Extractors for XAUUSD — это профессиональный советник, разработанный для трейдеров, которые ценят точность, контролируемый риск и гибкую торговую логику при работе с золотом (XAUUSD). Он объединяет две передовые встроенные стратегии и пять гибких режимов рыночного подхода, предоставляя трейдерам полный контроль над тем, как система интерпретирует, открывает и управляет сделками в различных рыночных структурах.

Extractors, созданный на основе обширных исследований и разработок, представляет собой эволюцию нашего предыдущего проекта Gold Throne, усовершенствованную за счет более широкого шага сетки, улучшенного ограничения рисков и более интеллектуальной логики управления торговлей для снижения агрессивности и повышения безопасности.





Вставьте эти ключи рядом с входом EA_Deactivation_Key, чтобы деактивировать или выключить режим сетки, введите 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14, а чтобы деактивировать или выключить режим без сетки (Prop Firm), используйте 7,8,9,10,11,12,13,14; чтобы оставить оба из них активными, оставьте вход EA_Deactivate_Key пустым.

Стратегия первая — сеточная торговля (без мартингейла)

В этой стратегии реализован немартингейловый сеточный алгоритм, разработанный для снижения рисков при сохранении структурированных преимуществ сеточной торговли. В отличие от традиционных сеток, Extractors использует точки входа с интервалом в 4000 пунктов, что значительно снижает плотность позиций и кумулятивный риск просадки.

Благодаря такому размещению система работает с одной активной позицией примерно 80% времени, эффективно функционируя как торговая система с одной записью, сохраняя при этом гибкость сетки во время продолжительных ценовых движений.





Cut_Loss (%) – процентный контроль риска

Вход Cut_Loss (%) позволяет пользователю контролировать, какую часть средств на его счете советник может использовать во время работы с сетью. По достижении процентного порога расширение сети прекращается, фактически внедряя виртуальную систему стоп-лосс, которая ограничивает риск, связанный с сетью, на основе заданных пользователем уровней защиты капитала. Такая конструкция минимизирует переэкспонирование и предоставляет трейдерам точный контроль над риском, связанным с сетью.





Стратегия вторая — ручное управление рисками и вознаграждениями

Вторая встроенная стратегия ориентирована на ручное управление риском и прибылью. Здесь пользователь может задать фиксированные значения стоп-лосса и тейк-профита, что делает её особенно подходящей для счетов проп-фирм, где требуются точные параметры риска и стабильность низкой просадки.

Устанавливая эти значения вручную, трейдеры могут создать чёткую и основанную на правилах структуру, которая обеспечивает баланс между вознаграждением и защитой в соответствии с их торговыми целями. Такой подход обеспечивает полную прозрачность и последовательность в торговле, соответствуя строгим требованиям к оценке и пополнению счёта.





Пять режимов рыночного подхода

Extractors предлагает пять уникальных режимов работы, каждый из которых обладает собственной логической структурой и интерпретацией рынка. Эти режимы корректируют такие параметры, как:

Условия входа в сделку и фильтры подтверждения

Интервал между ордерами и логика исполнения

Частота сделок

Динамическая корректировка на основе волатильности

Масштабирование риска и реагирование на подверженность риску

Это позволяет трейдерам исследовать различные методы входа на рынок, от консервативных до адаптивных и активных торговых стилей. Вы можете:

Примените обе стратегии одновременно на одном графике или

примените каждую стратегию отдельно на разных графиках для более наглядного сравнения и анализа эффективности.





Интеграция фильтров новостей

Extractors включает встроенный новостной фильтр, который автоматически управляет торговой активностью в периоды важных экономических событий. При включении советник может приостанавливать или откладывать новые сделки до и после выхода новостей, снижая риски в периоды волатильности, такие как объявления NFP, CPI или FOMC. Эта функция помогает предотвратить нежелательные сделки во время непредсказуемых рыночных скачков, особенно для таких чувствительных инструментов, как золото.





Совместимость инструментов и временные рамки

Хотя Extractors оптимизирован для XAUUSD (золото), его также можно применять к другим инструментам со схожими профилями волатильности, включая:

Основные валютные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т. д.)

Биткоин (BTCUSD)

NASDAQ (US100)

Dow Jones (US30)

Другие CFD, поддерживаемые вашим брокером

Рекомендуемые таймфреймы: M1–M30

Минимальный депозит: 100 долларов





Важное уведомление о совместимости:

Этот советник несовместим с серверами брокера Exness из-за внутренних различий в моделях исполнения символов и форматировании данных для бэктестинга. Для точного и полного тестирования производительности рекомендуется использовать демо-счёт MetaQuotes. Если во время бэктестинга вы столкнулись с неполными или неисполняемыми сделками, пожалуйста:

Создайте демо-счёт MetaQuotes прямо из терминала MetaTrader 5. Перезапустите бэктест, используя данные MetaQuotes.





Пригодность фирмы Prop

Extractors разработан с учётом требований проп-фирм. Советник отличается постепенным масштабированием размера лота, фиксированной логикой риска на сделку и последовательным принципом управления капиталом, что делает его подходящим для оценки проп-фирм и финансируемых счетов, которые обеспечивают строгие ограничения риска и просадки.





Наглядные демонстрации и примеры тестирования

Представленные скриншоты продукта иллюстрируют:

Влияние узких и широких стоп-лоссов, показывающее, как гибкость влияет на позиционирование на рынке.

Примеры шага сетки в условиях волатильности и его влияния на частоту сделок.

Примеры конфигураций двухстратегических установок, работающих одновременно в разных режимах.

Эти изображения предназначены исключительно для образовательных целей и ознакомления с конфигурацией. Они не предназначены для демонстрации конкретных результатов или показателей эффективности.





Краткое описание основных функций

Две продвинутые встроенные стратегии: сетка (без мартингейла) и ручное управление риском и прибылью

Пять режимов работы для гибкой адаптации к рынку

Широкий шаг сетки (4000 пунктов) для снижения рисков

Процентный Cut_Loss (%) для ограничения сетки, контролируемого по капиталу

Встроенный новостной фильтр для управления сделками на основе событий

Работает на таймфреймах от M1 до M30

Оптимизировано для XAUUSD, поддерживает другие инструменты

Конфигурация, соответствующая требованиям проп-фирмы

Несовместимо с серверами Exness

Работа с двумя стратегиями на одном или нескольких графиках

Настраиваемые настройки стоп-лосса и тейк-профита

Прозрачные механизмы защиты капитала и торговые фильтры





Заключительный обзор

Экстракторы для XAUUSD — это сбалансированная и адаптируемая торговая структура, построенная на двух принципах: контролируемое воздействие риска и стратегическая гибкость рынка.

Независимо от того, используется ли Extractors в качестве низкорисковой сеточной системы или точной ручной структуры риска и доходности, он позволяет трейдерам управлять волатильностью золота благодаря структурированности, последовательности и осознанию рисков. Он не использует мартингейл, избегает высокорискованного начисления процентов и интегрирует пользовательские настройки на каждом уровне операций.

Для трейдеров, ищущих настраиваемую, дисциплинированную и профессиональную систему, ориентированную на стабильность и адаптивность, Extractors for XAUUSD предлагает структурированный подход к автоматизации торговли.