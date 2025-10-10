Extractors

5

Экстракторы для XAUUSD

Extractors for XAUUSD — это профессиональный советник, разработанный для трейдеров, которые ценят точность, контролируемый риск и гибкую торговую логику при работе с золотом (XAUUSD). Он объединяет две передовые встроенные стратегии и пять гибких режимов рыночного подхода, предоставляя трейдерам полный контроль над тем, как система интерпретирует, открывает и управляет сделками в различных рыночных структурах.

Extractors, созданный на основе обширных исследований и разработок, представляет собой эволюцию нашего предыдущего проекта Gold Throne, усовершенствованную за счет более широкого шага сетки, улучшенного ограничения рисков и более интеллектуальной логики управления торговлей для снижения агрессивности и повышения безопасности.


Вставьте эти ключи рядом с входом EA_Deactivation_Key, чтобы деактивировать или выключить режим сетки, введите 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14, а чтобы деактивировать или выключить режим без сетки (Prop Firm), используйте 7,8,9,10,11,12,13,14; чтобы оставить оба из них активными, оставьте вход EA_Deactivate_Key пустым.


Установите файлы в разделе комментариев с полным описанием для тестирования различных режимов.


После покупки напишите мне личное сообщение, чтобы получить ссылку на активацию фильтра новостей.


После 5 продаж цена увеличится на 100$, окончательная цена 1300$.


Стратегия первая — сеточная торговля (без мартингейла)

В этой стратегии реализован немартингейловый сеточный алгоритм, разработанный для снижения рисков при сохранении структурированных преимуществ сеточной торговли. В отличие от традиционных сеток, Extractors использует точки входа с интервалом в 4000 пунктов, что значительно снижает плотность позиций и кумулятивный риск просадки.

Благодаря такому размещению система работает с одной активной позицией примерно 80% времени, эффективно функционируя как торговая система с одной записью, сохраняя при этом гибкость сетки во время продолжительных ценовых движений.


Cut_Loss (%) – процентный контроль риска

Вход Cut_Loss (%) позволяет пользователю контролировать, какую часть средств на его счете советник может использовать во время работы с сетью. По достижении процентного порога расширение сети прекращается, фактически внедряя виртуальную систему стоп-лосс, которая ограничивает риск, связанный с сетью, на основе заданных пользователем уровней защиты капитала. Такая конструкция минимизирует переэкспонирование и предоставляет трейдерам точный контроль над риском, связанным с сетью.


Стратегия вторая — ручное управление рисками и вознаграждениями

Вторая встроенная стратегия ориентирована на ручное управление риском и прибылью. Здесь пользователь может задать фиксированные значения стоп-лосса и тейк-профита, что делает её особенно подходящей для счетов проп-фирм, где требуются точные параметры риска и стабильность низкой просадки.

Устанавливая эти значения вручную, трейдеры могут создать чёткую и основанную на правилах структуру, которая обеспечивает баланс между вознаграждением и защитой в соответствии с их торговыми целями. Такой подход обеспечивает полную прозрачность и последовательность в торговле, соответствуя строгим требованиям к оценке и пополнению счёта.


Пять режимов рыночного подхода

Extractors предлагает пять уникальных режимов работы, каждый из которых обладает собственной логической структурой и интерпретацией рынка. Эти режимы корректируют такие параметры, как:

  • Условия входа в сделку и фильтры подтверждения
  • Интервал между ордерами и логика исполнения
  • Частота сделок
  • Динамическая корректировка на основе волатильности
  • Масштабирование риска и реагирование на подверженность риску

Это позволяет трейдерам исследовать различные методы входа на рынок, от консервативных до адаптивных и активных торговых стилей. Вы можете:

  • Примените обе стратегии одновременно на одном графике или
  • примените каждую стратегию отдельно на разных графиках для более наглядного сравнения и анализа эффективности.


Интеграция фильтров новостей

Extractors включает встроенный новостной фильтр, который автоматически управляет торговой активностью в периоды важных экономических событий. При включении советник может приостанавливать или откладывать новые сделки до и после выхода новостей, снижая риски в периоды волатильности, такие как объявления NFP, CPI или FOMC. Эта функция помогает предотвратить нежелательные сделки во время непредсказуемых рыночных скачков, особенно для таких чувствительных инструментов, как золото.


Совместимость инструментов и временные рамки

Хотя Extractors оптимизирован для XAUUSD (золото), его также можно применять к другим инструментам со схожими профилями волатильности, включая:

  • Основные валютные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т. д.)
  • Биткоин (BTCUSD)
  • NASDAQ (US100)
  • Dow Jones (US30)
  • Другие CFD, поддерживаемые вашим брокером

Рекомендуемые таймфреймы: M1–M30

Минимальный депозит: 100 долларов


Важное уведомление о совместимости:

Этот советник несовместим с серверами брокера Exness из-за внутренних различий в моделях исполнения символов и форматировании данных для бэктестинга. Для точного и полного тестирования производительности рекомендуется использовать демо-счёт MetaQuotes. Если во время бэктестинга вы столкнулись с неполными или неисполняемыми сделками, пожалуйста:

  1. Создайте демо-счёт MetaQuotes прямо из терминала MetaTrader 5.
  2. Перезапустите бэктест, используя данные MetaQuotes.


Пригодность фирмы Prop

Extractors разработан с учётом требований проп-фирм. Советник отличается постепенным масштабированием размера лота, фиксированной логикой риска на сделку и последовательным принципом управления капиталом, что делает его подходящим для оценки проп-фирм и финансируемых счетов, которые обеспечивают строгие ограничения риска и просадки.


Наглядные демонстрации и примеры тестирования

Представленные скриншоты продукта иллюстрируют:

  • Влияние узких и широких стоп-лоссов, показывающее, как гибкость влияет на позиционирование на рынке.
  • Примеры шага сетки в условиях волатильности и его влияния на частоту сделок.
  • Примеры конфигураций двухстратегических установок, работающих одновременно в разных режимах.

Эти изображения предназначены исключительно для образовательных целей и ознакомления с конфигурацией. Они не предназначены для демонстрации конкретных результатов или показателей эффективности.


Краткое описание основных функций

  • Две продвинутые встроенные стратегии: сетка (без мартингейла) и ручное управление риском и прибылью
  • Пять режимов работы для гибкой адаптации к рынку
  • Широкий шаг сетки (4000 пунктов) для снижения рисков
  • Процентный Cut_Loss (%) для ограничения сетки, контролируемого по капиталу
  • Встроенный новостной фильтр для управления сделками на основе событий
  • Работает на таймфреймах от M1 до M30
  • Оптимизировано для XAUUSD, поддерживает другие инструменты
  • Конфигурация, соответствующая требованиям проп-фирмы
  • Несовместимо с серверами Exness
  • Работа с двумя стратегиями на одном или нескольких графиках
  • Настраиваемые настройки стоп-лосса и тейк-профита
  • Прозрачные механизмы защиты капитала и торговые фильтры


Заключительный обзор

Экстракторы для XAUUSD — это сбалансированная и адаптируемая торговая структура, построенная на двух принципах: контролируемое воздействие риска и стратегическая гибкость рынка.

Независимо от того, используется ли Extractors в качестве низкорисковой сеточной системы или точной ручной структуры риска и доходности, он позволяет трейдерам управлять волатильностью золота благодаря структурированности, последовательности и осознанию рисков. Он не использует мартингейл, избегает высокорискованного начисления процентов и интегрирует пользовательские настройки на каждом уровне операций.

Для трейдеров, ищущих настраиваемую, дисциплинированную и профессиональную систему, ориентированную на стабильность и адаптивность, Extractors for XAUUSD предлагает структурированный подход к автоматизации торговли.


Отзывы 2
Sergey Porphiryev
1947
Sergey Porphiryev 2025.10.11 01:40 
 

The author of this EA is an absolute genius! 😄

He’s created a real masterpiece.

It took me a bit to figure out the slightly unusual settings and run a few tests…

And now, from the very first day of live trading — it’s just blowing my mind!

Absolutely amazing!!! 🚀

