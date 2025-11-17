GVolt
- Эксперты
- DRT Circle
- Версия: 2.4
- Обновлено: 14 декабря 2025
- Активации: 15
GVolt — точный золотой сеточный движок (без мартингейла)
GVolt — это продвинутый советник для торговли золотом, разработанный для трейдеров, которым требуется стабильность, точность и интеллектуальная обработка ордеров на высоковолатильном рынке XAUUSD. GVolt, построенный на архитектуре без мартингейла, обеспечивает контролируемый, структурированный подход к волатильности, поддерживая при этом частую торговую активность и независимое исполнение стратегий.
Этот советник был создан с единственной целью: интерпретировать и управлять волатильностью золота таким образом, чтобы движения рынка выглядели более плавными и управляемыми. Его внутренняя архитектура разработана для отслеживания как долгосрочных трендовых возможностей, так и краткосрочных внутридневных движений, сохраняя при этом четкую структуру сетки без увеличения размера лотов с помощью методов мартингейла.
После покупки немедленно напишите мне личное сообщение для получения установочных файлов и инструкций.
Сигнал низкого риска: нажмите здесь
Сигнал GVolt 2: Нажмите здесь
После 5 продаж цена увеличится на 100 долларов, окончательная цена составит 1800 долларов.
Ключевые моменты
Два советника в одном — независимые стратегические движки
GVolt объединяет две полностью независимые торговые системы в рамках одной структуры:
- Механизм следования за трендом — выявляет более широкие направленные потоки и занимает соответствующие позиции.
- Скальпинговый механизм — нацеливается на микрокоррекции и внутридневные импульсы внутри тренда.
Эти два слоя работают независимо, поэтому логика покупки и продажи никогда не мешает друг другу. На практике:
- Долгосрочный тренд на покупку может продолжать получать сигналы на покупку.
- При этом советник одновременно использует коррекции для скальпинга контрмер.
- В результате получается стратегия, которая одновременно и гармонично работает как трендовый советник, и как скальпер.
Сетка без мартингейла — контролируемое, организованное, профессиональное проектирование рисков
GVolt использует логику сетки с фиксированным лотом без какого-либо мартингейла или агрессивного увеличения лота.
Это создает:
- Структурированная модель экспозиции
- Предсказуемое поведение риска
- Значительно менее агрессивный подход к золоту по сравнению с традиционными сетевыми системами
Примерно в 90% случаев сделки завершаются одним ордером, а не полагаясь на многоуровневые сетки, благодаря внутреннему механизму сигналов, отдающему приоритет точным записям.
Разработано для небольших балансов — минимальный рекомендуемый депозит: 100 долларов США
Благодаря обширной оптимизации шага сетки, точности сигналов и управления заказами GVolt обеспечивает строгий контроль заказов даже на микросчетах.
Данный инженерный подход позволяет:
- Высокочастотная работа
- Сбалансированное воздействие
- Плавное изменение сетки без типичной агрессии, присущей золотым советникам
Поведение высокочастотной торговли
GVolt разработан для активной и стабильной торговли, улавливая как импульс, так и микрокоррекцию при любых нормальных торговых условиях.
Советник оптимизирован для максимального количества торговых возможностей в день, обеспечивая баланс между размером сетки, частотой сигналов и уровнем риска.
Настройка диаграмм и улучшения пользовательского интерфейса
GVolt включает в себя функции визуального повышения качества жизни:
- Настраиваемые темы графиков
- Настраиваемые цветовые профили
- Чистые визуальные наложения для трейдеров, предпочитающих современный и эстетичный дизайн графиков
Совместимость с бэктестом
Если во время бэктестинга возникли какие-либо проблемы:
- Используйте демо-версию MetaQuotes
- Проводите тесты со 100% реальными тиками
Примечание о совместимости брокера
GVolt несовместим с Exness.
Что внутри: усовершенствованная внутренняя архитектура
- Исполнение сетки без мартингейла
- Два независимых движка (трендовый + скальперский)
- Умная логика коррекции
- Высокочастотное обнаружение входов
- Независимая логика покупки/продажи
- Встроенная защита от новостей
- Настройка темы графика
- Оптимизированное сглаживание волатильности для золота
- Многослойные фильтры безопасности
- Интеллектуальное расположение сетки и балансировка стабильности
Рекомендуемое использование
- Символ: XAUUSD
- Депозит: от 100 долларов США
- Таймфрейм: M30 бэктест
- Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:300, рекомендуется больше
- VPS: можно использовать VPS, но не обязательно
Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer