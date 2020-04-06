The ORB Guardian MT4

ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм
Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли.
Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила.

Почему трейдеры выбирают ORB Guardian

• Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом
• Автоматические сделки по прорыву Opening Range
• Режимы: один сигнал или подтверждение
• Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка)
• Авто-остановка торговли при достижении лимитов или цели прибыли
• Трендовые и волатильностные фильтры
• Контроль дней недели и торговых часов

Создан для стабильного прохождения челленджей
• Логика одной позиции
• Фиксированный риск
• Без скрытых и рискованных методов
• Работает на USDJPY, XAUUSD, US30 и любых символах

Основные функции
• Opening Range с настраиваемыми параметрами
• Breakout или Reverse
• Модуль проп-фирм с контролем просадки
• Еженедельные/ежемесячные отчёты
• Чистая панель на графике

Рекомендуемое использование
• M5–M15
• Минимальный депозит: 500 USD
• Идеален для FTMO, MFF, FundedNext, The5ers


Рекомендуем также
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Эксперты
Creature - автоматическая торговая система - трендовый скальпер. Стратегия работы советника: Вход в сделку происходит при откатах от основного тренда.  Трендовым и одновременно канальным является индикатор «ленты Боллинджера» (Bollinger Bands). Ордера открываются при пробое границ канала на определённое заданное количество пунктов. Ложные сигналы на вход фильтруются с помощью встроенного ограничителя минимального скачка цены при пробое, что практически полностью нивелирует убыточные сделки.  Зак
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision   — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдер
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Stpaos
Vladislav Filippov
Эксперты
STPAOS - это автоматизированный торговый советник. Программный функционал советника кастомизировался под стратегию безопасной торговли по тренду, суть которой заключается в закрытии сделки при достижении положительного коэффициента прибыльности в несколько пунктов, что дает покупателю возможность свести к минимуму потери средств от открытия проигрышных сделок. Советник оснащен специальными программными установками и утилитами, помогающими добиться положительного показателя прибыльности торговли.
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Hamster Scalping
Ramil Minniakhmetov
4.78 (233)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник, использующий два режим для любителей скальпинга и мартингейла. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Брокер с хорошим исполнением и со спредом 2-5 пункта, необходим очень быстрый VPS-серв
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Эксперты
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Идеальный Спасатель Счетов Prop Firm Вы устали проваливать челленджи Prop Firm (FTMO, MFF и т.д.) из-за одной эмоциональной сделки или минутного сбоя в управлении рисками? RiskGuardian Pro — это ваша Система Обязательной Дисциплины, разработанная, чтобы помочь вам пройти оценки и защитить ваш финансируемый счет. Основные Решаемые Проблемы: * Жесткая Блокировка «Анти-Тильт» (Anti-Tilt Hard Lock): Мгновенно закрывает все сделки и блокирует терминал в момент
For Gold EA
Vadim Korolyuk
Эксперты
For Gold EA - это скальпирующая программа, которая торгует на пробой уровней поддержки и сопротивления с использованием трейлинг стопа. Программа анализирует рыночную активность и определяет оптимальные точки входа и выхода для короткосрочных сделок. Программа автоматически перемещает стоп-лосс за ценой, чтобы защитить прибыль и сократить риск. Программа подходит для торговли на XAU/USD  на таймфрейме М30 . Программа имеет простой и удобный интерфейс, который позволяет настраивать параметры торг
Scrappy Gold EA
Anthony Michel Jean Pierre Zunino
Эксперты
SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 149$ BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2341483 The Scrappy Gold Expert Advisor is a trading robot specifically designed for XAUUSD on the M5 timeframe. It is built on fundamental trading strategies tested and proven for years, ensuring a solid and transparent approach, without the use of artificial intelligence. Scrappy Gold is not a “miracle EA” relying on AI or risky optimizations. It is a trading r
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Эксперты
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Эксперты
GridMasterFx представляет собой инновационный инструмент для автоматической торговли на форекс, который основывается на комбинации сеточной стратегии и уникального алгоритма расчета тренда с использованием индикатора Moving Average. Эта стратегия позволяет советнику вовремя открывать и закрывать позиции, использовать анализ текущей тенденции и мгновенно реагировать на изменения рынка. Советник GridMasterFx - это отличный выбор для успешной автоматизации вашего торгового процесса на форекс. Он
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Parabolic And CCI
Alexander Nikolaev
Эксперты
Советник обнаруживает сильные движения с помощью индикатора Parabolic и открывает сделку. Вспомогательным индикатором является Commodity Channel Index (CCI). Уровни CCI могут зависеть от показаний индикатора ADX, что позволяет лучше торговать при разной волатильности. Также, сделки открываются в зависимости от показаний индикатора RSI на определенном таймфрейме. Рекомендуемые таймфреймы: M5, M15, M30. Перед торговлей, оптимизируйте параметры советника для Вашего счёта. Входные параметры Lots -
EA Legion
Svyatoslav Kucher
3.67 (3)
Эксперты
EA Legion -   автоматический советник, использующий усреднение ордеров для предотвращения убытков, после похода цены в противоположную, от первоначального входа, сторону. Главной особенностью советника является возможность открытия множества позиций, которые состоят из серии ордеров. За каждой позицией ведется контроль, и советник может закрывать их по достижению прибыли, по сигналам, либо все позиции вместе по совокупной прибыли. Само усреднение ордеров серии, также не стандартно, и состоит из
MMM Professional Trader Stochastic PSAR and MA
Andre Tavares
Эксперты
MMM Stochastic, PSAR и MA: Стратегия этого советника заключается в сочетании двух типов индикаторов (осцилляторы и трендовые индикаторы), а также скользящей средней, которое усиливает сигналы направления тренда и помогает принять решение об открытии ордера в правильный момент. В советник встроены индикаторы Stochastic (осциллятор), Parabolic SAR (трендовый индикатор) и скользящая средняя, которые вы можете настроить при помощи оптимизации в тестере стратегий, чтобы найти наилучшие параметры для
Moving Average Crossover EA
Genesis Hafalla
5 (1)
Эксперты
How it works? This EA trades with Fast MA and  Slow MA  crossovers. Moving Average will base its value on the current time frame. Only allows one open trade at a time. Two strategy to choose,  crossover and trend following. Optimize risk management settings for lot size and martingale. Strategy: Crossover Opens a Buy position if the  Slow MA  crosses below  Fast MA. Opens a Sell position if the  Slow MA  crosses above  Fast MA. Trend Following Opens a Buy position if the  Slow MA  is below  Fast
Space Grid
Michele Massa
5 (2)
Эксперты
Space Grid is a fully automated Expert Advisor. Space Grid was developed and tested specially on  eur/usd  on a  5 minute timeframe . The backtest was performed with  99.90% quality data and shows excellent results. Tested with multiple spread levels, long swap and short swap included. It is essential to do the every tick backtest. Recommendations Symbol : EUR/USD Timeframe : 5 minute. Parameters comment :  comment of the order. magic_number :  unique number for each chart start_lot :  number o
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Эксперты
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
DJ30 Picsou
Julien Jean Bernard Lajardie
Эксперты
DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor for DJ30 Trading The DJ30 Auto-Adaptative MA EA is a robust trading tool specifically designed for the DJ30 index on the 30-minute timeframe. This Expert Advisor combines a proven moving average strategy with an innovative auto-adaptive Stop Loss system, providing a balance between risk management and trade optimization. Key Features: Auto-Adaptative Stop Loss : The EA automatically adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True Range
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Эксперты
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Эксперты
Ichimoku 3D Данный советник построен на базе индикатора Ichimoku с применением принципа 3-х экранов Элдера. В данном советники 4 типа открытия сделок: 1-Это когда на 3 таймфреймах  одинаковый сигнал на покупку или продажу 2-Это когда по 2 таймфреймам одинаковый сигнал на покупку а по 1 таймфрейму на продажу или наоборот 3-Это когда по 1 таймфреймам  сигнал на покупку а по 2 таймфрейму на продажу или наоборот 4-Это когда по 1 таймфрейму  сигнал на покупку по среднему таймфрейму на продажу а
PowerMax Pro EA
Sergey Belov
Эксперты
PowerMax Pro - это автоматический советник работающий на любых типах счетов и с любым типом спреда. Советник всегда выставляет TakeProfit и благодаря этому, если возникнут перебои с интернетом, то сделки будут закрыты вовремя и по выгодной цене. Таймфрейм на графике не имеет значения, можно ставить любой. Рабочий таймфрейм задается в настройках советника. Для защиты депозита и ограничения возможных потерь в советнике реализованы две опции: возможность выставлять StopLoss после последнего ордера
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
PAHunter
Van Hoa Nguyen
3.8 (5)
Эксперты
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Другие продукты этого автора
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Эксперты
HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой . Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков , таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капиталом , адаптивный выбо
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Эксперты
ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли. Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила. Почему трейдеры выбирают ORB Guardian • Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом • Автоматические сделки по прорыву Opening Range • Режимы: один сигнал или подтверждение • Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка) • Авто
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Утилиты
Apex Trading Dashboard PRO — это профессиональная торговая панель с расширенным управлением рисками, аналитикой в реальном времени и быстрым исполнением сделок. Легко управляйте стоп-лоссом, тейк-профитом, лотами и дневными лимитами риска через единый интуитивный интерфейс. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точности, дисциплине и полному контролю. Ключевые особенности • Продвинутая торговая панель: исполнение ордеров Buy/Sell, закрытие позиций, мгновенное управление сделками. • Упр
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Индикаторы
TripleWave Signal Indicator - Система подтверждения тренда с несколькими таймфреймами Никогда больше не пропускайте сделки с высокой вероятностью! TripleWave Signal Indicator — это профессиональная система, которая одновременно анализирует три таймфрейма (M15, H1, H4), чтобы предоставлять только самые надежные сигналы BUY и SELL . Рекомендуемые настройки: XAUUSD: Настройки по умолчанию подходят на данный момент. Что вы получаете: Движок анализа тренда с несколькими таймфреймами. Визуальные стрел
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Эксперты
Привет, трейдеры! Я — Quant Pulse , самый совершенный эксперт-советник с подтверждением тренда на нескольких таймфреймах, который когда-либо был создан. Моя специализация — точная трендовая торговля на разных рынках с непреклонной точностью. Я торгую GOLD (XAUUSD) и GBPUSD с хирургической точностью, принося вам стабильные торговые возможности, используя анализ трёх таймфреймов. Что делает меня особенным? Я — EA для подтверждения тренда, тщательно спроектированный, чтобы устранить ложные сигигна
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Эксперты
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой . Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков , таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капитало
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Утилиты
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) — это лёгкая и безопасная утилита для синхронизации данных, предназначенная для подключения вашей торговой активности в MT4/MT5 к вашему журналу KnightWatcher. Она автоматически считывает все открытые позиции и историю закрытых сделок, не выполняя, не изменяя и не управляя никакими сделками на вашем счёте. Утилита отправляет обновления каждые 5 секунд, чтобы ваша панель управления всегда показывала точную информацию о прибыли, убытках и позициях в реал
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв