SmartLot Manager

🔥 Бесплатная версия для демо-счетов

SmartLot Manager - это интерактивная панель для быстрого расчет лота, выставления отложенных и рыночных ордеров прямо с графика.

Функционал:

  • Графический интерфейс: интерактивные линии Entry, SL, TP с цветовой маркировкой зон прибыли и убытка.
  • Калькуляция в реальном времени: при изменении уровней SL/TP панель автоматически пересчитывает значения риска/прибыли (Валюта / Пункты / %).
  • Исполнение: открытие ордера происходит нажатием кнопки на графической линии. Поддержка основных типов ордеров.
  • Управление рисками: встроенный модуль для работы с динамическим лотом (процент от депозита) или фиксированным объемом.
  • Индивидуальный Magic: возможность указывать Magic для каждого ордера отдельно
Не работает в тестере стратегий. Чтобы протестировать утилиту, скачайте бесплатную версию для демо-счетов. Инструкция и файл находятся в шапке описания.
Рекомендуем также
RenkoChart EA
Paulo Henrique Da Silva
4.6 (5)
Утилиты
The RenkoChart tool presents an innovative and highly flexible approach to visualizing market data in MetaTrader 5. This expert creates a custom symbol with Renko bricks directly on the chart, displaying accurate prices at the respective opening date/time for each brick. This feature makes it possible to apply any indicator to the Renko chart. Furthermore, this tool also allows access to historical brick data through native methods in the MQL5 programming language, such as iOpen, iHigh, iLow and
FREE
MrRexo Trade Panel
ARKADIUSZ KROL MULTIPRO
Утилиты
A detailed description of the panel, along with access to a fully functional demo version (note: the demo does not allow opening positions), is available at http://mrtp.eu . MrRexo Trade Panel MrRexo Trade Panel is an Expert Advisor designed for manual trade management in MetaTrader 5. The panel provides tools for order execution, position control, and market structure visualization directly on the chart. It supports both hedging and netting account types. Main Functions 1. Position Sizing
Spread History Overview
Andrej Nikitin
Утилиты
Анализатор дает возможность быстро оценить изменения спреда на исторических данных, величину и частоту появления всплесков, динамику и характер расширений по дням недели и др. Запускать анализатор нужно в тестере(режим визуализация) на требуемом для анализа символе и временном интервале, рекомендованный TimeFrame H1, выбрать режим "Каждый тик на основе реальных тиков". The analyzer makes it possible to quickly assess spread changes on historical data, the magnitude and frequency of bursts, the
Smart RSI Filter
Nancy Rad
Утилиты
Здравствуйте друзья Инвестирование считается сложным и рискованным бизнесом в глазах людей. Но если вы инвестируете, приобретая знания и навыки, рынок никогда не причинит вам вреда. Написание фильтров на рынке капитала — одно из действий, которые предпринимают профессионалы в этой области для повышения производительности и экономии времени. Из-за активности большого количества символов объем хранимой информации и данных очень велик. Людям, работающим на этом рынке, иногда требуется ряд информа
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Утилиты
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Эксперты
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
TradingX Hotkeys
Johannes Stephanus Lombard
Утилиты
Inputs Available Lotsizes Partial Close % You can change lotsizes as you require On an open chart click once to select chart to be able to use hotkeys on specific chart. All Pairs can be used with this expert We created this expert to be able to still trade C300 with a 0.06 Lotsize If you enter a 0.6 lot and close 0.90% you can trade with 0.06 Lot Keys to be used: B -Buy S -Sell C -Close Profitable D -Breakeven (Note if stoploss is set it won't break even) P -Partial close X -Close all
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Super Soldier
Saba Ansar Ul Haq
Утилиты
TRADE EXECUTION Auto-trade on pattern confirmation Reverse trading signals option Multiple order management Customizable magic number for identification ️ RISK MANAGEMENT Fixed or dynamic lot sizing Automated stop loss placement Take profit targets Maximum orders limit control PROFIT PROTECTION Trailing stop functionality Customizable trailing activation distance Adjustable trailing stop distance Breakeven protection logic MONITORING & ALERTS Real-time trade monitoring Email notificati
FREE
BlueTrade EA
Ely Aleskry
Эксперты
PLEASE CONTACT ME BEFORE PURCHASE FOR DISCOUNT UP TO 50% Key Features: Full Range Breakout Strategy: The EA continuously monitors price movements and identifies breakout points based on predefined high and low ranges. When the price moves beyond these levels, the EA automatically opens trades, positioning itself to take advantage of potential price trends. Trailing Stop Loss: To enhance risk management and protect profits, the EA includes a trailing stop loss feature. This functionality allows
Binance Futures Trade Panel
Ping You Jiang
Утилиты
