Chart Auto Flow Mini
- Утилиты
- Gakko Takahashi
- Версия: 2.1
- Обновлено: 13 декабря 2025
Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам:
-
Автоматически воспроизводить графики (вперед)
-
Воспроизводить графики в обратном направлении
-
Быстро просматривать графики и выявлять паттерны
-
Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы
Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN).
Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, проводить технический анализ и тестировать стратегии — от новичков до профессионалов.Доступные версии
・Chart Auto Flow Mini (7-дневная бесплатная пробная версия / 1 раз на пользователя)
・Chart Auto Flow (платная версия)
👉 https://www.mql5.com/ru/market/product/151071
・Chart Auto Flow Focus Edition (с функцией Target Focus Jump)
👉 https://www.mql5.com/ru/market/product/154905
|Кнопка / Метка
|Функция
|Описание
|Pause / Restart
|Пауза / Продолжить
|Управление воспроизведением графика
|Reset
|Сброс скорости и смещения баров
|Сбрасывает Speed до 1s и Bar до 1
|Slow / Fast
|Регулировка скорости
|От 50ms до 10 минут
|Bar+ / Bar-
|Регулировка количества баров
|От 1 до 480
|Past / Future
|Изменение направления
|Переключение между воспроизведением вперед и назад
|Speed / Bars (метка)
|Отображение скорости и смещения
|Показывает текущие настройки
|END
|Завершить программу
|-
-
Гибкая скорость воспроизведения: 50ms–10 минут на бар
-
Вперед/назад: простое переключение направления
-
Быстрый обзор и выявление паттернов
-
Замедленная тренировка и проверка стратегий
-
Поддержка всех инструментов и таймфреймов
-
Интуитивно понятное управление кнопками
Войдите в MT5 и нажмите Купить и Скачать с Маркета. EA установится автоматически.
Будет размещен в Навигатор → Expert Advisors → Market. Можно добавить на график с помощью drag & drop или двойного клика.Рекомендуемая среда
-
OS: Windows 11
-
MT5 Build: 5320 / 5260
-
CPU: Intel Core i5 (11-го поколения или выше)
-
RAM: 8GB+
Mac может работать, официально не тестировалось.Риск
Инструмент не выполняет торговых операций. Финансовых рисков нет.
Если инструмент понравился, ваш отзыв будет очень полезен.