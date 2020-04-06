Carbon Drift

  • Эксперты
  • Farel
  • Версия: 2.11
  • Обновлено: 22 декабря 2025
  • Активации: 15

Carbon Drift

Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4.

Contact me now to get a demo-account test version.


Вступите в новую эру автоматизированной торговли с Carbon Drift—EA, разработанным для интерпретации природной “динамики потока” рынка. Созданный для точности, эта система сосредоточена на чтении изменений импульса в реальном времени, выявлении зон исчерпания и выполнении входов в моменты, когда исчерпание тренда встречает силу разворота. Это нелинейный, гибкий подход—далеко за пределами жестких механических установок.


Присоединяйтесь к нашему растущему сообществу трейдеров на MQL: (Нажмите Здесь)

Углубитесь в инсайты EA: (Нажмите Здесь)


Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Обзор
Символ графика: GBPCHF (одинарная установка графика)
Временной интервал: M15
Лучше всего для: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD
Минимальный депозит: рекомендуется $500
Кредитное плечо: оптимально 1:100 до 1:500

Почему Carbon Drift выделяется

Главная стратегия: Построенная вокруг системы, известной как Временное Эхо Тренда, эта EA сканирует несколько временных интервалов для обнаружения повторяющихся микро-трендовых паттернов, которые перекрывают график. Она фиксирует сделки, когда краткосрочные движения имитируют исторические формации с высокой вероятностью — превращая повторение в вознаграждение.

Дополнительная система интеллектуального управления: Для трейдеров, предпочитающих добавить потенциал прибыли, Carbon Drift включает умный управляющий уровень, который активируется в контролируемых условиях. Она никогда не добавляет сделки слепо — вместо этого она рассчитывает давление входа, зоны просадки и возможность восстановления перед добавлением экспозиции. Это обеспечивает безопасность, расчетливость и строгое соблюдение риск-лимитов даже при использовании этой логики.

Адаптивный масштаб рисков: Размер позиций настраивается на основе волатильности в реальном времени, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция всегда остается в соответствии с рыночными условиями.

Простота установки

Шаг 1: Присоедините Carbon Drift  к графику GBPCHF в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M15 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, включить ли режим интеллектуального управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Carbon Drift работать без перебоев.


После покупки:

Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте живые обновления, расширенные настройки, результаты производительности и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Carbon Drift — это больше, чем EA — это ваше новое конкурентное преимущество в торговле.




