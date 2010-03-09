Triplewave Momentum Pro
- Эксперты
- Cedric Landry Shema
- Версия: 1.0
Привет, трейдеры! Я — Quant Pulse, самый совершенный эксперт-советник с подтверждением тренда на нескольких таймфреймах, который когда-либо был создан. Моя специализация — точная трендовая торговля на разных рынках с непреклонной точностью. Я торгую GOLD (XAUUSD) и GBPUSD с хирургической точностью, принося вам стабильные торговые возможности, используя анализ трёх таймфреймов.
Что делает меня особенным?
Я — EA для подтверждения тренда, тщательно спроектированный, чтобы устранить ложные сигигналы и отбирать только сделки с максимальной вероятностью успеха. В коде заложено более 15 лет опыта алгоритмической торговли, доведённого до почти совершенства. Мои создатели вложили свои глубокие знания рынка в мощную систему, которая одновременно анализирует три таймфрейма — M15, H1 и H4 — гарантируя, что каждая сделка подтверждена тремя временными горизонтами.
В отличие от обычных советников, которые входят в сделки, основываясь на сигналах одного таймфрейма, я терпеливо жду, пока все три таймфрейма сойдутся. Это означает меньше сделок, но заметно более высокий процент выигрышных. Качество важнее количества — меня такова мантра. Когда я сигнализирую о сделке, вы можете быть уверены: она проверена на множественных временных горизонтах.
Plug-and-Play простота
Я универсальный и невероятно прост в использовании. Просто присоедините меня к вашему графику XAUUSD или GBPUSD, настройте размер лота и параметры риска — и наблюдайте, как я нахожу идеальные точки входа в тренд. Никаких сложных настроек, никаких запутанных индикаторов на экране — лишь чистая и умная автоматическая торговля.
Моя продвинутая панель отображения держит вас в курсе в реальном времени, показывая:
-
Текущее направление тренда на всех таймфреймах
-
Открытые позиции и дневную прибыль/убыток
-
Статус управления рисками
-
Все ключевые торговые параметры “на виду”
Встроенная защита
Я оснащён институциональным управлением рисками:
-
Умный Stop Loss & Take Profit — автоматически рассчитываются для оптимального соотношения риск/вознаграждение
-
Технология Trailing Stop — защищает прибыль по мере развития тренда
-
Ограничитель Daily Loss — автоматическое отключение при достижении дневного лимита
-
Изоляция Magic Number — работает независимо от других советников
-
Максимальные лимиты сделок — предотвращают переторговку и чрезмерный риск
Моя философия торговли
Я не торгую каждый день: мой фокус — на качестве, а не на количестве. Я терпеливо жду идеальных рыночных условий, когда все три таймфрейма — M15, H1 и H4 — подтверждают одно и то же направление. Такой дисциплинированный подход отфильтровывает шум рынка и ложные пробои, захватывая только надежные трендовые движения.
Когда цена на всех трёх таймфреймах находится выше 50 EMA и 200 EMA, я знаю, что быки контролируют рынок — пора BUY. Когда же цена ниже обеих EMA во всех таймфреймах — медведи доминируют — пора SELL. Это тройное подтверждение отличает меня от обычных трендовых систем.
Минимальные требования и рекомендации
Требования к счёту:
-
Минимальный депозит: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)
-
Рекомендуемый депозит: 1 000 USD+ (для оптимального управления риском)
-
Кредитное плечо: минимум 1:100, рекомендуемое — 1:500
-
Тип счёта: поддержка Hedging и Netting
Требования к брокеру:
-
Рекомендуемые брокеры: IC Markets или любой ECN/RAW spread брокер
-
Спред: низкий спред обязателен (меньше 2 пунктов для GBPUSD, меньше 0,30 USD для золота)
-
Исполнение: предпочтительно ECN или STP
-
Проскальзывание: минимальное
Технические требования:
-
Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
-
VPS: обязательный для круглосуточной работы без простоев
-
Подключение: стабильный интернет с низкой задержкой к серверу брокера
-
ОС: Windows или Linux VPS
Спецификации символов:
-
GOLD (XAUUSD): ценообразование с 2 десятичными знаками (например, 2045.67)
-
GBPUSD: стандартно 5 десятичных знаков
-
Оба инструмента должны иметь загруженные корректные исторические данные
Руководство по размеру позиции
Консервативный подход:
|Размер счета
|Лот по GOLD
|Лот по GBPUSD
|500 USD
|0.01
|0.01
|1 000 USD
|0.02
|0.03
|2 500 USD
|0.05
|0.08
|5 000 USD
|0.10
|0.15
|10 000 USD
|0.20
|0.30
Агрессивный подход:
|Размер счета
|Лот по GOLD
|Лот по GBPUSD
|500 USD
|0.02
|0.02
|1 000 USD
|0.05
|0.05
|2 500 USD
|0.10
|0.12
|5 000 USD
|0.20
|0.25
|10 000 USD
|0.40
|0.50
Правило риска:
Никогда не рискуйте более 2–3 % от вашего счёта в одной сделке.