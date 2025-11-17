GVolt

GVolt — точный золотой сеточный движок (без мартингейла)


GVolt — это продвинутый советник для торговли золотом, разработанный для трейдеров, которым требуется стабильность, точность и интеллектуальная обработка ордеров на высоковолатильном рынке XAUUSD. GVolt, построенный на архитектуре без мартингейла, обеспечивает контролируемый, структурированный подход к волатильности, поддерживая при этом частую торговую активность и независимое исполнение стратегий.

Этот советник был создан с единственной целью: интерпретировать и управлять волатильностью золота таким образом, чтобы движения рынка выглядели более плавными и управляемыми. Его внутренняя архитектура разработана для отслеживания как долгосрочных трендовых возможностей, так и краткосрочных внутридневных движений, сохраняя при этом четкую структуру сетки без увеличения размера лотов с помощью методов мартингейла.


После покупки немедленно напишите мне личное сообщение для получения установочных файлов и инструкций.


Сигнал низкого риска: нажмите здесь

Сигнал GVolt 2: Нажмите здесь


После 5 продаж цена увеличится на 100 долларов, окончательная цена составит 1800 долларов.


Ключевые моменты

Два советника в одном — независимые стратегические движки

GVolt объединяет две полностью независимые торговые системы в рамках одной структуры:

  • Механизм следования за трендом — выявляет более широкие направленные потоки и занимает соответствующие позиции.
  • Скальпинговый механизм — нацеливается на микрокоррекции и внутридневные импульсы внутри тренда.

Эти два слоя работают независимо, поэтому логика покупки и продажи никогда не мешает друг другу. На практике:

  • Долгосрочный тренд на покупку может продолжать получать сигналы на покупку.
  • При этом советник одновременно использует коррекции для скальпинга контрмер.
  • В результате получается стратегия, которая одновременно и гармонично работает как трендовый советник, и как скальпер.


Сетка без мартингейла — контролируемое, организованное, профессиональное проектирование рисков

GVolt использует логику сетки с фиксированным лотом без какого-либо мартингейла или агрессивного увеличения лота.

Это создает:

  • Структурированная модель экспозиции
  • Предсказуемое поведение риска
  • Значительно менее агрессивный подход к золоту по сравнению с традиционными сетевыми системами

Примерно в 90% случаев сделки завершаются одним ордером, а не полагаясь на многоуровневые сетки, благодаря внутреннему механизму сигналов, отдающему приоритет точным записям.


Разработано для небольших балансов — минимальный рекомендуемый депозит: 100 долларов США

Благодаря обширной оптимизации шага сетки, точности сигналов и управления заказами GVolt обеспечивает строгий контроль заказов даже на микросчетах.

Данный инженерный подход позволяет:

  • Высокочастотная работа
  • Сбалансированное воздействие
  • Плавное изменение сетки без типичной агрессии, присущей золотым советникам


Поведение высокочастотной торговли

GVolt разработан для активной и стабильной торговли, улавливая как импульс, так и микрокоррекцию при любых нормальных торговых условиях.

Советник оптимизирован для максимального количества торговых возможностей в день, обеспечивая баланс между размером сетки, частотой сигналов и уровнем риска.


Настройка диаграмм и улучшения пользовательского интерфейса

GVolt включает в себя функции визуального повышения качества жизни:

  • Настраиваемые темы графиков
  • Настраиваемые цветовые профили
  • Чистые визуальные наложения для трейдеров, предпочитающих современный и эстетичный дизайн графиков


Совместимость с бэктестом

Если во время бэктестинга возникли какие-либо проблемы:

  • Используйте демо-версию MetaQuotes
  • Проводите тесты со 100% реальными тиками


Примечание о совместимости брокера

GVolt несовместим с Exness.


Что внутри: усовершенствованная внутренняя архитектура

  • Исполнение сетки без мартингейла
  • Два независимых движка (трендовый + скальперский)
  • Умная логика коррекции
  • Высокочастотное обнаружение входов
  • Независимая логика покупки/продажи
  • Встроенная защита от новостей
  • Настройка темы графика
  • Оптимизированное сглаживание волатильности для золота
  • Многослойные фильтры безопасности
  • Интеллектуальное расположение сетки и балансировка стабильности


Рекомендуемое использование

  • Символ: XAUUSD

  • Депозит: от 100 долларов США

  • Таймфрейм: M30 бэктест
  • Рекомендуемое кредитное плечо: не менее 1:300, рекомендуется больше
  • VPS: можно использовать VPS, но не обязательно

Отзывы 9
Mr Rahul
34
Mr Rahul 2025.12.17 09:02 
 

Great Work by Developer! Amazing Results Using Since it Released and great support from Developer

jbzeng
154
jbzeng 2025.12.17 08:32 
 

I have used the GVolt for two weeks. It performed very good with low risks and good profits. It is a reliable robot although sometimes the orders may last for a long time, they always closed with good profits. In addition the author is optimize the EA continuously and the author provide good support.

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.01 18:48 
 

I've been operating with the Gvolt for a week now. I find it very robust and I have the impression that it will generate a good profit for me. Tshivhasa is very attentive and helps us with questions and new setups. I'm happy with the purchase.