Binance - всемирно известная биржа криптовалют! Чтобы облегчить пользователям MT5 прямую торговлю на Binance Futures, программа предоставляет следующие торговые функции: 1. Имитируйте стиль торговли Binance Futures и предоставьте удобную панель управления; 2. Введите api и секрет самостоятельно (вам необходимо открыть разрешение на торговлю фьючерсами в API Binance), чтобы получить кредитное плечо, баланс и другую информацию; 3. Поддержка limitOrder (лимитный ордер), marketOrder (рыночный ор
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Утилиты
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Lucky Trade Panel EurUsd MT5
Nina Yermolenko
Утилиты
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
FREE
Trade Manager Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.5 (6)
Утилиты
Возьмите под контроль свой форекс-портфель. Мгновенно смотрите, где вы стоите, что работает и что причиняет вам боль! ВЕРСИЯ MT4 ДОСТУПНА ЗДЕСЬ: https://www.mql5.com/ru/market/product/58375 Информационная панель торгового менеджера предназначена для того, чтобы показать вам, где в настоящее время находится каждая ваша позиция на рынке форекс, а также упростить управление рисками и подверженность валютным рискам. Для трейдеров, которые постепенно выходят на рынок с несколькими позициями или исп
Masaniello Risk Manager
Adavesh Ambi
Утилиты
https://youtu.be/P8x0ZxYflic --- ## **MASANIELLO PRO EA - Professional Money Management Trading System** ### **DESCRIPTION FOR MQL5 MARKETPLACE:** **Masaniello Pro EA** is a professional-grade Expert Advisor that combines the legendary Masaniello money management system with advanced visual trading tools. Perfect for traders of all levels who want to automate risk management and execute trades with precision. ### **KEY FEATURES:** ** Masaniello Money Management System** - Automatic bet progres
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Rigorous Market Sessions Chart
Yu Zhang
Утилиты
1. What is this.          This is a very rigorous indicator to show different market trading sessions. It shows the main markets: NewYork, London, Frankfurt, Sydney, Wellington, Tokyo.           Very important: Different markets have different start and end dates for daylight saving time, and the trading session of a market can vary depending on daylight saving time and winter time. Also, the daylight saving time system is different for countries in the northern hemisphere and southern hemisphe
Rigorous Market Sessions SubWindow
Yu Zhang
Утилиты
1. What is this.          This is a   very rigorous   indicator to show different market trading sessions. It shows the main markets: NewYork, London, Frankfurt, Sydney, Wellington, Tokyo.           Very important: Different markets have different start and end dates for daylight saving time, and   the trading session of a market can vary depending on daylight saving time and winter time. Also, the daylight saving time system is   different for countries in the northern hemisphere and southern
RSI Auto Trader
Harun Benge
Эксперты
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 5. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
CME Exchange margin zones
Roman Vasilchenko
Утилиты
Утилита предназначена для отображения на графике маржинальных зон, построенных на основе маржинальных требований на фьючерсы Чикагской товарно-сырьевой биржи (CME). Данные зоны являются хорошими уровнями сопротивления и поддержки, что видно на представленных скриншотах. Настройка После установки необходимо разрешить URL http://update.marginzones.com в настройках терминала, чтобы разрешить загрузку обновлений маржинальных требований. Как использовать Дождитесь закрытия американской сессии выше зо
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Утилиты
Close All Pro MT5 – Fast PnL Control is a powerful trade manager MT5 utility that gives you total control over your trades. With a single click, you can close all MT5 orders, monitor real-time profit and loss, and manage your floating PnL directly from a clean on-chart panel. The tool is lightweight, responsive, and built to help traders save time, reduce emotional stress, and maintain focus. Whether you trade manually or through an EA, this MT5 profit panel provides the visibility and precisio
Object Synchronizer MT 5
Suthichai Rasithong
Утилиты
Object Synchronizer MT5 : Лучше сосредоточиться/анализировать ценовой график на нескольких таймфреймах. Вам надоело сохранять и загружать шаблоны по много раз для одного и того же символа для нескольких таймфреймов? Вот альтернатива. С этим индикатором вы будете с удовольствием создавать объекты на нескольких графиках, изменять одинаковые объекты в любом графике, удалять одинаковые объекты с любого графика. Все объекты, которые вы создаете/изменяете всегда синхронизированы на всех окнах графиков
Tele Notify
Tuan Nghia Phan
Утилиты
Tele Notify can help you send notifications for opened & closed trades to a Telegram channel or your personal Telegram. (see Master Notify for full options of notifications/alerts: indicator data, price, news, etc. Get more EAs  here ) Update: Now you can check your account info anytime from your Telegram by simple command: /check. This option is only valid when you use your Telegram User ID on EA inputs *******************************************************************************************
