BigBuldozer
- Эксперты
- Andrei Bakhar
- Версия: 1.9
- Активации: 10
Мультистратегический советник для XAUUSD. Один параметр: месячная цель прибыли. Автоматически выбирает оптимальную стратегию на основе текущих условий рынка. Использует 6 разных подходов для лучшей работы при любых фазах рынка.
Шесть торговых стратегий
1. Скальпинг
-
Короткие сделки на малые движения (15-25 пипсов)
-
Сигналы от пересечения МА
-
Лучше всего при узком спреде и стабильной волатильности
-
Винрейт: 45-50%, высокая частота торговли
2. Сеточная торговля (Grid)
-
Ордера размещаются на равномерных интервалах вокруг цены
-
Каждый новый уровень имеет больший размер позиции
-
Активируется при консолидации RSI (диапазон 40-60)
-
Прибыль от колебаний цены между уровнями
3. Мартингейл
-
Увеличивает размер позиции после потерь
-
Ставка: цена должна рано или поздно развернуться
-
Лимит максимум 3х увеличение для безопасности
-
Используется только при экстремальных значениях RSI
4. Антимартингейл
-
Увеличивает размер позиции после серии побед
-
Следует тренду: больше ставка после подтверждений
-
Консервативнее Мартингейла
-
Активируется после 2+ прибыльных сделок
5. Следование тренду (Trend)
-
Классический подход: следовать установившемуся тренду
-
Сигналы от выравнивания МА + подтверждение RSI
-
Долгие периоды удержания позиций (часы-дни)
-
Ловит протяженные движения, лучше при сильных трендах
6. Уровни поддержки/сопротивления
-
Сделки на отскоках от ключевых уровней цены
-
Использует экстремумы RSI (35 = поддержка, 65 = сопротивление)
-
Подход mean reversion
-
Хорошо работает в установившихся диапазонах
Логика выбора стратегии
Советник анализирует условия рынка каждый бар:
-
Ширина спреда → определяет, возможен ли скальпинг
-
Волатильность (ATR) → влияет на размер риска и выбор стратегии
-
Позиция RSI → показывает консолидацию или экстремумы
-
Соотношение МА → обнаруживает тренды или боковой флэт
-
История последних сделок → смещает к недавно прибыльным стратегиям
Определение размера позиции
-
Основан на месячной цели прибыли, распределенной на дни торговли
-
Риск на сделку: 2% баланса (настраивается)
-
Размер стопа: пропорционален ATR (адаптируется к волатильности)
-
Плечо ограничено маржинальными требованиями
Управление рисками
-
Дневной лимит убытка: максимум 3% дневной просадки → закрытие всех позиций
-
Резерв маржи: минимум 50% свободной маржи
-
Макс открытых позиций: максимум 5 одновременных сделок
-
Стопы и тейки: предварительно рассчитаны, без дискреции
Как работает - дневной цикл
-
Открытие бара → сбор данных индикаторов (ATR, MA, RSI)
-
Анализ рынка → оценка текущих условий
-
Выбор стратегии → выбор лучшего подхода на данный момент
-
Проверка позиций → закрытие при достижении дневного лимита убытка
-
Генерация сигналов → исполнение если условия совпадают
-
Обновление статистики → отслеживание побед/потерь для каждой стратегии
-
Повтор на следующем баре
Характеристики производительности
-
Винрейт: 45-55% (зависит от стратегии/рынка)
-
Profit factor: 1.5-3.0x (прибыль ÷ потери)
-
Макс просадка: 20-30% типично
-
Лучшая производительность: трендовые рынки
-
Худшая производительность: волатильные/пилящие рынки
Важные замечания
-
Ни одна стратегия не работает 100% времени
-
Просадки нормальны и ожидаемы
-
Требует правильной капитализации (макс 1-2% просадка на сделку)
-
Прошлые результаты ≠ будущие результаты
-
Дисциплина системы критична (без ручных переопределений)
