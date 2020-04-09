Focus Time Line Mini

Обзор продукта 

☆ Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line)
☆ Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines)
new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync)

Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов.

Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно вернуть фокус к нужной точке времени.
Даже при смене таймфрейма или масштаба фокус легко возвращается на исходную позицию.

Установив несколько ключевых точек, вы можете последовательно перемещаться между ними и просматривать график более удобно.

Также можно синхронизировать несколько графиков и перемещать их одновременно — это полезно для комбинированного анализа разных таймфреймов или инструментов, а также для обучения на истории.

Для тех, кто хочет попробовать сначала

Focus Time Line Mini — это облегчённая версия Focus Time Line. Доступна один раз на 7 дней.
Если вы хотите продолжить использование, рассмотрите платные версии: Focus Time Line или Chart Auto Flow Focus Edition.

Focus Time Line  https://www.mql5.com/ru/market/product/154363
Chart Auto Flow Focus Edition  https://www.mql5.com/ru/market/product/154905

Основные функции кнопок
Кнопка LineMode
Щёлкните, чтобы выбрать: одна линия FocusTimeLine (Single Line) или несколько (Multi Lines).

Кнопка FocusTimeLine
Просто щёлкните, чтобы установить интересующую временную точку (FocusTimeLine).

Кнопка FocusPosition
Вы можете переключить положение отображения FocusTimeLine при перемещении фокуса:
Right: ближе к правому краю
Center: ближе к центру
Left: ближе к левому краю
Каждый щелчок по кнопке последовательно меняет положение отображения.

Кнопка Focus
Мгновенно переместите график к времени, где установлена FocusTimeLine.

Кнопки <Focus | Focus>
Появляются, когда в LineMode выбраны Multi Lines. Каждым щелчком вы можете последовательно отображать несколько FocusTimeLine, которые вы установили.
[<Focus]: переместить фокус графика к FocusTimeLine слева
[Focus>]: переместить фокус графика к FocusTimeLine справа
Нажатие одной и той же кнопки несколько раз последовательно отобразит несколько FocusTimeLine в этом направлении.

Кнопка End
Удаляет все кнопки и завершает программу.

Инструкция по использованию

  1. Установите программу FocusTimeLine на графике.

  2. Щёлкните кнопку LineMode и переключите отображение, установив либо Single Line, либо Multi Lines.
    Если хотите сфокусироваться на одной точке времени — выберите Single Line.
    Если хотите последовательно перейти к нескольким точкам — выберите Multi Lines.

  3. Щёлкните кнопку Create FocusTimeLine.

■ LineMode: Single Line
4‑S. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по точке, на которую хотите обратить внимание.
5‑S. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.
6‑S. Щёлкните кнопку Focus — экран графика мгновенно переместится к позиции созданной FocusTimeLine.

■ LineMode: Multi Lines
4‑M. Щёлкните кнопку «Click this button to create FocusTimeLine at desired point», и по месту щелчка будет создана вертикальная линия (FocusTimeLine). Щёлкайте по интересующей вас точке.
В режиме Multi Lines вы можете последовательно создавать несколько линий.
5‑M. Щёлкните кнопку Focus Position и переключите отображение на Right / Center / Left.
6‑M. В режиме Multi Lines кнопка Focus будет заменена на две кнопки: [<Focus] и [Focus>].
‑ Щёлкните [<Focus], если хотите переместить фокус графика к FocusTimeLine слева.
‑ Щёлкните [Focus>], чтобы переместить фокус к FocusTimeLine справа.
Повторное нажатие одной кнопки позволит последовательно искать и перемещаться по FocusTimeLine в этом направлении.
После [<Focus] можно нажать [Focus>] для смены направления отображения.
7. Щёлкните кнопку END — программа завершится, все кнопки будут скрыты.

Примечания
Можно создать до 3 FocusTimeLine.
Платная версия FocusTimeLine позволяет создать до 100 FocusTimeLine.

