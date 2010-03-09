Triplewave Momentum Pro

Привет, трейдеры! Я — Quant Pulse, самый совершенный эксперт-советник с подтверждением тренда на нескольких таймфреймах, который когда-либо был создан. Моя специализация — точная трендовая торговля на разных рынках с непреклонной точностью. Я торгую GOLD (XAUUSD) и GBPUSD с хирургической точностью, принося вам стабильные торговые возможности, используя анализ трёх таймфреймов.

Что делает меня особенным?

Я — EA для подтверждения тренда, тщательно спроектированный, чтобы устранить ложные сигигналы и отбирать только сделки с максимальной вероятностью успеха. В коде заложено более 15 лет опыта алгоритмической торговли, доведённого до почти совершенства. Мои создатели вложили свои глубокие знания рынка в мощную систему, которая одновременно анализирует три таймфрейма — M15, H1 и H4 — гарантируя, что каждая сделка подтверждена тремя временными горизонтами.

В отличие от обычных советников, которые входят в сделки, основываясь на сигналах одного таймфрейма, я терпеливо жду, пока все три таймфрейма сойдутся. Это означает меньше сделок, но заметно более высокий процент выигрышных. Качество важнее количества — меня такова мантра. Когда я сигнализирую о сделке, вы можете быть уверены: она проверена на множественных временных горизонтах.

Plug-and-Play простота

Я универсальный и невероятно прост в использовании. Просто присоедините меня к вашему графику XAUUSD или GBPUSD, настройте размер лота и параметры риска — и наблюдайте, как я нахожу идеальные точки входа в тренд. Никаких сложных настроек, никаких запутанных индикаторов на экране — лишь чистая и умная автоматическая торговля.

Моя продвинутая панель отображения держит вас в курсе в реальном времени, показывая:

Текущее направление тренда на всех таймфреймах

Открытые позиции и дневную прибыль/убыток

Статус управления рисками

Все ключевые торговые параметры “на виду”

Встроенная защита

Я оснащён институциональным управлением рисками:

Умный Stop Loss & Take Profit — автоматически рассчитываются для оптимального соотношения риск/вознаграждение

Технология Trailing Stop — защищает прибыль по мере развития тренда

Ограничитель Daily Loss — автоматическое отключение при достижении дневного лимита

Изоляция Magic Number — работает независимо от других советников

Максимальные лимиты сделок — предотвращают пере­торговку и чрезмерный риск

Моя философия торговли

Я не торгую каждый день: мой фокус — на качестве, а не на количестве. Я терпеливо жду идеальных рыночных условий, когда все три таймфрейма — M15, H1 и H4 — подтверждают одно и то же направление. Такой дисциплинированный подход отфильтровывает шум рынка и ложные пробои, захватывая только надежные трендовые движения.

Когда цена на всех трёх таймфреймах находится выше 50 EMA и 200 EMA, я знаю, что быки контролируют рынок — пора BUY. Когда же цена ниже обеих EMA во всех таймфреймах — медведи доминируют — пора SELL. Это тройное подтверждение отличает меня от обычных трендовых систем.

Минимальные требования и рекомендации

Требования к счёту:

Минимальный депозит: 500 USD (с кредитным плечом 1:500)

Рекомендуемый депозит: 1 000 USD+ (для оптимального управления риском)

Кредитное плечо: минимум 1:100, рекомендуемое — 1:500

Тип счёта: поддержка Hedging и Netting

Требования к брокеру:

Рекомендуемые брокеры: IC Markets или любой ECN/RAW spread брокер

Спред: низкий спред обязателен (меньше 2 пунктов для GBPUSD, меньше 0,30 USD для золота)

Исполнение: предпочтительно ECN или STP

Проскальзывание: минимальное

Технические требования:

Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

VPS: обязательный для круглосуточной работы без простоев

Подключение: стабильный интернет с низкой задержкой к серверу брокера

ОС: Windows или Linux VPS

Спецификации символов:

GOLD (XAUUSD): ценообразование с 2 десятичными знаками (например, 2045.67)

GBPUSD: стандартно 5 десятичных знаков

Оба инструмента должны иметь загруженные корректные исторические данные

Руководство по размеру позиции

Консервативный подход:

Размер счета Лот по GOLD Лот по GBPUSD 500 USD 0.01 0.01 1 000 USD 0.02 0.03 2 500 USD 0.05 0.08 5 000 USD 0.10 0.15 10 000 USD 0.20 0.30

Агрессивный подход:

Размер счета Лот по GOLD Лот по GBPUSD 500 USD 0.02 0.02 1 000 USD 0.05 0.05 2 500 USD 0.10 0.12 5 000 USD 0.20 0.25 10 000 USD 0.40 0.50

Правило риска:

Никогда не рискуйте более 2–3 % от вашего счёта в одной сделке.