SmartLot Manager

Object Synchronizer MT5 : Лучше сосредоточиться/анализировать ценовой график на нескольких таймфреймах. Вам надоело сохранять и загружать шаблоны по много раз для одного и того же символа для нескольких таймфреймов? Вот альтернатива. С этим индикатором вы будете с удовольствием создавать объекты на нескольких графиках, изменять одинаковые объекты в любом графике, удалять одинаковые объекты с любого графика. Все объекты, которые вы создаете/изменяете всегда синхронизированы на всех окнах графиков