Рекомендуем также
Echo Vale
Parid Japari
5 (1)
Эксперты
Действуйте быстро: Этот EA стоит 120 до тех пор, пока не будет продано 10 копий. После этого цена увеличится до 149 . 9 копий продано по этой цене. -------- Свяжитесь со мной, если вы хотите попробовать его бесплатно на пару дней на демо счете. ---------- Я нахожусь на рынках достаточно долго, чтобы знать, что работает, а что просто теория. Я создал Echo Vale , чтобы отразить тот же подход, с которым я торгую: структура, точность и полный контроль над риском. Будучи и трейдером, и программист
Ultimatum Breakout MT5
Ruslan Pishun
1 (2)
Эксперты
Ultimatum Breakout  - это торговая система использует стратегию действительных прорывов, используя несколько пользовательских индикатора для отсеивания некачественных сигналов. Эксперт использует небольшой стоп-лосс, а значит, счет всегда защищен от просадок, а риск на сделку очень низок. Эксперт полностью адаптированный: учитывает спред — для отложенных ордеров, стоп-лосса, трейлинг-стопа, безубытка. Бэктестирование и оптимизация проводились на реальных тиках с качеством истории 99,9%. Советник
The ORB Guardian
Cedric Landry Shema
Эксперты
ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли. Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила. Почему трейдеры выбирают ORB Guardian • Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом • Автоматические сделки по прорыву Opening Range • Режимы: один сигнал или подтверждение • Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка) • Авто
Lotus Candlestick EA
Irvan Trias Putra
Эксперты
Lotus Candlestick EA - Professional Pattern Recognition Trading System Transform your trading with the most advanced candlestick pattern recognition EA featuring intelligent compound profit system that automatically scales your position sizes based on performance, turning consistent small wins into exponential growth. Core Features & Competitive Advantages Smart Pattern Recognition Engine 4 Professional Candlestick Patterns: Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Pin Bars, Th
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Эксперты
Этот советник разработан специально для FTMO со свинг-аккаунтом, чтобы пройти испытание фирмы. Этот советник использует максимум 3 сделки и максимум 2 входа за 1 день (откроется на следующий день, если баланс все еще отрицательный). использовать с таймфреймом XAUUSD M1. Отрегулируйте баланс в соответствии с вашими потребностями, обычно размер лота 0,1 для счета в 10 000 долларов. Пожалуйста, используйте на свой страх и риск, я не гарантирую потерю вашей учетной записи.
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Эксперты
Представляем EA Moving Average ПРИМЕЧАНИЕ - После покупки The Moving Average EA отправьте мне личное сообщение, чтобы получить мой утилитный TradeWatch EA бесплатно! EA Moving Average — это гибкий торговый инструмент, специально разработанный для синтетических индексов, который также эффективно работает с форексом и другими классами активов. В отличие от многих EAs, которые полагаются на фиксированные настройки скользящей средней, этот EA позволяет пользователям полностью настраивать параметры с
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Эксперты
Explosive Breakout Hunter  - это автоматизированный торговый советник (EA), направленный на максимизацию прибыли за счет ловли мощных пробоев. Уровень выигрыша составляет около 50%, а количество сделок ограничено несколькими входами в месяц. Однако этот советник делает ставку на качество, а не на количество. Он терпеливо ждет идеального момента, чтобы принести вам значительные выигрыши. Результаты бэктестов доступны в виде скриншотов, чтобы вы могли оценить потенциальную прибыль. Кроме того,
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Эксперты
Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — это многофункциональный робот для активного трейдинга на самых востребованных финансовых инструментах, включая популярные валютные пары (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), золото (XAU/USD), нефть (Brent, WTI) и криптовалюты (BTC, ETH, LTC и прочие). В основе алгоритма лежит модернизированная версия скользящей средней Hull (HMA), которая даёт более чёткие сигналы по сравнению с классическими Moving Average. Советник гибко реагирует на краткосрочные ценовые колебани
Intraday Bull for Boom 300 by Market Instruments
Michal Kuc
Эксперты
The automated trading system executes only buy orders on the synthetic index Boom 300.  Minimal account deposit is 2500$. The parameters are optimized for 1 HOUR time frame. The entire history test is in screenshots section. Inputs: Account leverage `Leverage (1:N)`, Stop loss in percentage (values greater then zero), Take profit in percentage  (values greater then zero),  Evaluation frame length, Activation level in percentage for evaluation frame,  Close the order after N candles, Close the
AutoRisk Manager
Van Dang Phan
Эксперты
90% TRADERS LOSE BECAUSE OF LACK OF DISCIPLINE IN THEIR TRADES It’s better to let the EA handle SL/TP, because manual decisions often fall into the trap of hope and hesitation. MAIN FEATURES OF THE EA Automatically set Stop Loss and Take Profit by fixed points — suitable for strategies with predefined SL/TP targets. ATR-based mode adapts SL/TP to market volatility, helping avoid early stop-outs before price reaches your target. TWO CAPITAL PROTECTION MODES: SIMPLE BREAK-EVEN OR BREAK-EVEN WITH
Meta1
Christian Ighohor Okonta
1 (1)
Эксперты
Trading is a skill where you can have your own skill and your own process. So, he advice that you try do what work for you. Trading is not a get rich quick scheme. when you stick to it long enough, it could change your live. Psychology and emotion is very important. Taking basic long and short trades automatically based on MACD and bear power. The robot is a test project by chrisdgenius aim to increasing profitablility.
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
Эксперты
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
Currency Grabber
Shahid Rasool
Эксперты
The  Currency Grabber  Expert Advisor is a professional tool for trend trading on financial instruments. The algorithm of the program is arranged in such a way that the EA uses price action base signals not on the current price. A special algorithm calculates the channel and the price range and uses it to generate signals. And if trade went into loss, EA manage. Advantages Automatic trading mode, no need manual interference Minimum Balance requirement; 500 cent / 500 dollar Works on almost all f
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Эксперты
Introducing Titan Backup : Are you ready to enhance your trading game with an automated system built for precision and flexibility? Meet Titan Backup , your expert trading assistant designed to capture high-profit breakouts by identifying accumulation zones . This powerful Expert Advisor (EA) excels in high-volatility markets such as the Nasdaq 100 and Crypto 10 , offering both hands-free automation and manual assistance to support your trading strategies. How Titan Backup Works: Titan Backup ru
