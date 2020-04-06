CatBoost Clusters Distance MA 3 Silver
- Эксперты
- Roman Poshtar
- Версия: 1.1
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 15
Советник CatBoost Clusters Distance MA 3 Silver работает на алгоритме Сatboost с применением методов кластеризации. Выбор и построение признаков для обучения подробно изложен в моих статьях, с которыми вы можете ознакомится ниже:
Эксперименты с нейросетями (Часть 1): Вспоминая геометрию https://www.mql5.com/ru/articles/11077
Эксперименты с нейросетями (Часть 2): Хитрая оптимизация нейросети https://www.mql5.com/ru/articles/11186
Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение https://www.mql5.com/ru/articles/11949
Эксперименты с нейросетями (Часть 4): Шаблоны https://www.mql5.com/ru/articles/12202
Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть https://www.mql5.com/ru/articles/12459
Эксперименты с нейросетями (Часть 6): Перцептрон как самодостаточное средство предсказания цены https://www.mql5.com/ru/articles/12515
Советник отслеживает расстоянии между индикаторами Moving Average: 48, 144 и 720.
Рекомендации:
- Подключение счета через сервис возврата спреда. Позволит получить дополнительный профит в виде возврата спреда.
- Валютные пары: XAGUSD (Silver).
- Таймфрейм: H1.
- Спред не важен, брокер не важен.
Настройки:
- "------------Open settings-------------";
- Intensity - интенсивность торговли;
- "------------Lots settings-------------";
- MaximumRisk - максимальный риск на 1 сделку (учитывается количество включенных стратегий);
- CustomLot - фиксированный лот на сделку;
- "------------Close settings-------------";
- TakeProfit - фиксированный профит;
- StopLoss - фиксированный убыток;
- "------------Other settings------------";
- MaxSpread - максимальный спреддля открытия позиции;
- Slippage - проскальзывание;
- Magic - магический номер;
- EAComment - коментарий к позициям, (ВНИМАНИЕ - не меняйте коментарии к позициям. Советник ведет учет по коментариям.).