Если данных по временной оси рядом с установленной FocusTimeLine недостаточно — перемещение фокуса может быть ограничено.

Пример:
‑ При работе с древними данными даже если вы установили FocusTimeLine на 4‑часовом таймфрейме, переключение на более низкий таймфрейм может оказаться невозможным из‑за отсутствия данных.
‑ То же применимо к текущему времени: если справа на экране недостаточно данных, создавая FocusTimeLine рядом с текущим моментом, перемещение может быть ограничено — это специфика MT5.

Пожалуйста, убедитесь, что вокруг FocusTimeLine на соответствующих таймфреймах существует достаточный объём данных.

Установка
Авторизуйтесь в MT5, найдите продукт в Маркете и нажмите «Download» — установка на терминал произойдёт автоматически.
В Навигаторе: Экспертные Советники (EA) → Market.
Перетащите на график или дважды кликните для добавления.

Рекомендованные параметры
OS: Windows 11
MT5: Build 5320 / Build 5260
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 ядра / 8 потоков)
ОЗУ: 8 GB
Работа в средах Mac или других не тестировалась — используйте на свой риск.

Отказ от ответственности
Функции для торговли не встроены, поэтому финансовых рисков нет.


Рекомендуем также
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Position Limit Monitor
Henry Silva
Утилиты
Position Limit Monitor: Efficient Control of Your Trading Operations Have you ever worried about having too many open trades simultaneously? Would you like precise control over the maximum number of positions in your account? Position Limit Monitor is the solution you need. Main Features: • Real-time monitoring: Constantly supervises the number of open positions in your account. • Customizable limit: Easily set the maximum number of positions you want to keep open. • Automatic closure: When the
Quick Close Pro
Tuan Nghia Phan
Утилиты
Quick Close Pro by one click: * Close Buy positions * Close Sell positions * Close Win positions * Close All positions * Close All pending orders * Close All by Mobile: Select true to close all positions quicky from your Mobile by closing any position on Mobile. To close all positions by one click from your Telegram, please refer  Master Close . Join my channel here for more useful EAs.  Thank you!
FREE
Pending Orders Grid Drag and Drop MT5
Leonid Basis
Утилиты
Данная завершенная система сетки отложенных ордеров открывает любую комбинацию отложенных ордеров (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit и Sell Limit) и закрывает все существующие отложенные ордера. Вы сможете перемещать скрипт по графику. Он подхватит начальную цену для первой позиции в сетке с той точки, на которой вы его оставите. Обычно такая точка располагается в области линий поддержки/сопротивления. Входные параметры Перед выставлением отложенных ордеров открывается окно входных параметров, в к
Auto Timed Close Operations
Daniel Cardoso Tavares
Утилиты
Introducing the "Auto Timed Close Operations", a useful utility for MetaTrader 5 traders! This utility has been developed to help traders of all levels automatically close their open positions at the exact moment they desire. With the "Auto Timed Close Operations", you gain the required control over your trades and can avoid unwanted surprises at the end of the day or at any other predefined time. We know how important it is to protect your profits and limit your losses, and that's exactly what
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Утилиты
Отправляйте полностью настраиваемые сигналы из MT5 в Telegram и станьте поставщиком сигналов! Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  | Версия для МТ4 | Дискорд-версия Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя. Отправитель MT5 To Telegram НЕ работает в тестере стратегий. Возможности
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Утилиты
Rectangle line Trade Execution Assistant Rectangle Line Trade Assistant EA  Semi-Automated Trading Assistant       IMPORTANT :   On the main/purchased program a user can click on the Rectangle line and move/ drag it around the chart, by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Test
SyncTradeSQL
Maxim Kuznetsov
Утилиты
