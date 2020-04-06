HFT Dominator MT5

MyfxBook Reports:

HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой. Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков, таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капиталом, адаптивный выбор времени торговли и защитную логику трейлинга для обеспечения максимального контроля над быстрыми сделками.

Обзор Входных Параметров

Общие Настройки Magic Number – уникальный идентификатор для сделок ЭС. Slippage – максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера (в пунктах).

Настройки Времени Start Hour / End Hour – определяет торговое окно по времени сервера брокера. secs – минимальная временная задержка между торговыми операциями (снижает переторговлю).

Управление Капиталом Lot Type – метод расчета размера позиции: Fixed_Lots – постоянный размер лота Pct_of_Balance – риск на основе баланса счета Pct_of_Equity – риск на основе текущих средств (эквити) Fixed Lot – ручной размер лота при использовании режима Fixed Risk Percent – процент риска, применяемый для режимов баланса, эквити или маржи

Торговые Настройки (в Пунктах) Delta – минимальное изменение цены для запуска сделки Max Distance – максимально допустимое расстояние от текущей цены до входа Stop – расстояние стоп-лосса в пунктах Max Trailing – максимальное расстояние трейлинг-стопа Max Spread – максимально допустимый спред для открытия сделок



Этот ЭС ориентирован на скорость, точность и контроль, подходит для трейдеров, стремящихся к высокочастотному исполнению с настраиваемым риском и таймингом. Он лучше всего работает на VPS с низкой задержкой или выделенных серверах, особенно во время активных сессий, таких как Лондон или Нью-Йорк.