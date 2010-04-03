**Алгоритмический советник "Multi Currency Market Manipulation Hunter EA"**





**Важная информация!**





Наша команда разделена по ролям: разработчики сосредоточены на разработке и обновлениях, а модераторы помогают с установкой и настройкой советника.

Наши модераторы готовы помочь вам и ответить на любые ваши вопросы:









---





**Краткий обзор**





Алгоритмический советник Multi Currency Market Manipulation Hunter EA — это сложная алгоритмическая торговая система, которая использует торговые модели институциональных участников в часы Лондонской сессии. Анализируя диапазоны Азиатской сессии и обнаруживая манипуляционные пробои, этот советник выявляет высоковероятные торговые возможности одновременно на нескольких валютных парах.





**Основная торговая философия**

Этот советник работает по принципу, что крупные финансовые институты часто «манипулируют» ценой во время Лондонской сессии, используя установленные диапазоны в часы Азиатской торговли. Цена пробивает эти диапазоны во время Лондонской сессии, чтобы выбить стоп-лоссы и захватить ликвидность. Мы превращаем это поведение институциональных игроков в прибыльные торговые возможности.





---





**Ключевые особенности**





🎯 **Мультивалютность**

- Одновременная торговля: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD

- Индивидуальный контроль: независимое включение/выключение каждой пары

- Уникальные магические номера: отдельная идентификация сделок для каждой валюты

- Пользовательский размер лотов: индивидуальное управление риском на пару





⏰ **Интеллект на основе сессий**

- Определение диапазона Азиатской сессии: автоматически рассчитывает хай/лоу сессии

- Фокус на Лондонскую сессию: торгует только в активные часы «Зоны поражения» (Kill Zone)

- Динамическая разметка сессий: визуальные прямоугольники для Азиатской и «Зоны поражения»

- Расширение диапазона в реальном времени: отслеживает изменение ценовых диапазонов во время сессий





📊 **Продвинутое управление рисками**

- Одна сделка за сессию: предотвращает чрезмерную торговлю и эмоциональные решения

- Фиксированный или риск-ориентированный размер: выбор между фиксированными лотами или процентом от риска

- Настраиваемое соотношение R:R: соотношение прибыли к риску по умолчанию 2:1

- Стоп-лоссы по дневным экстремумам: интеллектуальное размещение стоп-лосса на ключевых уровнях





🎨 **Профессиональная визуализация**

- Подсветка сессий: цветные прямоугольники для Азиатской сессии и «Зоны поражения»

- Постоянные объекты: оставлять маркеры сессий на графике или показывать только в активные часы

- Динамическое отображение диапазона: прямоугольники расширяются вместе с фактическим движением цены

- Настраиваемые цвета: персонализируйте цвета сессий по своему вкусу





---





**Технические характеристики**





**Торговые пары**

- USDJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD





**Совместимые таймфреймы**

- Работает на любом таймфрейме для прикрепления советника





**Время сессий (GMT)**

- «Зона поражения» (Kill Zone): 04:00 - 09:00 (Лондонская сессия)





**Совместимость с брокерами**

- ДА — Поддерживает всех брокеров (котировки с 2-5 знаками)

- ДА — Любая валюта депозита

- ДА — Любое соглашение об именовании символов

- ДА — Любой часовой пояс GMT





---





**Минимальные требования**





**Требования к счету**

- Минимальный депозит: $500 (рекомендуется для мультивалютности)

- Кредитное плечо: 1:100 или выше

- Тип счета: Рекомендуются хеджирующие счета

- VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы





**Рекомендации по брокерам**

- Предпочтительны ECN/RAW счета

- Идеальны брокеры с низкими комиссиями

- Необходимо быстрое исполнение для лимитных ордеров





---





**Установка и настройка**





**Быстрый старт (настройка за 2 минуты)**

1. Прикрепите советник к любому графику (рекомендуется EURUSD H1)

2. Настройте параметры, используя наши оптимизированные пресеты

3. Включите автоматическую торговлю

4. Следите за сессиями с помощью визуальных маркеров





---

**Характеристики производительности**





**Частота торговли**

- 1-4 сделки в день по всем включенным парам

- Никакой чрезмерной торговли — качество важнее количества

- На основе сессий — только в часы Лондонской сессии





**Профиль риска**

- Контролируемая экспозиция — одна сделка за сессию

- Определенный риск — известный стоп-лосс до входа

- Положительное мат. ожидание — соотношение прибыли к риску 2:1





**Рыночные условия**

- Лучшие результаты во время волатильности Лондонской сессии

- Адаптируется к любым рыночным условиям в рамках сессий

- Избегает поздней Нью-Йоркской сессии и Азиатской ночи





---





**Реальная производительность и верификация**





**Мониторинг реальных счетов**

Мы ведем живые счета, демонстрирующие результаты стратегии. Свяжитесь с нами для получения актуальных ссылок на сигналы.





**Приверженность прозрачности**

- Никакой скрытой логики — все стратегии четко объяснены

- Логирование в реальном времени — документируется каждое решение

- Верификация результатов — прозрачные результаты





---





**Поддержка и сообщество**





**Прямой доступ к разработчику**

Как ведущий разработчик, я лично доступен для:

- Объяснений стратегии

- Пользовательских конфигураций

- Оптимизации производительности

- Технической поддержки





**Образовательные ресурсы**

- Психология торговли, лежащая в основе стратегии

- Объяснение паттернов рыночных манипуляций

- Принципы управления рисками

- Методологии торговли по сессиям





---





**Важные предупреждения**





**Реальность производительности**

- Стоп-Лосс — это нормально и указывает на правильное управление рисками

- Оценивайте результаты за месяцы, а не за дни или недели

- Отсутствие сделок — это нормально в неподходящих условиях

- Прошлые результаты не гарантируют будущих





**Предупреждение о рисках**

Торговля с использованием кредитного плеча связана с высоким риском. Торгуйте только капиталом, который вы можете позволить себе потерять. Перед использованием на реальном счете этот советник следует протестировать на демо-счетах.





---





**Почему стоит выбрать Market Manipulation Hunter?**





**Инсайты институциональных игроков**

Мы превращаем торговые модели институциональных участников в преимущества для частного трейдера. Понимая, как крупные игроки манипулируют рынками, мы занимаем позиции, чтобы извлекать прибыль из их движений.





**Мультивалютная диверсификация**

Торгуйте несколькими парами одновременно, распределяя риск и увеличивая частоту возможностей без чрезмерного плеча по любой отдельной позиции.





**Визуальная уверенность**

Видите точно, что анализирует советник, с помощью маркировки сессий в реальном времени и визуализации диапазонов. Никакого «черного ящика» — полная прозрачность.





**Проверенная методология**

Основана на хорошо задокументированной микроструктуре рынка и принципах торговли по сессиям, используемых профессиональными трейдерами по всему миру.





---





**Готовы охотиться на институциональные манипуляции?**

Прикрепите советник, настройте ваши пары и пусть охота начнется!





*«Торгуйте с инсайтами институтов и точностью алгоритмов.»*

- Гектор, Ведущий разработчик