Adaptive Range Oscillator m

Продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex "Adaptive Range Oscillator" — эффективный торговый инструмент для MT4!

— Этот индикатор относится к новому поколению осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться.
— "Adaptive Range Oscillator" имеет настраиваемые зоны перепроданности/перекупленности и другие полезные настройки.
— Этот осциллятор — удобный инструмент для поиска точных точек входа в сделку и выхода из динамических зон перепроданности/перекупленности.
— Зона перепроданности: ниже синей линии.
— Зона перекупленности: выше жёлтой линии.
— Этот индикатор хорошо подходит для быстрого скальпинга и трендовых стратегий, позволяя определять завершение ценовых коррекций.
— Он гораздо точнее стандартных осцилляторов.
— Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
— Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств.

// Отличные торговые роботы и индикаторы доступны здесь: https://www.mql5.com/ru/users/def1380/seller
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.
