Nova Stem
- Эксперты
- Dian Mayang Sari
- Версия: 1.64
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 10
ЦЕНА ЗАПУСКА С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ: Текущая цена 800 снижена! Конечная цена увеличится до 1001.
Совершенный риск-менеджмент EA
Nova Stem — это надежный Экспертный Советник, созданный для умных риск-менеджеров и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на GBPJPY и использует M15 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике управлять всеми процессами.
Бонус включен: напишите мне после покупки, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ Экспертную Консультацию.
Для достоверных результатов обратного тестирования свяжитесь со мной, чтобы я мог поделиться рекомендациями и файлом установки.
Свяжитесь со мной, и я вышлю вам демо-версию.
“Соблюдая строгий контроль убытков и фильтры новостей — Nova Stem создан для выживания и роста.”
Ключевые особенности
- Работает на основе: Он определяет импульсивные рыночные фазы, используя паттерны ускорения импульса, и открывает сделки в конце незначительных откатов, максимизируя точность входа с помощью фильтра волатильности, который я разработал с нуля.
- Нужен только один график: Подключите к GBPJPY, и EA будет обрабатывать всю логику внутренне.
- Список символов: Лучше использовать с GBPJPY (умолчательный ввод) .
- Режимы управления лотом: Выберите между фиксированным лотом или рисковым лотом по SL с использованием баланса счета.
- Стратегический стоп-лосс: Автоматически закрывает сделки и прекращает торговлю, когда убыток превышает ваш настроенный лимит (например, 70%).
- Автофильтр новостей: Автоматически проверяет фильтр новостей (регулируемый), чтобы убедиться, что сделки не происходят рядом с важными новостями.
- Подключите к: GBPJPY
- Временной интервал: M15
- Баланс счета: Минимум $250
- Кредитное плечо: 1:33 или выше
- Брокер: Любой брокер с низким спредом ECN
- Канал в Telegram: пожалуйста, свяжитесь со мной
- Канал MQL: https://www.mql5.com/en/channels/dianeaguide
-
Полное руководство по инструкциям: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763290
Дружественная к проп-фирмам
- Создана для соблюдения ограничений по ежедневным убыткам и рискам
- Может полностью остановить торговлю, когда ежедневный убыток превышает ваши параметры риска
После покупки
Свяжитесь с нами немедленно, чтобы получить доступ к нашему частному каналу в Telegram, где мы публикуем обновления, новости и эксклюзивные советы по EA.