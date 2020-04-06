CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD

Советник CatBoost Clusters Distance MA 3 GOLD работает на алгоритме Сatboost с применением методов кластеризации. Выбор и построение признаков для обучения подробно изложен в моих статьях, с которыми вы можете ознакомится ниже:

Эксперименты с нейросетями (Часть 1): Вспоминая геометрию https://www.mql5.com/ru/articles/11077
Эксперименты с нейросетями (Часть 2): Хитрая оптимизация нейросети https://www.mql5.com/ru/articles/11186
Эксперименты с нейросетями (Часть 3): Практическое применение https://www.mql5.com/ru/articles/11949
Эксперименты с нейросетями (Часть 4): Шаблоны https://www.mql5.com/ru/articles/12202
Эксперименты с нейросетями (Часть 5): Нормализация входных параметров для передачи в нейросеть https://www.mql5.com/ru/articles/12459

Эксперименты с нейросетями (Часть 6): Перцептрон как самодостаточное средство предсказания цены https://www.mql5.com/ru/articles/12515

Советник отслеживает расстоянии между индикаторами Moving Average: 48, 144 и 720.

Рекомендации:
  • Подключение счета через сервис возврата спреда. Позволит получить дополнительный профит в виде возврата спреда.
  • Валютные пары: XAUUSD (Gold).
  • Таймфрейм: H1.
  • Спред не важен, брокер не важен.
Настройки:
  • "------------Open settings-------------";
  • Intensity - интенсивность торговли;
  • "------------Lots settings-------------";
  • MaximumRisk - максимальный риск на 1 сделку (учитывается количество включенных стратегий);
  • CustomLot - фиксированный лот на сделку;
  • "------------Close settings-------------";
  • TakeProfit - фиксированный профит;
  • StopLoss - фиксированный убыток;
  • "------------Other settings------------";
  • MaxSpread - максимальный спреддля открытия позиции;
  • Slippage - проскальзывание;
  • Magic - магический номер;
  • EAComment - коментарий к позициям, (ВНИМАНИЕ - не меняйте коментарии к позициям. Советник ведет учет по коментариям.).

