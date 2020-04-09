Chart Auto Flow Mini

Chart Auto Flow — это инструмент MT5 Expert Advisor (EA), который позволяет трейдерам:

  • Автоматически воспроизводить графики (вперед)

  • Воспроизводить графики в обратном направлении

  • Быстро просматривать графики и выявлять паттерны

  • Практиковать торговые стратегии в замедленном режиме и тестировать методы

Поддерживает Forex, акции, золото, криптовалюты и все инструменты, на всех таймфреймах (M1–MN).

Идеально для трейдеров, которые хотят эффективно просматривать прошлые графики, находить паттерны, проводить технический анализ и тестировать стратегии — от новичков до профессионалов.

Доступные версии

・Chart Auto Flow Mini (7-дневная бесплатная пробная версия / 1 раз на пользователя)

・Chart Auto Flow (платная версия)
👉 https://www.mql5.com/ru/market/product/151071

・Chart Auto Flow Focus Edition (с функцией Target Focus Jump)
👉 https://www.mql5.com/ru/market/product/154905

Руководство по кнопкам
Кнопка / Метка Функция Описание
Pause / Restart Пауза / Продолжить Управление воспроизведением графика
Reset Сброс скорости и смещения баров Сбрасывает Speed до 1s и Bar до 1
Slow / Fast Регулировка скорости От 50ms до 10 минут
Bar+ / Bar- Регулировка количества баров От 1 до 480
Past / Future Изменение направления Переключение между воспроизведением вперед и назад
Speed / Bars (метка) Отображение скорости и смещения Показывает текущие настройки
END Завершить программу -
Основные функции

  • Гибкая скорость воспроизведения: 50ms–10 минут на бар

  • Вперед/назад: простое переключение направления

  • Быстрый обзор и выявление паттернов

  • Замедленная тренировка и проверка стратегий

  • Поддержка всех инструментов и таймфреймов

  • Интуитивно понятное управление кнопками

Установка

Войдите в MT5 и нажмите Купить и Скачать с Маркета. EA установится автоматически.

Будет размещен в Навигатор → Expert Advisors → Market. Можно добавить на график с помощью drag & drop или двойного клика.

Рекомендуемая среда

  • OS: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel Core i5 (11-го поколения или выше)

  • RAM: 8GB+

Mac может работать, официально не тестировалось.

Риск

Инструмент не выполняет торговых операций. Финансовых рисков нет.

Если инструмент понравился, ваш отзыв будет очень полезен.

