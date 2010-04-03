Market Manipulation Hunter

**Алгоритмический советник "Multi Currency Market Manipulation Hunter EA"**

**Важная информация!**

Наша команда разделена по ролям: разработчики сосредоточены на разработке и обновлениях, а модераторы помогают с установкой и настройкой советника.
Наши модераторы готовы помочь вам и ответить на любые ваши вопросы:

Гектор (Ведущий разработчик) — https://www.X.com/_Hectorand

---

**Краткий обзор**

Алгоритмический советник Multi Currency Market Manipulation Hunter EA — это сложная алгоритмическая торговая система, которая использует торговые модели институциональных участников в часы Лондонской сессии. Анализируя диапазоны Азиатской сессии и обнаруживая манипуляционные пробои, этот советник выявляет высоковероятные торговые возможности одновременно на нескольких валютных парах.

**Основная торговая философия**
Этот советник работает по принципу, что крупные финансовые институты часто «манипулируют» ценой во время Лондонской сессии, используя установленные диапазоны в часы Азиатской торговли. Цена пробивает эти диапазоны во время Лондонской сессии, чтобы выбить стоп-лоссы и захватить ликвидность. Мы превращаем это поведение институциональных игроков в прибыльные торговые возможности.

---

**Ключевые особенности**

🎯 **Мультивалютность**
- Одновременная торговля: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD
- Индивидуальный контроль: независимое включение/выключение каждой пары
- Уникальные магические номера: отдельная идентификация сделок для каждой валюты
- Пользовательский размер лотов: индивидуальное управление риском на пару

⏰ **Интеллект на основе сессий**
- Определение диапазона Азиатской сессии: автоматически рассчитывает хай/лоу сессии
- Фокус на Лондонскую сессию: торгует только в активные часы «Зоны поражения» (Kill Zone)
- Динамическая разметка сессий: визуальные прямоугольники для Азиатской и «Зоны поражения»
- Расширение диапазона в реальном времени: отслеживает изменение ценовых диапазонов во время сессий

📊 **Продвинутое управление рисками**
- Одна сделка за сессию: предотвращает чрезмерную торговлю и эмоциональные решения
- Фиксированный или риск-ориентированный размер: выбор между фиксированными лотами или процентом от риска
- Настраиваемое соотношение R:R: соотношение прибыли к риску по умолчанию 2:1
- Стоп-лоссы по дневным экстремумам: интеллектуальное размещение стоп-лосса на ключевых уровнях

🎨 **Профессиональная визуализация**
- Подсветка сессий: цветные прямоугольники для Азиатской сессии и «Зоны поражения»
- Постоянные объекты: оставлять маркеры сессий на графике или показывать только в активные часы
- Динамическое отображение диапазона: прямоугольники расширяются вместе с фактическим движением цены
- Настраиваемые цвета: персонализируйте цвета сессий по своему вкусу

---

**Технические характеристики**

**Торговые пары**
- USDJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD

**Совместимые таймфреймы**
- Работает на любом таймфрейме для прикрепления советника

**Время сессий (GMT)**
- «Зона поражения» (Kill Zone): 04:00 - 09:00 (Лондонская сессия)

**Совместимость с брокерами**
- ДА — Поддерживает всех брокеров (котировки с 2-5 знаками)
- ДА — Любая валюта депозита
- ДА — Любое соглашение об именовании символов
- ДА — Любой часовой пояс GMT

---

**Минимальные требования**

**Требования к счету**
- Минимальный депозит: $500 (рекомендуется для мультивалютности)
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Тип счета: Рекомендуются хеджирующие счета
- VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы

**Рекомендации по брокерам**
- Предпочтительны ECN/RAW счета
- Идеальны брокеры с низкими комиссиями
- Необходимо быстрое исполнение для лимитных ордеров

---

**Установка и настройка**

**Быстрый старт (настройка за 2 минуты)**
1. Прикрепите советник к любому графику (рекомендуется EURUSD H1)
2. Настройте параметры, используя наши оптимизированные пресеты
3. Включите автоматическую торговлю
4. Следите за сессиями с помощью визуальных маркеров

---
**Характеристики производительности**

**Частота торговли**
- 1-4 сделки в день по всем включенным парам
- Никакой чрезмерной торговли — качество важнее количества
- На основе сессий — только в часы Лондонской сессии

**Профиль риска**
- Контролируемая экспозиция — одна сделка за сессию
- Определенный риск — известный стоп-лосс до входа
- Положительное мат. ожидание — соотношение прибыли к риску 2:1

**Рыночные условия**
- Лучшие результаты во время волатильности Лондонской сессии
- Адаптируется к любым рыночным условиям в рамках сессий
- Избегает поздней Нью-Йоркской сессии и Азиатской ночи

---

**Реальная производительность и верификация**

**Мониторинг реальных счетов**
Мы ведем живые счета, демонстрирующие результаты стратегии. Свяжитесь с нами для получения актуальных ссылок на сигналы.

