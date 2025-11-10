BigBuldozer

Мультистратегический советник для XAUUSD. Один параметр: месячная цель прибыли. Автоматически выбирает оптимальную стратегию на основе текущих условий рынка. Использует 6 разных подходов для лучшей работы при любых фазах рынка.

Шесть торговых стратегий

1. Скальпинг

  • Короткие сделки на малые движения (15-25 пипсов)

  • Сигналы от пересечения МА

  • Лучше всего при узком спреде и стабильной волатильности

  • Винрейт: 45-50%, высокая частота торговли

2. Сеточная торговля (Grid)

  • Ордера размещаются на равномерных интервалах вокруг цены

  • Каждый новый уровень имеет больший размер позиции

  • Активируется при консолидации RSI (диапазон 40-60)

  • Прибыль от колебаний цены между уровнями

3. Мартингейл

  • Увеличивает размер позиции после потерь

  • Ставка: цена должна рано или поздно развернуться

  • Лимит максимум 3х увеличение для безопасности

  • Используется только при экстремальных значениях RSI

4. Антимартингейл

  • Увеличивает размер позиции после серии побед

  • Следует тренду: больше ставка после подтверждений

  • Консервативнее Мартингейла

  • Активируется после 2+ прибыльных сделок

5. Следование тренду (Trend)

  • Классический подход: следовать установившемуся тренду

  • Сигналы от выравнивания МА + подтверждение RSI

  • Долгие периоды удержания позиций (часы-дни)

  • Ловит протяженные движения, лучше при сильных трендах

6. Уровни поддержки/сопротивления

  • Сделки на отскоках от ключевых уровней цены

  • Использует экстремумы RSI (35 = поддержка, 65 = сопротивление)

  • Подход mean reversion

  • Хорошо работает в установившихся диапазонах

Логика выбора стратегии

Советник анализирует условия рынка каждый бар:

  • Ширина спреда → определяет, возможен ли скальпинг

  • Волатильность (ATR) → влияет на размер риска и выбор стратегии

  • Позиция RSI → показывает консолидацию или экстремумы

  • Соотношение МА → обнаруживает тренды или боковой флэт

  • История последних сделок → смещает к недавно прибыльным стратегиям

Определение размера позиции

  • Основан на месячной цели прибыли, распределенной на дни торговли

  • Риск на сделку: 2% баланса (настраивается)

  • Размер стопа: пропорционален ATR (адаптируется к волатильности)

  • Плечо ограничено маржинальными требованиями

Управление рисками

  • Дневной лимит убытка: максимум 3% дневной просадки → закрытие всех позиций

  • Резерв маржи: минимум 50% свободной маржи

  • Макс открытых позиций: максимум 5 одновременных сделок

  • Стопы и тейки: предварительно рассчитаны, без дискреции

Как работает - дневной цикл

  1. Открытие бара → сбор данных индикаторов (ATR, MA, RSI)

  2. Анализ рынка → оценка текущих условий

  3. Выбор стратегии → выбор лучшего подхода на данный момент

  4. Проверка позиций → закрытие при достижении дневного лимита убытка

  5. Генерация сигналов → исполнение если условия совпадают

  6. Обновление статистики → отслеживание побед/потерь для каждой стратегии

  7. Повтор на следующем баре

Характеристики производительности

  • Винрейт: 45-55% (зависит от стратегии/рынка)

  • Profit factor: 1.5-3.0x (прибыль ÷ потери)

  • Макс просадка: 20-30% типично

  • Лучшая производительность: трендовые рынки

  • Худшая производительность: волатильные/пилящие рынки

Важные замечания

  • Ни одна стратегия не работает 100% времени

  • Просадки нормальны и ожидаемы

  • Требует правильной капитализации (макс 1-2% просадка на сделку)

  • Прошлые результаты ≠ будущие результаты

  • Дисциплина системы критична (без ручных переопределений)


