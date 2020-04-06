Carbon Drift
Вступите в новую эру автоматизированной торговли с Carbon Drift—EA, разработанным для интерпретации природной “динамики потока” рынка. Созданный для точности, эта система сосредоточена на чтении изменений импульса в реальном времени, выявлении зон исчерпания и выполнении входов в моменты, когда исчерпание тренда встречает силу разворота. Это нелинейный, гибкий подход—далеко за пределами жестких механических установок.
|Обзор
|Символ графика:
|GBPCHF (одинарная установка графика)
|Временной интервал:
|M15
|Лучше всего для:
|NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD
|Минимальный депозит:
|рекомендуется $500
|Кредитное плечо:
|оптимально 1:100 до 1:500
Почему Carbon Drift выделяется
Главная стратегия: Построенная вокруг системы, известной как Временное Эхо Тренда, эта EA сканирует несколько временных интервалов для обнаружения повторяющихся микро-трендовых паттернов, которые перекрывают график. Она фиксирует сделки, когда краткосрочные движения имитируют исторические формации с высокой вероятностью — превращая повторение в вознаграждение.
Дополнительная система интеллектуального управления: Для трейдеров, предпочитающих добавить потенциал прибыли, Carbon Drift включает умный управляющий уровень, который активируется в контролируемых условиях. Она никогда не добавляет сделки слепо — вместо этого она рассчитывает давление входа, зоны просадки и возможность восстановления перед добавлением экспозиции. Это обеспечивает безопасность, расчетливость и строгое соблюдение риск-лимитов даже при использовании этой логики.
Адаптивный масштаб рисков: Размер позиций настраивается на основе волатильности в реальном времени, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция всегда остается в соответствии с рыночными условиями.
Простота установки
Шаг 1: Присоедините Carbon Drift к графику GBPCHF в MetaTrader.
Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.
Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, включить ли режим интеллектуального управления.
Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Carbon Drift работать без перебоев.
После покупки:
Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте живые обновления, расширенные настройки, результаты производительности и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.
Carbon Drift — это больше, чем EA — это ваше новое конкурентное преимущество в торговле.