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Эксперты
BoBot Scalper — новая эра тренд-скальпинга уже здесь. Если вы торгуете XAUUSD , индексами или быстрыми валютными парами — этот EA создан именно для вас. BoBot Scalper использует улучшенный движок MACD/LWMA , который определяет настоящие сигналы продолжения тренда раньше толпы. Он реагирует мгновенно, аккуратно управляет риском и фиксирует прибыль с помощью ступенчатого трейлинг-стопа в валюте — одного из самых умных методов сопровождения позиции среди скальперских EA. Он НЕ использует мартингейл
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Эксперты
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of   only $30   The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market ineffic
Riona
Ubaidillah
Эксперты
Riona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel and virtually, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. So, the account that used to trade, must support to take multiple order. The highest and lowest prices based NumCandle value that taken, are to indicate the range of new orders. Where the next order, with same type must be higher than 75% of difference bet
Mid Touch Alpha EA
Ufuk Kuscu
Эксперты
MidTouch Alpha — Supply & Demand EA (MT5) MidTouch Alpha embeds an S/D zone engine (no external indicators), draws zones on-chart and trades them with a two-stage logic (TOUCH & MID). It includes a profit latch, TP-by-% of balance, break-even, margin gate, spread filter, and per-zone active-trade limits. Key Features Embedded Supply/Demand engine : Zones auto-detected via fast/slow fractals + ATR fuzz; no external indicators required. Dual-entry logic : TOUCH → first touch of the zone. MID → cro
Golden Auto Bot MT5
Mai Van Thang
Эксперты
Golden Auto Bot one year running! Fully Futomated Trading System, with 8 trading setup for signals.  The EA has been subjected to stress tests for a period of  all time and passes every year . We   DO NOT use Grid   or   Martingale. 80% off now! We backtest again, backtest real - running real As of now, the Golden Auto Bot primarily operates on the main pair XAUUSD   and the secondary pair EUR-USD. With a minimum investment capital of 300 USD, the bot utilizes a micro lot size of 0.01. For the X
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Эксперты
Советник открывает сделки  по сигналам индикатора Fractals и использует умное усреднение и расчет объема позиции. В отличие от большинства сеточных советников, Double Grid Pro открывает усредняющие позиции только по сигналам. Индикатор Fractals в данном случае считается самым эффективным. Советник можно настроить на агрессивный и консервативный стиль торговли. Ключевым параметром в стратегии является параметр  CorrectionValue, он указывает размер коррекции при которой мы закрываем всю сетку с пр
Skeleton Strategy Builder
Ruslan Kadirov
Эксперты
This EA can be used to automatically trade several strategies, or can be used as trade assistant. Following strategies can be used: ·         Break out strategy; ·         Tick speed strategy; ·         Grid strategy; ·         RSI and slow MA strategy; ·         Follow trend strategy.   Explaining some parameters: orderable_spread – spread in points. If symbol’s spread is greater than the parameter EA does not open positions.   Video for introduction and use as an assistant: https://www.youtub
MarSe MT5
Roman Gergert
Эксперты
В данном советнике используется дополнительные фильтры тренда. Имеет защиту ордеров в виде хеджирования. Использует мартингейл. Советник торгует отложенными ордерами. Мартингейл рано или поздно может слить весь ваш депозит, рекомендуется, анализируя рынок, контролировать торговлю советника. Для торговли подойдет любая валютная пара. Минимальный рекомендуемый депозит 1000$ (лучше начать с центового счета). Таймфрейм М1. Телеграмм канал Настройки: https://drive.google.com/file/d/1Uauc8Mn7HpPWLKnd
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Эксперты
Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки Автоматизируйте торговлю Биткоином с Bitcoin MT5 Bot! Используйте возможности рынка криптовалют с советником, специально разработанным для торговли Биткоином. Bitcoin MT5 Bot — это продвинутый советник (EA), оптимизированный для торговли Биткоином на платформе MetaTrader 5. Он использует стратегии тренда и контроль рисков, анализируя тренды и уровни перекупленности/перепроданности на нескольких таймфреймах, чтобы м
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Эксперты
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
AI Dynamic Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Основные принципы работы AI Dynamic Grid 1. Скальпинговая стратегия Скальпинг подразумевает открытие множества коротких сделок с целью быстрого получения небольшой прибыли. Такая стратегия снижает общие риски, поскольку каждая сделка несёт относительно малый потенциальный убыток. Вопрос эффективности скальпинга заключается именно в количестве успешных мелких сделок, что увеличивает общую стабильность доходов даже при низкой волатильности рынка. Почему скальпинг эффективен? Скальпинг эффективно р
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
Blue Orbit
Farel
5 (1)
Эксперты
Blue Orbit Цена сегодня составляет 120 . Когда будет продано 10 копий, новая цена составит 159 . Не упустите ранний слот. В настоящее время продано: 5 . Войдите в новую эру автоматической торговли с Blue Orbit —торговым роботом, созданным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Этот система предназначена для точности и сосредоточена на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов, где истощение тренда встречается с силой разворота. Э
Nimora MT5
Farel
Эксперты
Nimora Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 256. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1 . Вступите в новую эру автоматической торговли с Nimora — EA, разработанным для интерпретации естественной "динамики потока" рынка. Нацеленная на точность, эта система фокусируется на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов там, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, fluid подход - далеко за пр
Klyro
Farel
1 (1)
Эксперты
Klyro Ограниченное предложение:  Осталось 10 из 10 копий по этой цене  (цена вырастет до $499 в будущих обновлениях).  Вступите в новую эру автоматизированной торговли с Klyro —EA, разработанным для интерпретации естественной “динамики потока” рынка. Разработанная для точности, эта система фокусируется на чтении изменений импульса в реальном времени, выявлении зон истощения и выполнении входов там, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, плавный подход—далеко за пред
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв