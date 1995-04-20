Adaptive Range Oscillator m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 10
Продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex "Adaptive Range Oscillator" — эффективный торговый инструмент для MT4!
— Этот индикатор относится к новому поколению осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться.
— "Adaptive Range Oscillator" имеет настраиваемые зоны перепроданности/перекупленности и другие полезные настройки.
— Этот осциллятор — удобный инструмент для поиска точных точек входа в сделку и выхода из динамических зон перепроданности/перекупленности.
— Зона перепроданности: ниже синей линии.
— Зона перекупленности: выше жёлтой линии.
— Этот индикатор хорошо подходит для быстрого скальпинга и трендовых стратегий, позволяя определять завершение ценовых коррекций.
— Он гораздо точнее стандартных осцилляторов.
— Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
— Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств.
