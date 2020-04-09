Обзор продукта

☆ Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line)

☆ Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines)

new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync)

Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов.

Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно вернуть фокус к нужной точке времени.

Даже при смене таймфрейма или масштаба фокус легко возвращается на исходную позицию.

Установив несколько ключевых точек, вы можете последовательно перемещаться между ними и просматривать график более удобно.

Также можно синхронизировать несколько графиков и перемещать их одновременно — это полезно для комбинированного анализа разных таймфреймов или инструментов, а также для обучения на истории.

Для тех, кто хочет попробовать сначала



Focus Time Line Mini — это облегчённая версия Focus Time Line. Доступна один раз на 7 дней.

Если вы хотите продолжить использование, рассмотрите платные версии: Focus Time Line или Chart Auto Flow Focus Edition.

Focus Time Line https://www.mql5.com/ru/market/product/154363

Chart Auto Flow Focus Edition https://www.mql5.com/ru/market/product/154905

Основные функции кнопок

Кнопка LineMode

Щёлкните, чтобы выбрать: одна линия FocusTimeLine (Single Line) или несколько (Multi Lines).

Кнопка FocusTimeLine

Просто щёлкните, чтобы установить интересующую временную точку (FocusTimeLine).

Кнопка FocusPosition

Вы можете переключить положение отображения FocusTimeLine при перемещении фокуса:

Right: ближе к правому краю

Center: ближе к центру

Left: ближе к левому краю

Каждый щелчок по кнопке последовательно меняет положение отображения.

Кнопка Focus

Мгновенно переместите график к времени, где установлена FocusTimeLine.

Кнопки <Focus | Focus>

Появляются, когда в LineMode выбраны Multi Lines. Каждым щелчком вы можете последовательно отображать несколько FocusTimeLine, которые вы установили.

[<Focus]: переместить фокус графика к FocusTimeLine слева

[Focus>]: переместить фокус графика к FocusTimeLine справа

Нажатие одной и той же кнопки несколько раз последовательно отобразит несколько FocusTimeLine в этом направлении.

Кнопка End

Удаляет все кнопки и завершает программу.

Инструкция по использованию

Установите программу FocusTimeLine на графике. Щёлкните кнопку LineMode и переключите отображение, установив либо Single Line, либо Multi Lines.

Если хотите сфокусироваться на одной точке времени — выберите Single Line.

Если хотите последовательно перейти к нескольким точкам — выберите Multi Lines. Щёлкните кнопку Create FocusTimeLine.

■ LineMode: Single Line

4‑S. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по точке, на которую хотите обратить внимание.

5‑S. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.

6‑S. Щёлкните кнопку Focus — экран графика мгновенно переместится к позиции созданной FocusTimeLine.

■ LineMode: Multi Lines

4‑M. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по интересующей вас точке.

В режиме Multi Lines вы можете последовательно создавать несколько линий.

5‑M. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.

6‑M. В режиме Multi Lines кнопка Focus будет заменена на две кнопки: [<Focus] и [Focus>].

‑ Щёлкните [<Focus], если хотите переместить фокус графика к FocusTimeLine слева.

‑ Щёлкните [Focus>], чтобы переместить фокус к FocusTimeLine справа.

Повторное нажатие одной кнопки позволит последовательно искать и перемещаться по FocusTimeLine в этом направлении.

После [<Focus] можно нажать [Focus>] для смены направления отображения.

7. Щёлкните кнопку END — программа завершится, все кнопки будут скрыты.

Примечания

Можно создать до 3 FocusTimeLine.

Платная версия FocusTimeLine позволяет создать до 100 FocusTimeLine.

Если данных по временной оси рядом с установленной FocusTimeLine недостаточно — перемещение фокуса может быть ограничено.

Пример:

‑ При работе с древними данными даже если вы установили FocusTimeLine на 4‑часовом таймфрейме, переключение на более низкий таймфрейм может оказаться невозможным из‑за отсутствия данных.

‑ То же применимо к текущему времени: если справа на экране недостаточно данных, создавая FocusTimeLine рядом с текущим моментом, перемещение может быть ограничено — это специфика MT5.

Пожалуйста, убедитесь, что вокруг FocusTimeLine на соответствующих таймфреймах существует достаточный объём данных.

Установка

Авторизуйтесь в MT5, найдите продукт в Маркете и нажмите «Download» — установка на терминал произойдёт автоматически.

В Навигаторе: Экспертные Советники (EA) → Market.

Перетащите на график или дважды кликните для добавления.

Рекомендованные параметры

OS: Windows 11

MT5: Build 5320 / Build 5260

CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 ядра / 8 потоков)

ОЗУ: 8 GB

Работа в средах Mac или других не тестировалась — используйте на свой риск.

Отказ от ответственности

Функции для торговли не встроены, поэтому финансовых рисков нет.