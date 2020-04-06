The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм

Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли.

Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила.

Почему трейдеры выбирают ORB Guardian

• Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом

• Автоматические сделки по прорыву Opening Range

• Режимы: один сигнал или подтверждение

• Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка)

• Авто-остановка торговли при достижении лимитов или цели прибыли

• Трендовые и волатильностные фильтры

• Контроль дней недели и торговых часов





Создан для стабильного прохождения челленджей

• Логика одной позиции

• Фиксированный риск

• Без скрытых и рискованных методов

• Работает на USDJPY, XAUUSD, US30 и любых символах

Основные функции

• Opening Range с настраиваемыми параметрами

• Breakout или Reverse

• Модуль проп-фирм с контролем просадки

• Еженедельные/ежемесячные отчёты

• Чистая панель на графике

Рекомендуемое использование

• M5–M15

• Минимальный депозит: 500 USD

• Идеален для FTMO, MFF, FundedNext, The5ers