Скрипт для быстрого обновления (синхронизации) актуальных данных в базу SQLite. Сохраняет открытые позиции и ордера, текущие котировки. Воспользуйтесь возможностями SQLite для промежуточного хранения данных, аналитики и интеграций платформы MetaTrader. Сохраняйте все данные в едином месте. Используйте сохранённые данные в аналитических запросах SQL, из Питон и других языков, для построения dash-boards Параметры useDefaults true - использовать параметры по умолчанию. Сохранять данные в иерархию C
FREE
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Утилиты
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
Chart Fixer
Renato Fiche Junior
5 (4)
Утилиты
Utility that allows you to set a specific date on the chart. You set a reference point through a vertical line and it is done! When changing timeframes, the reference point is always positioned at the center of the chart. That way you can analyze a specific date at different timeframes easily, without losing the reference point or scrolling the chart to it. This is a product developed by Renato Fiche Junior and available to all MetaTrader 5 users! Partners: "Águia Traders"  team ( Eagle Trader
FREE
Informer
Sergey Sapozhnikov
Утилиты
Informer для VPS - отчеты по электронной почте о состоянии вашего счета. Удобен для контроля работы ваших советников на VPS или выделенном компьютере. Информация об открытых позициях и последних сделках за день, неделю, месяц или год с группировкой по валютным парам.  Настраиваемая периодичность отчетов и глубина истории сделок, включаемых в отчет. Возможность добавлять свой комментарий к каждому отчету. Вы будете получать письма с отчетами на ваш почтовый ящик с заданной периодичностью: от 15 м
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (3)
Утилиты
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Equity Tracker MT5
Carlos Oliveira
Утилиты
Превратите свой телефон в удалённый торговый терминал Equity Tracker MT5 — это профессиональный инструмент мониторинга, который отправляет уведомления в реальном времени о каждой сделке, рисковом событии и важном изменении счёта прямо в ваш Telegram или Discord . Хватит проверять телефон каждые несколько минут. Хватит переживать о скрытой просадке. Пусть этот советник автоматически следит за вашим счётом. Этот EA НЕ открывает, не закрывает и не управляет сделками. Он на 100% безопасен и предназн
Order Trailing
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Трейлинг ордеров: получите лучшую цену исполнения по мере движения рынка Трейлинг отложенных ордеров позволит вам сохранять расстояние до цены входа на указанном уровне. Ордер будет перемещаться, если рыночная цена отдаляется от него. Многофункциональная утилита : более 66 функций, включая трейлинг ордеров  | напишите мне  если у вас есть вопросы | Версия для MT4 Для активации трейлинга ордеров необходимо установить 4 основных параметра (на панели): 1. Символ или Сделку , к которой будет примен
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Утилиты
Утилита разработана для отправки сигнала из МТ4 в Телеграм. Она имеет ряд уникальных особенностей, позволяя не только отправлять торговые сигналы, но и выполнять следующие функции: Отправка сообщений прямо с терминала в Телеграм Отправка смайликов вместе с кастомным текстом Отправка текста и картинки из Телеграм Все это позволяет пользователю вести канал с сигналами, сосредоточившись на торговле и поиске качественных сигналов. [ DEMO и   Инструкция к утилите] Полностью кастомизируемые сообщения
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
Утилиты
Volume Flow Binance! Хотели бы вы получить доступ к данным times and trades по своей любимой криптовалюте, с детальной информацией о потоках объемов и анализом движения цен, даже если ваш брокер не предоставляет доступ к полной истории торгов? С Volume Flow Binance это теперь возможно! Этот скрипт на MQL5 разработан для трейдеров криптовалют, которые стремятся к глубокому пониманию динамики рынка в реальном времени. Основные характеристики: Прямой доступ к данным times and trades
FREE
First Bar
Francisco Gomes Da Silva
Эксперты
Торговая система Вы выбираете бар дня для торговли, когда этот бар закроется, робот отправит два ордера: один по максимуму, другой по минимуму свечи, который снова попадет, другой будет отменен Стоп-лосс стоп будет на один тик ниже минимума в случае покупки или на один тик выше максимума в случае продажи тейк-профит Тейк может быть установлен, сколько вы хотите от диапазона стоп-лосса, его можно настроить в оптимизации стратегии Оптимизация У этого робота есть входные данные для получения дохода