FREE
Trade Ratio Calculator MT5 Smart Position Planner
Mehdi Ghorbani Saeidian
Утилиты
ATTENTION ! Utilities do not have a good functionality on backtest mode. For Having a Demo Trial, message me from message box and receive 3 days trial. Our Team Services: If you are want to see our products click the link:   LINK If you have an idea you'd like to develop into an application, click the link:   LINK Instant on-chart stop & target levels, from 1:1 up to 1:6. Trade Ratio Lines MT5 draws an open stop line and objective lines (take-profit) at fixed R-multiples relative to your entry
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Эксперты
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Unlock the full potential of your trading account with LifeHack Prime EA , a professionally coded Expert Advisor that combines two powerful
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Утилиты
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
FREE
Fechar Ordens e Posicoes
Paulo Oliveira Avelino
Утилиты
Com este Expert Advisor tenha a possibilidade de fechar todas as posições de forma automatizada. Tenha em mãos o recurso de fechar as posições e ordens pendentes por ações, Dólar, Índice ou TODOS estes juntos, algo inovador no mercado. Ideal para quem quer uma segunda camada de segurança para suas operações automatizadas ou ainda que o próprio robô feche suas operações manuais em um horário programado. Promoção de 30 dólares para a três primeiras assinatura, posteriormente será cobrado 50 dól
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (145)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Утилиты
Советник Риск Менеджер для МТ5, очень важная и по моему мнению необходимая программа для каждого трейдера. С помощью данного советника вы сможете контролировать  риск на вашем торговом счету. Контроль риска и прибыли может осуществляться как в  денежном $ эквиваленте так и в % процентном. Для работы советника просто прикрепите его на график валютной пары и выставите значения допустимого риска в валюте депозита или в % от текущего баланса.   [ Инструкция с описанием настроек ] Функции советника
Uber Trade Manager
Meelis Hynninen
4.88 (16)
Утилиты
UTM Manager — это интуитивно понятный и простой в использовании инструмент, предлагающий быстрое и эффективное исполнение сделок. Одной из выдающихся функций является режим «Игнорировать спред», который позволяет вам торговать по цене свечей, полностью игнорируя спреды (например, позволяет торговать парами с более высокими спредами на LTF, избегая выхода из сделок из-за спреда). Еще одним ключевым аспектом UTM Manager является его уникальный локальный копировщик сделок, позволяющий гибко запуска
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Утилиты
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Другие продукты этого автора
Account Balance
Nikita Chernyshov
5 (2)
Утилиты
Простая утилита, которая показывает на какую сумму средств куплено активов в портфеле. Необходима для отслеживания загрузки депозита. Выводит информацию в удобную надпись, которую можно разместить в любом месте графика.  Учитывает валюту депозита: USD или RUB Учитывает, в какой валюте торгуется актив (USD или RUB) и автоматически конвертирует по текущему курсу. Можно настроить размер и цвет надписи
FREE
Month Profit
Nikita Chernyshov
Утилиты
Удобная и простая в использовании мини-панель, которая отображает доходность с января по текущий месяц .  Это поможет быстро оценивать результаты сделок , не прибегая к мониторингу счета. Данные обновляются автоматически  У каждого элемента панели можно настроить собственный цвет и прозрачность .  Присутствует английский и русский языки.  Панель можно прогнать в тестере стратегий и посмотреть, как она строится. Доходность за месяц высчитывается по следующей формуле: Суммарный месячн
FREE
Telegram Signal Free
Nikita Chernyshov
Утилиты
Это демо-версия утилиты Telegram Signal . В этой версии отправляются сообщения только об открытии\закрытии позиций. Описание утилиты Утилита, которая отправляет текстовые и графические сообщения из  MetaTrader в Telegram . Передаваемая информация касается торговой активности на счете: Открытие\закрытие сделок; Выставление\удаление отложенных ордеров; Модификация Stop Loss\ Take Profit\ цены отложенного ордера; Срабатывание Stop Loss \ Take Profit; Активация отложенного ордера. Не работает в те
FREE
Telegram Signal
Nikita Chernyshov
5 (2)
Утилиты
Описание утилиты Утилита, которая отправляет текстовые и графические сообщения из MetaTrader в Telegram . Передаваемая информация касается торговой активности на счете: Открытие\закрытие сделок; Выставление\удаление отложенных ордеров; Модификация Stop Loss\ Take Profit\ цены отложенного ордера; Срабатывание Stop Loss \ Take Profit; Активация отложенного ордера. Не работает в тестере стратегий. Проверьте работу утилиты на демо-счету с помощью бесплатной версии Telegram Signal Free В утилите прис
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв