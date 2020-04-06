The ORB Guardian MT4
- Эксперты
- Cedric Landry Shema
- Версия: 1.60
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 10
ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм
Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли.
Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила.
Почему трейдеры выбирают ORB Guardian
• Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом
• Автоматические сделки по прорыву Opening Range
• Режимы: один сигнал или подтверждение
• Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка)
• Авто-остановка торговли при достижении лимитов или цели прибыли
• Трендовые и волатильностные фильтры
• Контроль дней недели и торговых часов
Создан для стабильного прохождения челленджей
• Логика одной позиции
• Фиксированный риск
• Без скрытых и рискованных методов
• Работает на USDJPY, XAUUSD, US30 и любых символах
Основные функции
• Opening Range с настраиваемыми параметрами
• Breakout или Reverse
• Модуль проп-фирм с контролем просадки
• Еженедельные/ежемесячные отчёты
• Чистая панель на графике
Рекомендуемое использование
• M5–M15
• Минимальный депозит: 500 USD
• Идеален для FTMO, MFF, FundedNext, The5ers