FREE
CSV News File Generator MT5
Niquel Mendoza
Утилиты
CSV News File Generator MT5 is a script specifically designed for the MQL5 platform. It enables the automated generation of CSV files containing economic calendar news, making it ideal for use in strategy simulators or as data for training artificial intelligence models. How Does It Work? The script gathers economic news directly from the MQL5 calendar, organizes the data into arrays, and converts it into CSV files for later use. Steps to Generate News Identify Event Codes: Find the event code
FREE
TradingX Hotkeys
Johannes Stephanus Lombard
Утилиты
Inputs Available Lotsizes Partial Close % You can change lotsizes as you require On an open chart click once to select chart to be able to use hotkeys on specific chart. All Pairs can be used with this expert We created this expert to be able to still trade C300 with a 0.06 Lotsize If you enter a 0.6 lot and close 0.90% you can trade with 0.06 Lot Keys to be used: B -Buy S -Sell C -Close Profitable D -Breakeven (Note if stoploss is set it won't break even) P -Partial close X -Close all
MT5 TG Notif ThreadID
Nicolas Raffin
Утилиты
"Telegram Notification EA for MetaTrader 5 with ThreadID Mode" Description: Introducing our advanced Expert Advisor (EA) tailor-made for MetaTrader 5, delivering seamless notifications for trade openings and closures, along with comprehensive profit and drawdown tracking. Stay ahead of the market curve with timely updates, empowering you to make informed decisions and optimize your trading strategy effortlessly. Key Features: Instant Trade Notifications: Receive real-time updates directly from y
SyncDB LT
Maxim Kuznetsov
Утилиты
Сервис для постоянной поддержки базы SQLite в актуальном состоянии. Быстрая работа в реальном времени.   Сохраняет открытые позиции и ордера, текущие котировки, торговую историю. Воспользуйтесь возможностями SQLite для промежуточного хранения данных, аналитики и интеграций платформы MetaTrader. Сохраняйте все данные в едином месте. Используйте сохранённые данные в аналитических запросах SQL, из Питон и других языков, для построения dash-boards и интеграции MetaTrader Эта версия " Learn & Test "
FREE
Trade Panel MT5 by PGS
Giancarlo Giuseppi Bejar
Утилиты
Trade Panel PGS - Profit Guard System – Trade Management Tool for MetaTrader 5 The Profit Guard System is a professional trade management and execution tool designed to simplify trading in MetaTrader 5. It provides structured control over entries, exits, and risk management directly from the chart. This system allows traders to open and manage positions using one-click commands while maintaining disciplined trade execution. It includes tools for stop loss, take profit, breakeven, trailing stop,
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Утилиты
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
PendingOrderManager
Hoummad Elkraima
Утилиты
This EA help trader to manage his pending orders, when you place many Pending Orders this utility monitor them and when of them get filed (executed) the EA cancel and delete all rest of pending orders, to avoid  opening of all of pending orders at the same time , and lose your risk management. this utility is very useful for trader when he /she is not available on the desk.
Check list My rules
Aleksandr Blinov
Утилиты
Утилита представляет собой чек лист, где Вы можете написать все правила вашей торговой системы и держать его на графике перед глазами. Как исполняется какое то правило, отмечайте его галочкой. С права от каждого правила можно прописать "силу"(процент) правила. И если напротив правила стоит галочка, то все "силы" суммируются в строке "Total". Для удобства визуального восприятия можно настроить цвет отображения строки"Total" Параметры панели: Title Надпись на заголовке панели Number of rules Колич
FREE
Sync In Many Ways MT5
Sa No Tsuyoshi Kokorozashi
Утилиты
Description This is a Utility tool for MT5 which will make our chart analysis task quite more efficient and save large amount of time. As for chart analysis, some are watching out several symbol simultaneously with single timeframe and others are trading only one single pair with   multi timeframe analysis. For both, a common troublesome issue is “scroll chart to look back” or “draw chart objects” in multi charts at the same time.  Especially for those who are trading with multi timeframe soluti
Advanced Trader Dashboard MT5
Narek Kamalyan
Утилиты
Powerful and beautiful trading panel helps you in scheduling or placing multiple trades based on your presets in a single click. It is designed to execute orders immediately or schedule trades in advance to be executed at certain time using multiple filters to avoid non favorable market conditions (wide spread, reduced leverage etc.). Additional functionality developed to sycnhronize two instances of the expert over the internet (Master - Slave Mode), which means trader can open the panel in loc
Chart Spot Binance
Ghavamipour Mohammadreza
Утилиты
show live chart spot All symbol binance If you want to get this product with a 99% discount, send a message to my Telegram admin and rent this product for 1 $ per month or 10 $ per year. Even if you do not like the way the chart is displayed, you can tell the admin in Telegram how to display it so that your own expert is ready. https://t.me/Bella_ciao1997 https://t.me/Binance_to_mql5
Show Informations On Chart for MT5
Eugenio Bravetti
Индикаторы
Utility for show on charts the visual informations about: - a vertical line at start of each bar of selected timeframe - a vertical line at start of each day - a vertical line at start of each week - vertical lines at start / end of trading sessions selected - bid / ask prices, spread, money value for each point (of 1 standard lot) and last tick time recived" You can enable / disable each information and set the color for each line
FREE
Auto sl and Tp manager
Zakaria El Jabri
Утилиты
Auto SL/TP Manager Никогда больше не оставляйте ручную сделку без защиты! Вы когда-нибудь открывали позицию в спешке и забывали установить Stop Loss или Take Profit? "Auto SL/TP Manager" - ваша незаменимая сетка безопасности. Этот советник круглосуточно отслеживает ваш счет и автоматически применяет ваши предустановленные уровни риска (SL) и прибыли (TP) ко всем открытым позициям, у которых их нет. Это идеальный инструмент для ручных трейдеров , скальперов или любого, кто хочет быть уверенным, ч
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
Другие продукты этого автора
Chart Auto Flow Focus Edition Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
FREE
Chart Auto Flow Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам: Автоматически воспроизводить графики (вперед) Воспроизводить графики в обратном направлении Быстро просматривать графики и выявлять паттерны Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN). Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, про
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 Mini
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT4. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам: Автоматически воспроизводить графики (вперед) Воспроизводить графики в обратном направлении Быстро просматривать графики и выявлять паттерны Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN). Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, про
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Утилиты
Обзор продукта Одним кликом перемещайте фокус графика к нужной точке времени (Mode: Single Line) Устанавливайте несколько точек времени и перемещайте фокус графика по ним по порядку (Mode: Multi Lines) new! Синхронизируйте нужную точку времени на нескольких графиках и одновременно перемещайте фокус всех графиков (Mode: SnglSync) Надёжный инструмент, который помогает эффективно просматривать графики, не теряя важных аналитических моментов. Как бы далеко вы ни увели график, одним кликом можно
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Утилиты
Chart Auto Flow Focus Edition объединяет функции Chart Auto Flow и Focus Time Line, предоставляя мощный инструмент для графиков MT5. Воспроизведение и перемотка графиков с переменной скоростью Анализируйте движения цены на высокой скорости или моделируйте сделки в замедленном режиме. Оснащён всеми функциями продукта Chart Auto Flow. Мгновенный фокус на нужных временных точках (Позволяет последовательно перемещать фокус по нескольким точкам) Мгновенно перемещайтесь к любой временной точке и эффе
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв