Совершенный риск-менеджмент EA





Nova Stem — это надежный Экспертный Советник, созданный для умных риск-менеджеров и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на GBPJPY и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике управлять всеми процессами.





Бонус включен: напишите мне после покупки, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ Экспертную Консультацию. Для достоверных результатов обратного тестирования свяжитесь со мной, чтобы я мог поделиться рекомендациями и файлом установки. Свяжитесь со мной, и я вышлю вам демо-версию.





“Соблюдая строгий контроль убытков и фильтры новостей — Nova Stem создан для выживания и роста.”





Ключевые особенности

Работает на основе: Он определяет импульсивные рыночные фазы, используя паттерны ускорения импульса, и открывает сделки в конце незначительных откатов, максимизируя точность входа с помощью фильтра волатильности, который я разработал с нуля.

Рекомендуемая настройка Подключите к: GBPJPY

GBPJPY Временной интервал: M15

M15 Баланс счета: Минимум $250

Минимум $250 Кредитное плечо: 1:33 или выше

1:33 или выше Брокер: Любой брокер с низким спредом ECN

Дружественная к проп-фирмам

Создана для соблюдения ограничений по ежедневным убыткам и рискам

Может полностью остановить торговлю, когда ежедневный убыток превышает ваши параметры риска





После покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.