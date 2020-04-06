Carbon Drift

Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4. Contact me now to get a demo-account test version.



Вступите в новую эру автоматизированной торговли с Carbon Drift—EA, разработанным для интерпретации природной “динамики потока” рынка. Созданный для точности, эта система сосредоточена на чтении изменений импульса в реальном времени, выявлении зон исчерпания и выполнении входов в моменты, когда исчерпание тренда встречает силу разворота. Это нелинейный, гибкий подход—далеко за пределами жестких механических установок.





Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу трейдеров на MQL: (Нажмите Здесь)

Углубитесь в инсайты EA:





Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Обзор Символ графика: GBPCHF (одинарная установка графика) Временной интервал: M15 Лучше всего для: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD Минимальный депозит: рекомендуется $500 Кредитное плечо: оптимально 1:100 до 1:500

Почему Carbon Drift выделяется

Главная стратегия: Построенная вокруг системы, известной как Временное Эхо Тренда, эта EA сканирует несколько временных интервалов для обнаружения повторяющихся микро-трендовых паттернов, которые перекрывают график. Она фиксирует сделки, когда краткосрочные движения имитируют исторические формации с высокой вероятностью — превращая повторение в вознаграждение.

Дополнительная система интеллектуального управления: Для трейдеров, предпочитающих добавить потенциал прибыли, Carbon Drift включает умный управляющий уровень, который активируется в контролируемых условиях. Она никогда не добавляет сделки слепо — вместо этого она рассчитывает давление входа, зоны просадки и возможность восстановления перед добавлением экспозиции. Это обеспечивает безопасность, расчетливость и строгое соблюдение риск-лимитов даже при использовании этой логики.

Адаптивный масштаб рисков: Размер позиций настраивается на основе волатильности в реальном времени, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция всегда остается в соответствии с рыночными условиями.

Простота установки

Шаг 1: Присоедините Carbon Drift к графику GBPCHF в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, включить ли режим интеллектуального управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Carbon Drift работать без перебоев.





После покупки:

Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте живые обновления, расширенные настройки, результаты производительности и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Carbon Drift — это больше, чем EA — это ваше новое конкурентное преимущество в торговле.











