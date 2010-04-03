Market Manipulation Hunter
**Алгоритмический советник "Multi Currency Market Manipulation Hunter EA"**
**Важная информация!**
Наша команда разделена по ролям: разработчики сосредоточены на разработке и обновлениях, а модераторы помогают с установкой и настройкой советника.
Наши модераторы готовы помочь вам и ответить на любые ваши вопросы:
**Краткий обзор**
Алгоритмический советник Multi Currency Market Manipulation Hunter EA — это сложная алгоритмическая торговая система, которая использует торговые модели институциональных участников в часы Лондонской сессии. Анализируя диапазоны Азиатской сессии и обнаруживая манипуляционные пробои, этот советник выявляет высоковероятные торговые возможности одновременно на нескольких валютных парах.
**Основная торговая философия**
Этот советник работает по принципу, что крупные финансовые институты часто «манипулируют» ценой во время Лондонской сессии, используя установленные диапазоны в часы Азиатской торговли. Цена пробивает эти диапазоны во время Лондонской сессии, чтобы выбить стоп-лоссы и захватить ликвидность. Мы превращаем это поведение институциональных игроков в прибыльные торговые возможности.
**Ключевые особенности**
🎯 **Мультивалютность**
- Одновременная торговля: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD
- Индивидуальный контроль: независимое включение/выключение каждой пары
- Уникальные магические номера: отдельная идентификация сделок для каждой валюты
- Пользовательский размер лотов: индивидуальное управление риском на пару
⏰ **Интеллект на основе сессий**
- Определение диапазона Азиатской сессии: автоматически рассчитывает хай/лоу сессии
- Фокус на Лондонскую сессию: торгует только в активные часы «Зоны поражения» (Kill Zone)
- Динамическая разметка сессий: визуальные прямоугольники для Азиатской и «Зоны поражения»
- Расширение диапазона в реальном времени: отслеживает изменение ценовых диапазонов во время сессий
📊 **Продвинутое управление рисками**
- Одна сделка за сессию: предотвращает чрезмерную торговлю и эмоциональные решения
- Фиксированный или риск-ориентированный размер: выбор между фиксированными лотами или процентом от риска
- Настраиваемое соотношение R:R: соотношение прибыли к риску по умолчанию 2:1
- Стоп-лоссы по дневным экстремумам: интеллектуальное размещение стоп-лосса на ключевых уровнях
🎨 **Профессиональная визуализация**
- Подсветка сессий: цветные прямоугольники для Азиатской сессии и «Зоны поражения»
- Постоянные объекты: оставлять маркеры сессий на графике или показывать только в активные часы
- Динамическое отображение диапазона: прямоугольники расширяются вместе с фактическим движением цены
- Настраиваемые цвета: персонализируйте цвета сессий по своему вкусу
**Технические характеристики**
**Торговые пары**
- USDJPY | GBPUSD | EURJPY | EURUSD
**Совместимые таймфреймы**
- Работает на любом таймфрейме для прикрепления советника
**Время сессий (GMT)**
- «Зона поражения» (Kill Zone): 04:00 - 09:00 (Лондонская сессия)
**Совместимость с брокерами**
- ДА — Поддерживает всех брокеров (котировки с 2-5 знаками)
- ДА — Любая валюта депозита
- ДА — Любое соглашение об именовании символов
- ДА — Любой часовой пояс GMT
**Минимальные требования**
**Требования к счету**
- Минимальный депозит: $500 (рекомендуется для мультивалютности)
- Кредитное плечо: 1:100 или выше
- Тип счета: Рекомендуются хеджирующие счета
- VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы
**Рекомендации по брокерам**
- Предпочтительны ECN/RAW счета
- Идеальны брокеры с низкими комиссиями
- Необходимо быстрое исполнение для лимитных ордеров
**Установка и настройка**
**Быстрый старт (настройка за 2 минуты)**
1. Прикрепите советник к любому графику (рекомендуется EURUSD H1)
2. Настройте параметры, используя наши оптимизированные пресеты
3. Включите автоматическую торговлю
4. Следите за сессиями с помощью визуальных маркеров
**Характеристики производительности**
**Частота торговли**
- 1-4 сделки в день по всем включенным парам
- Никакой чрезмерной торговли — качество важнее количества
- На основе сессий — только в часы Лондонской сессии
**Профиль риска**
- Контролируемая экспозиция — одна сделка за сессию
- Определенный риск — известный стоп-лосс до входа
- Положительное мат. ожидание — соотношение прибыли к риску 2:1
**Рыночные условия**
- Лучшие результаты во время волатильности Лондонской сессии
- Адаптируется к любым рыночным условиям в рамках сессий
- Избегает поздней Нью-Йоркской сессии и Азиатской ночи
**Реальная производительность и верификация**
**Мониторинг реальных счетов**
Мы ведем живые счета, демонстрирующие результаты стратегии. Свяжитесь с нами для получения актуальных ссылок на сигналы.
**Приверженность прозрачности**
- Никакой скрытой логики — все стратегии четко объяснены
- Логирование в реальном времени — документируется каждое решение
- Верификация результатов — прозрачные результаты
**Поддержка и сообщество**
**Прямой доступ к разработчику**
Как ведущий разработчик, я лично доступен для:
- Объяснений стратегии
- Пользовательских конфигураций
- Оптимизации производительности
- Технической поддержки
**Образовательные ресурсы**
- Психология торговли, лежащая в основе стратегии
- Объяснение паттернов рыночных манипуляций
- Принципы управления рисками
- Методологии торговли по сессиям
**Важные предупреждения**
**Реальность производительности**
- Стоп-Лосс — это нормально и указывает на правильное управление рисками
- Оценивайте результаты за месяцы, а не за дни или недели
- Отсутствие сделок — это нормально в неподходящих условиях
- Прошлые результаты не гарантируют будущих
**Предупреждение о рисках**
Торговля с использованием кредитного плеча связана с высоким риском. Торгуйте только капиталом, который вы можете позволить себе потерять. Перед использованием на реальном счете этот советник следует протестировать на демо-счетах.
**Почему стоит выбрать Market Manipulation Hunter?**
**Инсайты институциональных игроков**
Мы превращаем торговые модели институциональных участников в преимущества для частного трейдера. Понимая, как крупные игроки манипулируют рынками, мы занимаем позиции, чтобы извлекать прибыль из их движений.
**Мультивалютная диверсификация**
Торгуйте несколькими парами одновременно, распределяя риск и увеличивая частоту возможностей без чрезмерного плеча по любой отдельной позиции.
**Визуальная уверенность**
Видите точно, что анализирует советник, с помощью маркировки сессий в реальном времени и визуализации диапазонов. Никакого «черного ящика» — полная прозрачность.
**Проверенная методология**
Основана на хорошо задокументированной микроструктуре рынка и принципах торговли по сессиям, используемых профессиональными трейдерами по всему миру.
**Готовы охотиться на институциональные манипуляции?**
Прикрепите советник, настройте ваши пары и пусть охота начнется!
*«Торгуйте с инсайтами институтов и точностью алгоритмов.»*
- Гектор, Ведущий разработчик