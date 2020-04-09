SmartLot Manager
- Утилиты
- Nikita Chernyshov
- Версия: 1.9
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 5
SmartLot Manager - это интерактивная панель для быстрого расчет лота, выставления отложенных и рыночных ордеров прямо с графика.
Функционал:
- Графический интерфейс: интерактивные линии Entry, SL, TP с цветовой маркировкой зон прибыли и убытка.
- Калькуляция в реальном времени: при изменении уровней SL/TP панель автоматически пересчитывает значения риска/прибыли (Валюта / Пункты / %).
- Исполнение: открытие ордера происходит нажатием кнопки на графической линии. Поддержка основных типов ордеров.
- Управление рисками: встроенный модуль для работы с динамическим лотом (процент от депозита) или фиксированным объемом.
- Индивидуальный Magic: возможность указывать Magic для каждого ордера отдельно
Не работает в тестере стратегий. Чтобы протестировать утилиту, скачайте бесплатную версию для демо-счетов. Инструкция и файл находятся в шапке описания.