**Приверженность прозрачности**
- Никакой скрытой логики — все стратегии четко объяснены
- Логирование в реальном времени — документируется каждое решение
- Верификация результатов — прозрачные результаты

---

**Поддержка и сообщество**

**Прямой доступ к разработчику**
Как ведущий разработчик, я лично доступен для:
- Объяснений стратегии
- Пользовательских конфигураций
- Оптимизации производительности
- Технической поддержки

**Образовательные ресурсы**
- Психология торговли, лежащая в основе стратегии
- Объяснение паттернов рыночных манипуляций
- Принципы управления рисками
- Методологии торговли по сессиям

---

**Важные предупреждения**

**Реальность производительности**
- Стоп-Лосс — это нормально и указывает на правильное управление рисками
- Оценивайте результаты за месяцы, а не за дни или недели
- Отсутствие сделок — это нормально в неподходящих условиях
- Прошлые результаты не гарантируют будущих

**Предупреждение о рисках**
Торговля с использованием кредитного плеча связана с высоким риском. Торгуйте только капиталом, который вы можете позволить себе потерять. Перед использованием на реальном счете этот советник следует протестировать на демо-счетах.

---

**Почему стоит выбрать Market Manipulation Hunter?**

**Инсайты институциональных игроков**
Мы превращаем торговые модели институциональных участников в преимущества для частного трейдера. Понимая, как крупные игроки манипулируют рынками, мы занимаем позиции, чтобы извлекать прибыль из их движений.

**Мультивалютная диверсификация**
Торгуйте несколькими парами одновременно, распределяя риск и увеличивая частоту возможностей без чрезмерного плеча по любой отдельной позиции.

**Визуальная уверенность**
Видите точно, что анализирует советник, с помощью маркировки сессий в реальном времени и визуализации диапазонов. Никакого «черного ящика» — полная прозрачность.

**Проверенная методология**
Основана на хорошо задокументированной микроструктуре рынка и принципах торговли по сессиям, используемых профессиональными трейдерами по всему миру.

---

**Готовы охотиться на институциональные манипуляции?**
Прикрепите советник, настройте ваши пары и пусть охота начнется!

*«Торгуйте с инсайтами институтов и точностью алгоритмов.»*
- Гектор, Ведущий разработчик
Рекомендуем также
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Эксперты
Maximum Infinity Pro – Продвинутый сеточный советник для MT5 Maximum Infinity Pro — это советник (EA) профессионального уровня, разработанный для MetaTrader 5, сочетающий в себе передовую логику сеточной торговли с надёжным управлением рисками и адаптивными стратегиями входа/выхода. Этот советник подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которые хотят получить надёжное, гибкое и полностью автоматизированное торговое решение. Ключевые особенности Умная сеточная система: Автоматич
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Эксперты
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Эксперты
Покупайте не бэктест, а настоящую торговую систему  Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. Тестирование на исторических данных должно проводиться ТОЛЬКО на РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ, в противном случае оно будет некорректным. Присоединяйтесь к публичной чат-группе: Нажмите здесь Добро пожаловать в советник US30 Dow Jones! US30 Dow Jones EA: овладейте динамичным индексом Доу-Джонса US30, также известный как Dow Jones, является одним из самых популярных
Marksman MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – точный вход. Чистое исполнение. Marksman – автоматизированный экспертный советник (EA), основанный на стратегии одиночного выстрела, разработанный для того, чтобы выстрелить по рынку одним точным выстрелом – используя тейк-профит и стоп-лосс на каждой позиции. Вдохновленный навыками настоящего стрелка, этот эксперт использует комбинацию OsMA, стохастического осцилл
Nova FRC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
Volatilty Index Holy Grail EA
Joseph Wonder Obasi
Эксперты
Volatility Index Holy Grail EA for MT5 Welcome to the next level of trading with the Volatility Index Holy Grail EA, the ultimate automated trading robot designed exclusively for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is your secret weapon for trading volatility indices with unmatched precision and profitability. Why Choose the Volatility Index Holy Grail EA? Automated Precision Trading Avoids common pitfalls by focusing on accurate entry and exit points using detailed price action analy
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
DoubleOB EA
Tomas Dario Fernandez Guzman
Эксперты
DoubleOB - это автоматический советник, предназначенный для торговли EUR/USD M5. Он использует блоки ордеров, динамические выходы и трейлинг-стопы с расширенным управлением рисками. Идеально подходит для безопасного и последовательного скальпинга. Совместим с оптимизацией и VPS. Оптимизирован для EUR/USD (M5) Высоконастраиваемые параметры Блоки ордеров и обнаружение FVG Динамическое управление TP/SL с точками разворота Автоматический трейлинг-стоп и Break Even Фильтрация часовых сессий Встрое
FREE
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Эксперты
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: ВСЕГО 34 9 $ вместо 990$! По акции осталось всего несколько экземпляров! Обязательно ознакомьтесь с нашим «   Комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Живые результаты с низким риском Живые результаты с высоким риском Добро пожаловать в STABILITY PRO   : одну из самых передовых, стабильных и безопасных сетевых систем на рынке! Этот советник прошел стресс-тестирование на всей доступной истории валютных пар, которые он использует.
RSI Trend Pro EA
Amine Khattouti
5 (1)
Эксперты
Overview The RSI TrendMaster EA is a fully automated trading system designed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . It combines Relative Strength Index (RSI) momentum signals with a trend confirmation filter based on the Exponential Moving Average (EMA) . The Expert Advisor dynamically adjusts position size according to the selected risk percentage and calculates Stop Loss and Take Profit levels using the Average True Range (ATR) . This allows the system to adapt to changing market conditions
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Market Maverick IV
Themichl LLC
Эксперты
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
Golden Wave MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/129027 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129028 Советник Golden Wave Expert Advisor (EA) — это сложная торговая система, созданная для извлечения выгоды из рыночных тенденций и откатов с использованием методов торговли Swing High-Swing Low и Pullback. Этот советник предназначен для трейдеров, стремящихся к стабильной прибыли посредством систематических входов и выходов на основе структуры рынка и ценового действия. Основные
Bit Bot
Arash Panahi
Эксперты
BitBot – Продвинутый торговый робот для BTCUSD на графике H1 BitBot — это умный и адаптивный торговый робот, специально разработанный для Биткойна (BTCUSD) на таймфрейме H1. Основанный исключительно на техническом анализе, BitBot делает акцент на точность принятия решений с использованием стратегий, основанных на анализе объема — критически важного фактора в волатильном мире криптотрейдинга. В основе логики BitBot лежит анализ торгового объема в реальном времени как по Биткойну, так и по основн
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Эксперты
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
Exotics Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Эксперты
Представляем EA Moving Average ПРИМЕЧАНИЕ - После покупки The Moving Average EA отправьте мне личное сообщение, чтобы получить мой утилитный TradeWatch EA бесплатно! EA Moving Average — это гибкий торговый инструмент, специально разработанный для синтетических индексов, который также эффективно работает с форексом и другими классами активов. В отличие от многих EAs, которые полагаются на фиксированные настройки скользящей средней, этот EA позволяет пользователям полностью настраивать параметры с
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
Scalping 4H Range EA
Koo Er Wei
Эксперты
Scalping 4H Range Pro A mechanical, rule-based scalping system based on the "4-Hour Range" strategy. Scalping 4H Range Pro is a fully automated Expert Advisor designed to trade price reversions following false breakouts of the daily opening range. This strategy focuses on a specific price action pattern: waiting for the first 4-hour candle of the day to establish a range, detecting a "fake-out" (breakout failure), and scalping the reversion back into value. This EA automates the popular strategy
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (39)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций.   Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депо
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Эксперты
QuantLot Expert: The Ultimate Reversal System for EURUSD QuantLot Expert is a professional Expert Advisor (EA) designed for the EURUSD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Reversal strategy to pinpoint potential price turning points and capitalize on market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. Key Features Accurate Reversal Strategy: The EA identifies trading opportunities by automaticall
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Эксперты
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
CJ News Trading MT5
Nguyen Duc Tam
Эксперты
Trading has never been easier! Let's check this out! MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/72153 Strategy There are some news within a day that can make the price jumps up or down very quickly and that is a good opportunity for traders to get some profits. Looking to scalp a news release? Here's how you can do it: Open two stop orders (a buy stop and a sell stop) 3 to 5 minutes before the news release. Place them about 15 to 20 pips away from the current market price. When the ne
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Yen Spike Chaser
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Эксперты
Yen Spike Chaser - это профессиональный торговый советник ( EA ) с одним активом и одним таймфреймом ( H4 ), целью которого является ловля больших движений конкретно на USDJPY . После 6 лет ручной торговли я решил систематизировать свое преимущество , и Yen Spike Chaser — один из них , простые правила и безупречное исполнение . Этот советник использует сложные алгоритмы для определения высоковероятных торговых возможностей , сохраняя при этом удобный интерфейс , в котором могут легко ориентирова
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Эксперты
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 is a sophisticated Expert Advisor specifically engineered for trading XAUUSD (Gold). Utilizing advanced trend-following algorithms combined with multiple technical indicators, this EA identifies high-probability entry points in the gold market. The system operates on a strategic approach that combines breakout trading with careful risk management. ️ IMPORTANT: After purchase, please contact me via private message
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв