные экономические объявления • Изменения политики Федеральной резервной системы • Глобальные банковские кризисы • События экстремальной волатильности • Бычьи и медвежьи рынки золота

Советник не просто выжил в этих условиях — он процветал.

Важно: Результаты бэктестирования — это исторические симуляции на основе реальных рыночных данных. Хотя прошлая производительность не гарантирует будущих результатов, она демонстрирует надежный дизайн советника и потенциал прибыли в реальных рыночных условиях.

Правда о реальной торговле (о которой другие не расскажут)

Будем честны

Мы могли бы обещать вам 100% прибыльных сделок и нулевые убытки. Но мы этого не сделаем. Потому что это была бы ложь.

Вот реальность:

Не каждая сделка выигрышная — И это совершенно нормально. Профессиональная торговля заключается в том, чтобы выигрывать БОЛЬШЕ, чем проигрывать, а не выигрывать КАЖДЫЙ раз.

Просадки случаются — Даже лучшие хедж-фонды испытывают временные убытки. Важно восстановление, и ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА разработан для того, чтобы восстанавливаться еще сильнее.

Волшебных таблеток не существует — Любой, кто обещает гарантированную прибыль без риска, либо неопытен, либо нечестен. Мы ни то, ни другое.

Волатильность — ваш друг и враг — Золото может дико колебаться, особенно когда институциональные трейдеры совершают крупные сделки. Наш советник специально разработан для навигации в этих событиях «китов» и превращения волатильности в возможность.

Что делает нас другими

Мы создали этого советника для ПОБЕДЫ СО ВРЕМЕНЕМ, а не для того, чтобы впечатлить вас нереалистичными обещаниями.

Сложное управление рисками, адаптивные алгоритмы и системы восстановления после просадки гарантируют, что даже в сложные периоды ваш счет находится в позиции для возврата к прибыльности. Так думают профессиональные трейдеры — и теперь вы можете торговать как они.

Начало работы: Ваш путь к автоматизированной торговле золотом

Быстрая настройка (5 минут до первой сделки)

  1. Установите советника на платформу MetaTrader 5
  2. Выберите предпочтительный уровень риска (начните консервативно, масштабируйте позже)
  3. Прикрепите к графику XAUUSD M5
  4. Активируйте автоматическую торговлю
  5. Следите и корректируйте по мере роста уверенности

Подход умного трейдера

Начните с демо-тестирования — Посмотрите советника в действии с нулевым риском ✓ Начните консервативно — Начните с очень низкого или низкого риска, затем увеличивайте по мере обретения уверенности ✓ Обеспечьте правильную капитализацию — Больше капитала = больше стабильности и лучшая производительность ✓ Доверяйте системе — Избегайте искушения вмешиваться во время нормальных просадок ✓ Наблюдайте, не микроменеджьте — Проверяйте еженедельно, а не ежечасно ✓ Масштабируйте разумно — По мере роста вашего счета рассмотрите возможность повышения уровня риска для ускоренного роста

Рекомендуемый стартовый капитал

Очень низкий риск: Минимум €100 | Рекомендуется €250+ • Низкий риск: Минимум €150 | Рекомендуется €300+ • Средний риск: Минимум €200 | Рекомендуется €500+ • Высокий риск: Минимум €300 | Рекомендуется €1,000+

Более высокая капитализация улучшает устойчивость к просадкам и общую стабильность.

Присоединяйтесь к сообществу ATLAS

Поддержите дальнейшую разработку

Если ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА приносит ценность вашей торговле:

💰 Пожертвования принимаются через Skrill: kbenazizi@yahoo.com 🛒 ИЛИ КУПИТЕ ДРУГИЕ НАШИ ИНДИКАТОРЫ 💬 Поделитесь своими отзывами — Помогите нам сделать его еще лучше

Ваша поддержка позволяет нам продолжать совершенствовать и разрабатывать передовые торговые инструменты.

Хотите настроить или изучить?

Исходный код доступен для разработчиков и продвинутых трейдеров, заинтересованных в:

• Понимании основных алгоритмов • Настройке параметров для конкретных стратегий • Изучении профессиональной разработки советников

📧 Свяжитесь с нами по адресу kbenazizi@yahoo.com для обсуждения вариантов лицензирования.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Пожалуйста, прочитайте и поймите перед торговлей

Торговля несет существенный риск. Торговля иностранной валютой и драгоценными металлами, включая золото (XAUUSD), может привести к значительным убыткам.

Ключевые риски для понимания:

Риск высокого кредитного плеча: Кредитное плечо увеличивает как прибыль, так И убытки • Значительные просадки: Особенно при более высоких настройках риска временные убытки могут быть существенными • Нет гарантированной прибыли: Исторические результаты не гарантируют будущую производительность • Риск потери капитала: Вы можете потерять часть или весь свой инвестированный капитал • Рыночная волатильность: Рынки золота могут испытывать экстремальные колебания цен • Различия брокеров: Результаты могут варьироваться в зависимости от спредов, исполнения и платформы

Перед использованием этого советника:

✓ Тщательно оцените свои инвестиционные цели и устойчивость к риску ✓ Поймите свою личную финансовую ситуацию ✓ Сначала тщательно протестируйте на демо-счете ✓ Рассмотрите возможность консультации с квалифицированным финансовым консультантом ✓ Никогда не инвестируйте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять ✓ Обеспечьте адекватную капитализацию для выбранного уровня риска ✓ Примите, что убытки являются частью торговли

Используя ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА, вы подтверждаете, что полностью понимаете и принимаете эти риски.

Контакты и поддержка

Email: kbenazizi@yahoo.com Пожертвования: kbenazizi@yahoo.com (Skrill) Запросы об исходном коде: kbenazizi@yahoo.com

Ваша торговая революция начинается здесь

ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА представляет собой больше, чем просто торговый советник — это ваши ворота к торговле золотом профессионального уровня без сложности, стресса или крутой кривой обучения.

Вопрос не в том, работает ли автоматизированная торговля. Вопрос в том: используете ли вы ПРАВИЛЬНУЮ автоматизацию?

Тысячи советников обещают прибыль. Немногие выполняют обещания. Еще меньше специально разработаны для уникальных характеристик золота. ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА — это редкое исключение — специально созданный, тщательно протестированный и доказавший свою эффективность в различных рыночных циклах.

Зачем ждать?

У вас есть время до 1 июня 2026 года, чтобы испытать этого советника совершенно бесплатно. Без кредитной карты. Без обязательств. Без подвоха.

Протестируйте на демо. Запустите на реальном счете. Посмотрите, как он работает.

Затем решите, стоит ли добавлять его в свой постоянный торговый арсенал.

Успех в торговле — это не удача, это наличие правильных инструментов, надлежащее управление рисками и терпение, чтобы позволить проверенной системе делать свою работу.

Выбор за вами

Продолжайте ручную торговлю с непоследовательными результатами или используйте автоматизацию институционального уровня, разработанную специально для золота.

Скачайте ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА сегодня и узнайте, как на самом деле выглядит профессиональная автоматизированная торговля.

ATLAS SCALPER ДЛЯ ЗОЛОТА — Где технологии встречаются с возможностями на рынке золота


Отзывы 9
RimikTrading
53
RimikTrading 2025.12.19 21:29 
 

Tested it on Demo for about 2 weeks and results are good so far. I am expecting it will perform good on live account too.

kwikky69
87
kwikky69 2025.12.11 19:09 
 

🌟 Review of Atlas Scalper EA on Gold (MT5) I rarely come across a free Expert Advisor that delivers results as impressive as Atlas Scalper. Running it on gold for just one month has been nothing short of astounding: 📈 Performance: Up 322% in the first month ✅ Trade outcomes: 33 wins, only 6 losses 💰 Profitability: Consistently in and out of the market with happy profits What makes Atlas Scalper stand out is its precision and speed. It feels like a ninja—slipping into the market, striking quickly, and exiting with profit before you even realize it’s moved. The strategy is clean, decisive, and remarkably effective, especially for traders who appreciate short, sharp engagements rather than long, drawn-out positions. For the average user, this EA is refreshingly straightforward. No complicated setup, no endless tweaking—just plug it in, let it run, and watch it work. The results speak for themselves, and the experience has been both exciting and rewarding. I want to extend a heartfelt thank you to the developer for making such a powerful tool available for free. Atlas Scalper has brought both confidence and joy to my trading, and I’m genuinely grateful for the opportunity to use it. If you’re trading gold on MT5 and looking for an EA that combines professional-grade execution with user-friendly simplicity, Atlas Scalper deserves your attention. Highly recommended! 🌟

Ayoub.2010
24
Ayoub.2010 2025.11.30 10:20 
 

Hi bro i really apreciate your work but i also loved the other version, can yo send me the ex5 of the other version if you can and thanks you are the best

Фильтр:
