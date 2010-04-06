Nova Stem

ЦЕНА ЗАПУСКА С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ: Текущая цена 800 снижена! Конечная цена увеличится до 1001.

Совершенный риск-менеджмент EA 


Nova Stem — это надежный Экспертный Советник, созданный для умных риск-менеджеров и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на GBPJPY и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике управлять всеми процессами.


Бонус включен: напишите мне после покупки, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ  Экспертную Консультацию.

Для достоверных результатов обратного тестирования свяжитесь со мной, чтобы я мог поделиться рекомендациями и файлом установки.

Свяжитесь со мной, и я вышлю вам демо-версию.


“Соблюдая строгий контроль убытков и фильтры новостей — Nova Stem создан для выживания и роста.”


Ключевые особенности

  • Работает на основе: Он определяет импульсивные рыночные фазы, используя паттерны ускорения импульса, и открывает сделки в конце незначительных откатов, максимизируя точность входа с помощью фильтра волатильности, который я разработал с нуля. 
  • Нужен только один график: Подключите к GBPJPY, и EA будет обрабатывать всю логику внутренне.
  • Список символов: Лучше использовать с GBPJPY (умолчательный ввод) .
  • Режимы управления лотом: Выберите между фиксированным лотом или рисковым лотом по SL с использованием баланса счета.
  • Стратегический стоп-лосс: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда убыток превышает ваш настроенный лимит (например, 70%).
  • Автофильтр новостей: Автоматически проверяет фильтр новостей (регулируемый), чтобы убедиться, что сделки не происходят рядом с важными новостями.


Рекомендуемая настройка
  • Подключите к: GBPJPY
  • Временной интервал: M15
  • Баланс счета: Минимум $250 
  • Кредитное плечо: 1:33 или выше
  • Брокер: Любой брокер с низким спредом ECN
  • Канал в Telegram: пожалуйста, свяжитесь со мной
  • Канал MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide

  • Полное руководство по инструкциям: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290


Дружественная к проп-фирмам

  • Создана для соблюдения ограничений по ежедневным убыткам и рискам
  • Может полностью остановить торговлю, когда ежедневный убыток превышает ваши параметры риска


После покупки

Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.

