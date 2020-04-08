The Malaysian trend

Трендовый индикатор. Стрелки не перерисовываются, не запаздывают и не пропадают. Подходит для работы на любом инструменте и любом таймфрейме.Подходит как дополнение к любой стратегии и стилю торговли. Рекомендовано использовать данный индикатор по принципу трёх окон. Пример: пара XAUUSD, открываем три окна данного инструмента ТФ М5,М15,Н1....первый сигнал ждем на старшем ТФ, в нашем случае Н1, второй на М15 и далее на М5. Три сигнала совпали в одном направлении входим в сделку и т.д. Выходим из позиции либо по желтой круглой метке на самом младшем, в нашем случае ТФ М5, либо по противоположному сигналу на М5. Желтые метки(кружки) являются рекомендацией по закрытию позиции.https://www.youtube.com/watch?v=4q-L5flyIxo
